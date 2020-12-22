Образ «бабки», спортшик из 90-х и другие модные фиаско Ксении Собчак

«Все приблизили фотку?», — шуточно прокомментировала одну из публикаций с отдыха Собчак. Для прогулки на яхте ведущая выбрала многослойную юбку с принтом и базовую трикотажную майку свободного силуэта, которую зарифмовала с телесным топом. На фото Ксения подняла руки и создала эффект голого тела. Зато поклонников снимок повеселил от души.

Не так давно мы вспоминали о самых громких модных фиаско Наташи Королевой, которые вызвали шквал критики в Сети. Подробнее читайте на Passion.ru.