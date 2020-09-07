Опасные декольте и любовь к фуксии: эволюция стиля Элизабет Херли

Третий прием —максимально смелые выходы. Лиз обожает костюмированные вечеринки, а на некоторых может сменить по несколько нарядов. В ее копилке — образ героини Умы Турман из «Убить Билла» с облегающим желтым ромпером, костюм соблазнительной медсестры в мини-юбке, дерзкая вариация на тему ниндзя.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль легенды нулевых — певицы Анастейши. Подробнее о самых стильных образах звезды читайте в материале Passion.ru.