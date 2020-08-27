От классических тренчей до ветровок из 90-х: самая актуальная верхняя одежда грядущей осени
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Тренч
Фото: Архивы пресс-служб
Двубортный тренч длины миди или макси доказал свой статус незаменимой и всегда актуальной детали. Первые модницы Instagram подсказывают варианты сочетаний на любую погоду, миксуя лаконичные тренчи с шортами из денима, брючными костюмами, летящими платьями и даже легинсами. При этом обувь может быть любая: от мюли на изящных каблуках до кроссовок в стиле девяностых. Прием, который однозначно нужно взять на заметку к осени — многослойность. Поэтому смело носим тренчи поверх объемных блейзеров, а их надеваем поверх фактурных водолазок и свободных джемперов. Полезно для тех, кого каждое утро мучает вопрос «что надеть в офис».
Базовое пальто
Фото: Архивы пресс-служб
Сезон охоты на безупречно скроенное пальто объявляем открытым! Тенденции не ограничивают нас в выборе фасона, главное — свободный силуэт, объемная линия плеч и цвета, которые продемонстрируют идеальную совместимость с любыми деталями вашего гардероба. Рекомендуем обратить внимание на длине мидакси — с ней максимально удобно совмещать платья и юбки. А что касается цвета, то здесь в бой идет графит, антрацитовый, нейтральный беж и тыквенный. Кстати, на прохладное межсезонье отлично подойдут варианты из шерсти без подкладки — в них однозначно будет комфортно, а рифмуются они с любыми текстурами.
Ветровка в духе 90-х
Фото: Архивы пресс-служб
Вдохновленные модой 90-х ветровки принципиально не сходят с верхних позиций списка хитов. Поэтому вердикт однозначен: носить! Вписать яркую деталь можно в самые разные образы — с легинсами и кроссовками, со свободными джинсами высокой посадки и базовыми футболками. Частенько цветные ветровки появляются в образах звезды сериала «Клон» Джованны Антонелли. Запоминаем лайфхак от актрисы и акцентируем образ неоновым мейкапом.
Дерзкая кожа
Фото: Архивы пресс-служб
Не обошлось на этот раз и без кожи (и ее альтернатив), которая снова не прощается с нами. Если уже полюбившейся всем модницам косухой в духе подружки рокера вы обзавелись, то смело переводите фокус на дерзкие кожаные тренчи и куртки самых смелых расцветок. Элементы милитари тоже обязательны для запоминания перед шопингом: грубая кожа, металлическая фурнитура, массивные карманы — инструменты для создания стильных аутфитов.
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Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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