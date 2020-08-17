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От микса с блейзером и челси до стильного монолука: как носить и с чем сочетать чайное платье

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Джесси Буш

Фото: Instagram @wethepeoplestyle

Чайное платье передает привет современности из 70-х годов XIX века — тогда дамы использовали его как домашнюю одежду. Такой наряд не требовал туго затянутого корсета, а главное — в него можно легко одеться быстро и без помощи прислуги. В нем негоже было появляться на людях, а вот пить чай за радушными беседами с домочадцами — вполне. Сегодня чайное платье закрепило свои позиции в списке мастхэвов, претендуя не только на остаток лета, но и на место в осеннем гардеробе. Рассказываем, как носить и с чем сочетать остромодную деталь, и как подстраивать ее под капризы погоды!

С блейзером и грубыми челси

  1. Челси Ekonika by Julia Vysotskaya, цена по запросу. 2. Сумка 8 by Yoox, 5 800 руб. 3. Платье «Снежная Королева», 1 790 руб. 4. Моносерьга «Ювелирочка», 3 288 руб. 5. Блейзер Gabriela Coll Garments, 14 250 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Август в столицы выдался серым и ветреным, но мы все еще надеемся на солнечный хэппи энд. По прогнозу осадков стоит запастись не только зонтом, но и закрытой обувью — пускай босоножки ждут своего звездного часа. Летящие платья из шифона с нежным цветочным принтом и оборками, вопреки своему «пуританскому» характеру, отлично рифмуются с грубыми ботинками в духе подружки байкера, массивными челси и берцами. Защищаемся от прохлады с помощью объемного блейзера длиной до середины бедра, а самые важные секреты складываем в миниатюрную сумку-багет.

Монолук в горчичных тонах

  1. Туфли Zara, 3 299 руб. 2. Серьги NDJWL, 4 500 руб. 3. Платье Mango, 3 299 руб. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Сумка Mango, 2 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Чайное платье — синоним комфорта. Это всегда максимально свободный силуэт, широкие рукава, комфортный вырез и легкие ткани. Универсальные модели без принтов можно легко замиксовать в эффектный монолук, и в нашем фокусе оказались снова актуальные в этом сезоне металлические текстуры, оттенки горчицы и золотистого лайма. Образ с отголосками сафари-стиля выстраиваем вокруг пышного платья А-силуэта, дополняя расслабленное настроение восточными бабушами с острым носком и блеском драгметаллов. Завершит аутфит для прогулок и романтических летних вечеров микросумка с брутальной цепью и пара лаконичных украшений.

Платье акцентного цвета + мюли

  1. Мюли Topshop, 2 700 руб. 2. Браслет Pasquale Bruni, цена по запросу. 3. Платье Alena Akhmadullina, 79 900 руб. 4. Очки Kuboraum, 23 341 руб. 5. Сумка 0711 Tbilisi, 19 840 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Настроение требует оптимистичных цветов? Отличная идея в промозглую погоду. Советуем поэкспериментировать с гаммой цитрусовых оттенков, делая ставку на самые яркие, вплоть до вездесущего в этом сезоне неона. Летящее платье с «драматичными» рукавами и контрастным горошком рифмуем с кипенно-белыми мюли на миниатюрном каблуке, добавляем сумку-кисет из мягкой кожи в тон без плечевого ремня. Дело остается за малым — парой ювелирных акцентов и стильными очками в оправе а-ля винтаж.

Ранее мы рассказывали, как обыграть одно базовое боди, чтобы получить из него максимум эффектных образов. Берем на карандаш модные советы Passion.ru!

Фото: Instagram, архивы пресс-служб

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