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Дружбе конец: Опра Уинфри удалила скандальное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл

Откровения принца и его супруги о жизни во дворце и резонансные обвинения Меган Маркл вызвали огромный общественный резонанс, испортили отношения членов королевской семьи, а, возможно, спровоцировали ухудшение здоровья королевы. Что стало причиной того, что телеведущая решила стереть все следы конфликта?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Принц Гарри и Меган Маркл на мероприятии

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

С YouTube-канала Опры Уинфри неожиданно пропало то самое интервью, в котором принц Гарри и Меган Маркл заявили, как члены королевской семьи доводили беременную герцогиню и гадали о том, какого цвета будет кожа у их сына.

Исчезновение ролика журналистка никак не объяснила и не прокомментировала. Однако эксперты по королевской семье прокомментировали этот вопрос.

Как пишет Elle со ссылкой на инсайдеров, именно интервью могло стать причиной ухудшения состояния здоровья королевы Елизаветы, а Опра Уинфри, узнав об этом, могла принять решение стереть все следы общения со скандальными герцогами.

Напомним, ранее королева оказалась в больнице и впервые за 8 лет провела ночь в медицинском учреждении.

«Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Букингемского дворца.

Фото: Global Look press

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