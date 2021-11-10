Дружбе конец: Опра Уинфри удалила скандальное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency
С YouTube-канала Опры Уинфри неожиданно пропало то самое интервью, в котором принц Гарри и Меган Маркл заявили, как члены королевской семьи доводили беременную герцогиню и гадали о том, какого цвета будет кожа у их сына.
Исчезновение ролика журналистка никак не объяснила и не прокомментировала. Однако эксперты по королевской семье прокомментировали этот вопрос.
Как пишет Elle со ссылкой на инсайдеров, именно интервью могло стать причиной ухудшения состояния здоровья королевы Елизаветы, а Опра Уинфри, узнав об этом, могла принять решение стереть все следы общения со скандальными герцогами.
Напомним, ранее королева оказалась в больнице и впервые за 8 лет провела ночь в медицинском учреждении.
«Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых предварительных исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Букингемского дворца.
Фото: Global Look press