«Ромашковые» платья и цвета Барби: гид по стилю Кэти Перри

Знакомство с цветами Барби рекомендуем начать с чайных платьев А-силуэта из летящего шифона. Конструктивные элементы пускай будут самыми драматичными: оборки, воланы, пышные рукава-буфы. В пару к нему — слингбэки в родственном оттенке и на изящном каблуке, обязательное условие — акцентные серьги. Запоминаем идею для вечеринок и отдыха у моря. Во втором случае шпильки можно легко заменить слайдами из рафии, дополнить look плетеной шляпкой и микросумкой.

Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках Анны Нетребко и ее образах, которые легко повторить. Подробнее читайте на Passion.ru.