От микса с блейзером и челси до стильного монолука: как носить и с чем сочетать чайное платье

Настроение требует оптимистичных цветов? Отличная идея в промозглую погоду. Советуем поэкспериментировать с гаммой цитрусовых оттенков, делая ставку на самые яркие, вплоть до вездесущего в этом сезоне неона. Летящее платье с «драматичными» рукавами и контрастным горошком рифмуем с кипенно-белыми мюли на миниатюрном каблуке, добавляем сумку-кисет из мягкой кожи в тон без плечевого ремня. Дело остается за малым — парой ювелирных акцентов и стильными очками в оправе а-ля винтаж.

Ранее мы рассказывали, как обыграть одно базовое боди, чтобы получить из него максимум эффектных образов. Берем на карандаш модные советы Passion.ru!