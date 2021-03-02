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Принцесса и нищий? 7 выходов принца Гарри в заношенных туфлях и старом костюме

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Принц Гарри и Меган Маркл, октябрь 2018 г.

Фото: Globallook

Еще когда Меган Маркл была самой обсуждаемой персоной, в Сети появилась шутка о том, что она первая героиня сказки, которая превратила принца в лягушку. Сейчас отрекшиеся от королевских титулов Гарри и Меган пребывают в Штатах и ждут второго ребенка. Разузнать все самое интересное о жизни после «мегзита» решила Опра Уинфри в рамках интервью со скандально известной парой.

Ко встрече Меган Маркл подготовилась тщательно и выбрала летящее шелковое платье с V-образным вырезом от Giorgio Armani. После многочисленных появлений в одежде с распродаж аппетит экс-герцогини вернулся: дизайнерский наряд отнял 4 700 долларов из семейного бюджета, а это — около 348 000 рублей по нынешнему курсу. А вот на одежде для супруга, по всей видимости, пришлось сэкономить.

Принц Гарри и Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри

Фото: Globallook

Бедный принц Гарри появился в светло-сером костюме и замшевых туфлях шоколадного цвета, на которых пронырливые пользователи Сети рассмотрели потертости. Daily Mail заметили, что в этой двойке от J.Crew член королевской семьи появлялся как минимум 7 раз за последние несколько лет. Костюм публика видела на фотосессии с новорожденным Арчи в 2019-м, трижды в рамках визита в Марокко и еще несколько раз на официальных встречах.

Фото: Globalllook

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