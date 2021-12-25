Ведущий шоу «Ты топ-модель на ТНТ» Гоша Карцев жестко раскритиковал наряд Бузовой

Рогов тоже возмутился выходу звезды. «Платье неказистое, фигуру не красит, к ботфортам не подходит. И у меня большой вопрос к тейпам. Тейпы же прикольно выглядят, почему она их не доиграла». Александр уверен, что несмотря на то, что Ольге необходимо носить медицинские тейпы из-за травмы, она могла бы использовать их в свою пользу. «Если Ольге нельзя было их снимать, доиграйте эту тему. Приклейте еще на ноги, оденьте на нее черный костюм, уберите волосы. Тейпы тут вообще не в тему. Черная рука — это ужасно. Считаю, Бузова отвратительно подготовилась к этому событию!»

Гоша и Александр считают, что при своем многомиллионном состоянии Ольга явно экономит на услугах стилистов. А то, что ей предлагают надеть выглядит «колхозно».