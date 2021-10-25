15-летняя дочь Джоли и Питта превратилась в красавицу и окончательно передумала быть парнем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Mario Cartelli/ Global Look press
Средней дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло 15 лет. Большую часть ее жизни за ней следят папарацци и фанаты родителей. А все из-за того, что в раннем детстве девочка заявила о желании быть другого пола.
Много лет Шайло Джоли-Питт предпочитала мальчишескую одежду: брюки, шорты, рубашки, грубые ботинки. Да и стрижки выбирала соответствующие.
Но в последние месяцы с девушкой произошли разительные перемены: она стала появляться на светских тусовках в романтических образах: Шало стала носить платья, туфли, делать стильные прически и даже наносить макияж. Многие фанаты звездного семейства с облегчением выдохнули: Шайло превратилась в настоящую красавицу и передумала быть парнем.
Фото: Getty Images
В последние несколько дней дочь Анджелины и Брэда позировала на тусовках в новом облике. Так, на премьеру «Вечных» в США она прибыла в вечернем платье оттенка капучино, а на премьеру в Риме — в коротком вечернем черном наряде.
Фото: East News
В Сети активно обсуждают перемены во внешности Шайло. Многие объясняют ее желание казаться женственной естественным взрослением организма и половым созреванием.
Анджелина Джоли все время поддерживала стремление дочери сменить пол. Ранее даже сообщалось, что девочка заменила имя на мужское.
Напомним, у Джоли и Питта шесть общих детей: трое усыновленных — Пакс, Мэддокс и Захара, трое родных — Шайло, Вивиен и Нокс. Актеры прожили вместе 10 лет и развелись через два года после свадьбы. Судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются до сих пор.
Фото и видео: Kika Press, Byron Purvis, Mario Cartelli/ Global Look press, youtube-канал IGN, East News, Getty Images