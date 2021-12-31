«Потерянные» брюки, дырявая обувь и другие модные провалы звезд в 2021 году

Меган Маркл в этом году тоже появлялась редко, но метко. Помимо постоянных ссор с членами королевской семьи и скандалов на фоне интервью с Опрой Уинфри, в жизни Сассексов были и положительные моменты — рождение второго ребенка.

После длительного затишья принц Гарри и Меган Маркл вернулись к активной общественной жизни, посетили ряд официальных мероприятий и даже высказались перед большой аудитории на тему пандемии и неравенства стран в вопросе вакцинации. О том, как бедные люди томятся в ожидании прививки, герцогиня Сассекская вещала, скромно стоя на сцене в платье Valentino за 328 000 рублей и сете украшений за 1,5 миллиона рублей.