География стиля: как привнести парижский шик в повседневный гардероб

Парижский шик – явление, вдохновленное модой прошлых десятилетий. Из них он впитал самые знаковые детали: сумки-багеты, плетеные аксессуары, укороченные прямые джинсы, мюли, и каждую из них модницы с Монмартра обыграли по-своему. Они не гонятся за краткосрочными сезонными тенденциями и логоманией, но при этом всегда остаются в тренде. Как им это удается? Разбираем на примере трех модных образов и продолжаем знакомство со стилями из разных уголков мира!

Прямые джинсы и оригинальный топ