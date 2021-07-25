Официально: Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком, выложив совместное фото
В день своего 52-летия американская певица Дженнифер Лопес выложила фото с актером Беном Аффлеком, тем самым официально подтвердив, что бывшие возлюбленные решили дать второй шанс своим отношениям спустя 17 лет после расставания.
На днях пара уже появилась в Instagram подруги певицы. Возлюбленные вместе посетили ее день рождения и позировали на камеру. Но снимок поцелуя артистов на официальной странице Лопес говорит, конечно, о большем.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @jlo/Instagram
Бен и Дженнифер возобновили свои отношения весной 2021 года, через пару недель после расставания Дженнифер и Алекса Родригеса.
Певица предпочитает не комментировать свою личную жизнь и не отвечает на вопросы журналистов по поводу нового романа. Но в одном из недавних интервью звезда призналась, что никогда не чувствовала себя более счастливой, чем сейчас. Несложно догадаться, что это состояние певицы напрямую связано с Беном.
Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были вместе с 2002 по 2004 год. Пара собиралась пожениться, назначила дату, а на руке певицы красовалось кольцо стоимость 1,5 млн долларов. Но неожиданно для всех, Джен разорвала помолвку буквально за сутки до торжества.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, Picture-alliance
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