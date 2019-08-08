География стиля: как привнести парижский шик в повседневный гардероб

Парижский шик – явление, вдохновленное модой прошлых десятилетий. Из них он впитал самые знаковые детали: сумки-багеты, плетеные аксессуары, укороченные прямые джинсы, мюли, и каждую из них модницы с Монмартра обыграли по-своему. Они не гонятся за краткосрочными сезонными тенденциями и логоманией, но при этом всегда остаются в тренде. Как им это удается? Разбираем на примере трех модных образов и продолжаем знакомство со стилями из разных уголков мира!
Прямые джинсы и оригинальный топ
Фото: Архивы пресс-служб
Mom jeans («джинсы мамы») – модель, вернувшаяся прямиком из девяностых и ставшая базовой деталью образа любой парижанки. Узнать их легко: высокая посадка, укороченные, слегка расклешенные низы, деним с минимальными потертостями. Их преимущество – в абсолютной универсальности. Кроп-топы с объемными рукавами, объемные рубашки по типу мужских, топы в бельевом стиле помогут сформировать образ с парижским шиком. Его органичным завершением станет плетеная сумка-ведро и мюли на каблуке комфортной высоты.
Мини-юбка из денима и блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Традиционная деталь casual-стиля – мини-юбка из денима. Парижанки нашли массу способов составить самые женственные образы на ее основе.
Рецепт прост: двубортный блейзер oversize, будто позаимствованный из гардероба бойфренда, и бланковая футболка. Намечается вечеринка или свидание? Смело надевайте босоножки на тонких ремешках, напоминающие те, что носили в девяностых и нулевых, и вооружайтесь сумкой-багетом – «привет» из тех же эпох.
Шифоновое платье и мюли
Фото: Архивы пресс-служб
Воздушные платья с мелким цветочным принтом и воланами – классика парижского стиля. Оптимальная длина – миди и мидакси, силуэт максимально свободный, но с акцентом на талии и V-образом вырезе.
Такая модель сыграет отличную партию в компании мюлей, миниатюрной сумки, перекликающейся с принтом платья, и очки в оправе «кошачий глаз» – фавориты парижских it-girls.
В стиле парижанок есть два ключевых правила: безупречная база и максимальный комфорт. Функциональные вещи (правильные джинсы, бланковые футболки, идеальный жакет и т.д.), на основе которых можно составить десятки новых образов, – всегда выгодная инвестиция. При этом каждая деталь должна органично сливаться с вашим ритмом жизни и не доставлять дискомфорт. Последнее касается высоты каблука, размера сумки и вашего желания подчеркнуть фигуру или наоборот – скрыть.
Текст: Полина Гераскина
Фото: архивы пресс-служб
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