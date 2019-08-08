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География стиля: как привнести парижский шик в повседневный гардероб

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Блогер Анна-Лора и ее вариация на тему сумки-багета

Фото: Instagram
Стиль современных парижанок естественный и непринужденный – минимум макияжа, слегка взъерошенные локоны, свободные силуэты и воздушные ткани. И это то, чему действительно стоит поучиться!

Парижский шик – явление, вдохновленное модой прошлых десятилетий. Из них он впитал самые знаковые детали: сумки-багеты, плетеные аксессуары, укороченные прямые джинсы, мюли, и каждую из них модницы с Монмартра обыграли по-своему. Они не гонятся за краткосрочными сезонными тенденциями и логоманией, но при этом всегда остаются в тренде. Как им это удается? Разбираем на примере трех модных образов и продолжаем знакомство со стилями из разных уголков мира!

Прямые джинсы и оригинальный топ

  1. Мюли Zara, 2 999 руб. 2. Сумка Staud, 19 059 руб. 3. Очки Chimi, 3 351 руб. 4. Джинсы Liu Jo, цена по запросу. 5. Топ Guess Jeans 8 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Mom jeans («джинсы мамы») – модель, вернувшаяся прямиком из девяностых и ставшая базовой деталью образа любой парижанки. Узнать их легко: высокая посадка, укороченные, слегка расклешенные низы, деним с минимальными потертостями. Их преимущество – в абсолютной универсальности. Кроп-топы с объемными рукавами, объемные рубашки по типу мужских, топы в бельевом стиле помогут сформировать образ с парижским шиком. Его органичным завершением станет плетеная сумка-ведро и мюли на каблуке комфортной высоты.

Мини-юбка из денима и блейзер

  1. Блейзер Liu Jo, цена по запросу. 2. Футболка Alberta Ferretti, 9 937 руб. 3. Джинсовая юбка O'stin, 999 руб. 4. Босоножки Guess, 10 390 руб

Фото: Архивы пресс-служб

Традиционная деталь casual-стиля – мини-юбка из денима. Парижанки нашли массу способов составить самые женственные образы на ее основе.

Рецепт прост: двубортный блейзер oversize, будто позаимствованный из гардероба бойфренда, и бланковая футболка. Намечается вечеринка или свидание? Смело надевайте босоножки на тонких ремешках, напоминающие те, что носили в девяностых и нулевых, и вооружайтесь сумкой-багетом – «привет» из тех же эпох.

Шифоновое платье и мюли

  1. Сумка Yuzefi, 19 874 руб. 2. Очки Andy Wolf, 21 600 руб. 3. Платье Stradivarius, 2 799 руб. 4. Мюли Zara, 2 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Воздушные платья с мелким цветочным принтом и воланами – классика парижского стиля. Оптимальная длина – миди и мидакси, силуэт максимально свободный, но с акцентом на талии и V-образом вырезе.

Такая модель сыграет отличную партию в компании мюлей, миниатюрной сумки, перекликающейся с принтом платья, и очки в оправе «кошачий глаз» – фавориты парижских it-girls.

В стиле парижанок есть два ключевых правила: безупречная база и максимальный комфорт. Функциональные вещи (правильные джинсы, бланковые футболки, идеальный жакет и т.д.), на основе которых можно составить десятки новых образов, – всегда выгодная инвестиция. При этом каждая деталь должна органично сливаться с вашим ритмом жизни и не доставлять дискомфорт. Последнее касается высоты каблука, размера сумки и вашего желания подчеркнуть фигуру или наоборот – скрыть.

Текст: Полина Гераскина

Фото: архивы пресс-служб

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