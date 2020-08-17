От микса с блейзером и челси до стильного монолука: как носить и с чем сочетать чайное платье
Фото: Instagram @wethepeoplestyle
С блейзером и грубыми челси
Фото: Архивы пресс-служб
Август в столицы выдался серым и ветреным, но мы все еще надеемся на солнечный хэппи энд. По прогнозу осадков стоит запастись не только зонтом, но и закрытой обувью — пускай босоножки ждут своего звездного часа. Летящие платья из шифона с нежным цветочным принтом и оборками, вопреки своему «пуританскому» характеру, отлично рифмуются с грубыми ботинками в духе подружки байкера, массивными челси и берцами. Защищаемся от прохлады с помощью объемного блейзера длиной до середины бедра, а самые важные секреты складываем в миниатюрную сумку-багет.
Монолук в горчичных тонах
Фото: Архивы пресс-служб
Чайное платье — синоним комфорта. Это всегда максимально свободный силуэт, широкие рукава, комфортный вырез и легкие ткани. Универсальные модели без принтов можно легко замиксовать в эффектный монолук, и в нашем фокусе оказались снова актуальные в этом сезоне металлические текстуры, оттенки горчицы и золотистого лайма. Образ с отголосками сафари-стиля выстраиваем вокруг пышного платья А-силуэта, дополняя расслабленное настроение восточными бабушами с острым носком и блеском драгметаллов. Завершит аутфит для прогулок и романтических летних вечеров микросумка с брутальной цепью и пара лаконичных украшений.
Платье акцентного цвета + мюли
Фото: Архивы пресс-служб
Настроение требует оптимистичных цветов? Отличная идея в промозглую погоду. Советуем поэкспериментировать с гаммой цитрусовых оттенков, делая ставку на самые яркие, вплоть до вездесущего в этом сезоне неона. Летящее платье с «драматичными» рукавами и контрастным горошком рифмуем с кипенно-белыми мюли на миниатюрном каблуке, добавляем сумку-кисет из мягкой кожи в тон без плечевого ремня. Дело остается за малым — парой ювелирных акцентов и стильными очками в оправе а-ля винтаж.
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Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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