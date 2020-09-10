«Ромашковые» платья и цвета Барби: гид по стилю Кэти Перри
Фото: Instagram @katyperry
Африканский стиль
Фото: Instagram @katyperry
Беременность Перри проходила активно и стильно. Исполнительница выбирала миди- и макси-платья А-силуэтов, вооружалась пестрыми паттернами всех мастей, сложными текстурами и цветовыми сочетаниями. До поздних сроков Кэти дефилировала на высоких шпильках и один за другим сменяла эффектные образы. Яркий пример — ее аутфит для съемок американского талант-шоу, выстроенный вокруг этнического стиля. Певица замиксовала платье-миди с фолк-мотивами, кипенно-белые мюли на устойчивом каблуке, массивные украшения, будто выполненными племенными рукодельницами, и завершила look чалмой — остромодным аксессуаром летнего сезона.
Фото: Архивы пресс-служб
Макси-платье из невесомого шифона определенно пригодится вам этой осенью. Рекомендуем не прятать его в дальний ящик, а наоборот — рифмовать с лоферами, закрытыми мюли, замшевыми ботфортами и брутальными берцами. По рецепту Перри берем на карандаш идею балансировки принта трайбл при помощи однотонных сабо. А далее — щедро дополняем аутфит броскими украшениями — серьгами-шанедльерами и многоярусными колье, будто сделанными из «урожая», собранного с пляжей в отпуске.
Трикотаж цвета солнца
Фото: Globallook
Самые необычные идеи Кэти Перри воплощает не только в своих нарядах, но и в коллекции обуви, дизайн которой она разрабатывает. В съемке одного из лукбуков звезда примерила образ, который можно смело брать на карандаш перед встречей с офисом, добавляя в хмурые осенние будни солнечные оттенки и мягкие текстуры. К базовому набору джемперов и водолазок в преддверии холодов добавляем цвет банана, шафран и карри — к ним советуют присмотреться и дизайнеры в этом году. А вместе с тем — не забываем о клетке в любых вариациях — она абсолютно точно будет возглавлять список хитов.
Фото: Архивы пресс-служб
Клетчатая юбка-карандаш в теплых бежевых оттенках давно утвердила свой статус мастхэва. Поэтому не будем спорить и просто разбавим ее акцентным джемпером из фактурного трикотажа, и стильным кепи, которое вторит общей гамме образа. В примере Кэти — полихромные лодочки, которые также можно попробовать эксперимента ради. А можно — добавить проверенную базу на каблуке комфортной высоты.
Фуксия в неограниченных количествах
Фото: Instagram @katyperry
Фуксия — один из модных приемов Перри, он же — любимый цвет. В этом образе в ход пошел тропический принт из неонового оранжа и будто наэлектризованного розового. А вместе с тем — дерзкие разрезы и вырезы. Господство фуксии звезда решила не пресекать, наоборот — добавила ее в неограниченных количествах. Поддержали гаму аутфита ультраяркие лодочки, помада в тон и броские украшения — без них никуда.
Фото: Архивы пресс-служб
Знакомство с цветами Барби рекомендуем начать с чайных платьев А-силуэта из летящего шифона. Конструктивные элементы пускай будут самыми драматичными: оборки, воланы, пышные рукава-буфы. В пару к нему — слингбэки в родственном оттенке и на изящном каблуке, обязательное условие — акцентные серьги. Запоминаем идею для вечеринок и отдыха у моря. Во втором случае шпильки можно легко заменить слайдами из рафии, дополнить look плетеной шляпкой и микросумкой.
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Фото: Instagram @katyperry / Globallook / архивы пресс-служб
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