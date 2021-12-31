«Потерянные» брюки, дырявая обувь и другие модные провалы звезд в 2021 году
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли долгое время не появлялась на светских мероприятиях, но к осени 2021-го снова вспомнила, что она звезда. Сезон повышенной активности связан с премьерами фильма «Вечные», которые проходили в разных уголках земного шара: от Лос-Анджелеса до Рима. Мир, затаив дыхание, следил за выходами актрисы, которая везде и всюду брала с собой детей. К слову, удивила всех и 15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая долгое время идентифицировала себя как мальчика и теперь экспериментирует с женственным стилем. Но сейчас не об этом.
Фото: Globallook
На одной из премьер Анджелина появилась в силуэтном серебряном платье Atelier Versace, в котором выглядела безупречно. Подвела лишь одна деталь, которую обсуждали еще долго, — неудачно наращенные волосы.
Меган Маркл
Фото: Dpa
Меган Маркл в этом году тоже появлялась редко, но метко. Помимо постоянных ссор с членами королевской семьи и скандалов на фоне интервью с Опрой Уинфри, в жизни Сассексов были и положительные моменты — рождение второго ребенка.
После длительного затишья принц Гарри и Меган Маркл вернулись к активной общественной жизни, посетили ряд официальных мероприятий и даже высказались перед большой аудитории на тему пандемии и неравенства стран в вопросе вакцинации. О том, как бедные люди томятся в ожидании прививки, герцогиня Сассекская вещала, скромно стоя на сцене в платье Valentino за 328 000 рублей и сете украшений за 1,5 миллиона рублей.
Фото: Globallook
Кстати, об интервью с Опрой. В эфире Сассексы раскрыли страшные тайны Букингемского дворца, но не только они заинтересовали зрителей. Внимание было приковано к нарядам принца и его супруги. Меган выбрала шелковое платье Giorgio Armani за 348 000 рублей, а Гарри сидел в старом сером костюме и потертых туфлях.
Дженнифер Лопес
Фото: Eastnews
Декабрь — месяц непростой и всегда напряженный. Но даже в череде предпраздничных дел и съемок Дженнифер Лопес не упускала возможности прогуляться с Беном Аффлеком (кстати, еще одно громкое событие 2021-го). И однажды поп-дива так спешила к любимому, что забыла застегнуть ширинку на джинсах.
Ольга Бузова
Фото: Макс Светский / Passion.ru
В этом году телеканалу МУЗ-ТВ исполнилось 25 лет, в честь чего все жители звездного олимпа собрались в Государственном Кремлевском дворце. В числе гостей блистала и Ольга Бузова, которая появилась в необъятном платье-«облаке» и синих ботфортах из масс-маркета. Певица настолько увлеклась позированием фотографам, что забыла о зеркальном поле — он коварно сделал все тайное явным.
Ким Кардашьян
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким Кардашьян не потерялась в череде семейных драм и даже успела изменить имидж — все благодаря дружбе с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией. Однажды звезда решила похвастаться необычным платьем, которое припасла для отпуска, но фолловеры модный трофей не оценили. Трикотажное платье в лучших традициях апсайклинга тут же сравнили с ковриком для ванны, который пострадал от зубов собаки.
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Стиль Ирины Шейк всегда безупречен — даже тогда, когда модель просто выходит за стаканчиком латте. В 2021-м и в ее модной хронике появилась трещина. После показа Versace на Неделе моды в Милане муза дизайнеров отправилась на прогулку, где коварные папарацци подловили ее в самый неожиданный момент. Total look от Донателлы за сотни тысяч рублей дополнили легинсы с потертостями на том самом месте.
Елена Перминова
Фото: Eastnews
На счету Елены Перминовой модных провалов практически нет, но за таковой сочли ее выход на показ Dior в Париже. Модели дефилировала по людным авеню в трикотажных микрошортах, которые, разумеется, не остались без внимания. Фолловеры сравнили ультрамодную деталь с трусами и предположили, что многодетная мама забыла надеть брюки. Даже роскошные ноги не спасли ситуацию.
Владимир Жириновский
Фото: Globallook
На десерт мы оставили конфуз Владимира Жириновского, который приключился с политиком во время спора с оппонентом. Накал страстей достиг предела — не выдержали даже брюки лидера ЛДПР. Это правда: Владимир Вольфович лишился их прямо на дебатах. Вину перекинули на третье лицо — звукооператора, который плохо закрепил ремень с аппаратурой.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / Макс Светский / Passion.ru