Принцесса и нищий? 7 выходов принца Гарри в заношенных туфлях и старом костюме

Бедный принц Гарри появился в светло-сером костюме и замшевых туфлях шоколадного цвета, на которых пронырливые пользователи Сети рассмотрели потертости. Daily Mail заметили, что в этой двойке от J.Crew член королевской семьи появлялся как минимум 7 раз за последние несколько лет. Костюм публика видела на фотосессии с новорожденным Арчи в 2019-м, трижды в рамках визита в Марокко и еще несколько раз на официальных встречах.