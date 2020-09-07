Опасные декольте и любовь к фуксии: эволюция стиля Элизабет Херли
Фото: Dpa
1997 г.
Фото: GettyImages
Миксовать все облегающее и блестящее — суперспособность актрисы, которую остается лишь перенять или позавидовать. Практически всегда это выходило максимально ярко, а выходы Лиз обсуждали еще долго. Но были и исключения. Как, например, этот голливудский выход на премьере «Остин Пауэрс» в 1997-м: молочная комбинация с глиттером, босоножки цвета металлик и ничего лишнего.
1999 г.
Фото: GettyImages
Блистать — установка, которую Херли приняла больше 20 лет назад и придерживается по сей день. Мерцающие «кольчуги», море пайеток и сияющих кристаллов — весь этот арсенал конца девяностых стал ее визитной карточкой. На церемонии премии CFDA звезда восхищала поклонников лавандовым платьем Versace с экстремально высоким разрезом и опасным декольте. На одном из театральных мероприятий в Нью-Йорке появилась в микроплатье, сверкающим, как диско-шар, а на Каннском фестивале — в полупрозрачном макси, оставившим мало места для фантазии.
2000 – 2005 гг.
Фото: Eastnews
Отдельная страсть Элизабет — розовый цвет во всех его вариациях: от насыщенной фуксии до нежных конфетных оттенков. Барби-нарядов в истории стиля актрисы будет много (осторожно — спойлер), поэтому мы остановимся и сместим акцент. Роскошные ноги Херли захватили десятки вечеринок, включая пост-оскаровскую в 2001-м и светский раут по случаю Недели красоты в Лондоне. На вооружении снова оказались фигурные вырезы, тонкие бретели и крайне смелые разрезы юбки.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
С каждым светским выходом Херли поднимает градус соблазнительности. Покорять Канны в 2007-м звезда отправилась в огненно-красном платье, которое подчеркнуло безупречные изгибы фигуры. В хит-параде ярких нарядов оказался и тот, что актриса выбрала для гала-вечера Фонда исследований рака груди: стильное индийское сари с эффектом деграде (переходом от одного оттенка к другому — прим. ред.) и глиттером. Секрет успеха прост: как можно больше акцентов, максимально высокие шпильки, увесистые бриллианты.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
На эксперименты с цветом Лиз всегда идет смело, смешивая самые неожиданные текстуры и оттенки. Палитра образов подчеркивает шикарную фигуру и бронзовый загар, струящийся шелк мягко очерчивает силуэт. По модным наставлениям Херли решаться на новое становится проще — советуем начать с изумрудно-зеленого и травянистого, неонового оранжа и наэлектризованной фуксии, уже ставшей классикой в хронике аутфитов актрисы.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Акцентируем внимание и сохраняем заметку: фигурный вырез «сердечком» — абсолютно беспроигрышная тактика в любом коктейльном наряде. Схожие между собой платья мелькали на Элизабет в 2016 и 2018 годах: оба — цвета «Барби», и оба — с нескромными декольте. В использовании насыщенных тонов актрисе трудно найти равных. Балансировать образы она берется при помощи мягких и естественных локонов и сдержанного макияжа — как правило, smokey eyes и едва заметного блеска для губ.
2019 – 2020 гг.
Фото: Eastnews
Один из горячо любимых модных приемов звезды кино — использование металлика в неограниченных количествах. Яркий тому пример — образ для одного из гала-вечеров в 2019 году. Сражать публику наповал Лиз пришла вооруженная до зубов, вернее — в пайетках с головы до ног. Золотому макси-платью вторили «металлические» босоножки на платформах — в духе тех, что носили в 80-х. На премьере фильма «Рокетмен» актрисы выбрала другую тактику, поразив сдержанностью аутфита. Одно можно утверждать наверняка: кипенно-белый брючный костюм с блейзером на голое тело смотрелся не менее соблазнительно, чем самое экстремальное мини-платье.
Сегодня многотысячная армия поклонников Лиз получает от кумира мощную порцию мотивации в Instagram. Актриса смело хвастается рельефным прессом и демонстрирует роскошные формы в крошечных бикини, дизайном которых занимается собственноручно.
Топ-3 стильных лайфхаков Элизабет Херли
Фото: Instagram @elizabethhurley1
Серебристый металлик и обилие пайеток — первая любовь Элизабет. Этот прием она использует в своей модной практике повсеместно, причем как в коктейльных, так и в повседневных образах. На вечер — облегающие платья , шпильки и украшения, щедро инкрустированные бриллиантами. А днем — миниатюрные блестящие топы в сочетании с денимом.
Фото: Instagram @elizabethhurley1
Второй фаворит — розовый цвет и все, что с ним связано. А связаны с ним десятки образов Херли во главе с шелковыми комбинациями, платьями-футлярами и топами. Уже больше 20 лет страсти по фуксии не утихают, и ультраяркие наряды прочно закрепили свои позиции в звездном гардеробе.
Фото: Instagram @elizabethhurley1
Третий прием —максимально смелые выходы. Лиз обожает костюмированные вечеринки, а на некоторых может сменить по несколько нарядов. В ее копилке — образ героини Умы Турман из «Убить Билла» с облегающим желтым ромпером, костюм соблазнительной медсестры в мини-юбке, дерзкая вариация на тему ниндзя.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль легенды нулевых — певицы Анастейши. Подробнее о самых стильных образах звезды читайте в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook, Instagram @elizabethhurley1
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