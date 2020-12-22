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Образ «бабки», спортшик из 90-х и другие модные фиаско Ксении Собчак

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Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак частенько оказывается в самом центре громких скандалов, и одной из самых обсуждаемых тем становится ее стиль. В арсенале телеведущей много классики, но и смелых деталей хватает. Да и кто, как не она. может так эпатировать публику и поднимать рейтинги до самых высот! Вспоминаем самые яркие аутфиты Ксении Анатольевны, которые вызвали неоднозначную реакцию в Сети. Некоторые из них действительно провокационные, другие же просто попали под горячую руку хейтеров.

Многослойный look с авоськой

Фото: Instagram @xenia_sobchak

В этом образе звезда замиксовала все главные тренды сезона сразу: от «плечистого» жакета и рубашки из плотного денима до брутальных челси на тракторной подошве и остромодной авоськи. Фолловеры не жалели язвительных комментариев: «Бабка-Ксения с авоськой на местный рынок почесала», «Сапоги, как у солдата-срочника», «Внучка из 2000-х приехала к деду, а он отправил за молоком».

Платье в цветок и «плечистый» блейзер

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Еще один look, мимо которого не смог пройти ни один хейтер: платье-комбинация с нежным флористическим принтом и блейзер цвета капучино, вторящий моде на тотальный оверсайз. Венчают образ стильные замшевые казаки и сумка кросс-боди с декором из помпонов. «Чем страшнее, тем моднее!», «Бабка на завалинке», «Раньше так колхозники ходили в фильмах: халат в цветочек, пиджачок с мужского плеча», — не унимались в Сети.

Спортшик из 90-х

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Дерзкий образ, выстроенный вокруг спортивного костюма, цитирует модные реалии суровых девяностых. В них — свободные брюки василькового цвета, лимонно-желтая толстовка, а сверху — гиперобъемная куртка-бомбер. Финальные штрихи — стильные кеды-хайтопы и эффектные очки с темными линзами.

Наряд Снегурочки

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак однажды призналась, что чувствует себя «волком в овечьей шкуре» в женственной одежде. А заодно — продемонстрировала аутфит со свободным «детским» платьем цвета неба с забавным воротником. Костюм Снегурочки не всем поклонникам пришелся по душе, зато супруг телеведущей Константин Богомолов подчеркнул, что возлюбленная нравится ему в любой одежде.

Костюм шейха

Фото: Instagram @xenia_sobchak

В чем вчем, а на активном использовании ретуши пользователи Сети часто ловят Ксению Анатольевну. В злоупотреблении фотошопом звезду обвинили и на одном из ярких селфи, на котором журналистка примерила образ с ярко-красной арабской куфией и темными очками. «Мои правила просты: в Дубае веди себя, как просят дубайцы. В Европе — как европейцы», — прокомментировала пост Собчак, чем снова бросила вызов фолловерам. Ответ от них был получен традиционный: «Ксения, перебор с фотошопом», «Зачем так сильно лицо замылили?», «Губы алые — не по-дубайски».

Боди с эффектом «показалось»

Фото: Instagram @xenia_sobchak

«Все приблизили фотку?», — шуточно прокомментировала одну из публикаций с отдыха Собчак. Для прогулки на яхте ведущая выбрала многослойную юбку с принтом и базовую трикотажную майку свободного силуэта, которую зарифмовала с телесным топом. На фото Ксения подняла руки и создала эффект голого тела. Зато поклонников снимок повеселил от души.

Не так давно мы вспоминали о самых громких модных фиаско Наташи Королевой, которые вызвали шквал критики в Сети. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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