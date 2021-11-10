Дружбе конец: Опра Уинфри удалила скандальное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл

С YouTube-канала Опры Уинфри неожиданно пропало то самое интервью, в котором принц Гарри и Меган Маркл заявили, как члены королевской семьи доводили беременную герцогиню и гадали о том, какого цвета будет кожа у их сына.

Исчезновение ролика журналистка никак не объяснила и не прокомментировала. Однако эксперты по королевской семье прокомментировали этот вопрос.