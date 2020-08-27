От классических тренчей до ветровок из 90-х: самая актуальная верхняя одежда грядущей осени

Не обошлось на этот раз и без кожи (и ее альтернатив), которая снова не прощается с нами. Если уже полюбившейся всем модницам косухой в духе подружки рокера вы обзавелись, то смело переводите фокус на дерзкие кожаные тренчи и куртки самых смелых расцветок. Элементы милитари тоже обязательны для запоминания перед шопингом: грубая кожа, металлическая фурнитура, массивные карманы — инструменты для создания стильных аутфитов.

Ранее мы рассматривали способы применения базовых черных брюк, с которыми точно не соскучиться. Как их носят селебрити и фэшионистки — читайте на Passion.ru.