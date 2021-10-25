15-летняя дочь Джоли и Питта превратилась в красавицу и окончательно передумала быть парнем

В Сети активно обсуждают перемены во внешности Шайло. Многие объясняют ее желание казаться женственной естественным взрослением организма и половым созреванием.

Анджелина Джоли все время поддерживала стремление дочери сменить пол. Ранее даже сообщалось, что девочка заменила имя на мужское.

Напомним, у Джоли и Питта шесть общих детей: трое усыновленных — Пакс, Мэддокс и Захара, трое родных — Шайло, Вивиен и Нокс. Актеры прожили вместе 10 лет и развелись через два года после свадьбы. Судебные тяжбы между экс-супругами продолжаются до сих пор.