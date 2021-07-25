Официально: Дженнифер Лопес подтвердила отношения с Беном Аффлеком, выложив совместное фото

Певица предпочитает не комментировать свою личную жизнь и не отвечает на вопросы журналистов по поводу нового романа. Но в одном из недавних интервью звезда призналась, что никогда не чувствовала себя более счастливой, чем сейчас. Несложно догадаться, что это состояние певицы напрямую связано с Беном.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были вместе с 2002 по 2004 год. Пара собиралась пожениться, назначила дату, а на руке певицы красовалось кольцо стоимость 1,5 млн долларов. Но неожиданно для всех, Джен разорвала помолвку буквально за сутки до торжества.