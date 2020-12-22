Образ «бабки», спортшик из 90-х и другие модные фиаско Ксении Собчак
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Многослойный look с авоськой
Фото: Instagram @xenia_sobchak
В этом образе звезда замиксовала все главные тренды сезона сразу: от «плечистого» жакета и рубашки из плотного денима до брутальных челси на тракторной подошве и остромодной авоськи. Фолловеры не жалели язвительных комментариев: «Бабка-Ксения с авоськой на местный рынок почесала», «Сапоги, как у солдата-срочника», «Внучка из 2000-х приехала к деду, а он отправил за молоком».
Платье в цветок и «плечистый» блейзер
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Еще один look, мимо которого не смог пройти ни один хейтер: платье-комбинация с нежным флористическим принтом и блейзер цвета капучино, вторящий моде на тотальный оверсайз. Венчают образ стильные замшевые казаки и сумка кросс-боди с декором из помпонов. «Чем страшнее, тем моднее!», «Бабка на завалинке», «Раньше так колхозники ходили в фильмах: халат в цветочек, пиджачок с мужского плеча», — не унимались в Сети.
Спортшик из 90-х
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Дерзкий образ, выстроенный вокруг спортивного костюма, цитирует модные реалии суровых девяностых. В них — свободные брюки василькового цвета, лимонно-желтая толстовка, а сверху — гиперобъемная куртка-бомбер. Финальные штрихи — стильные кеды-хайтопы и эффектные очки с темными линзами.
Наряд Снегурочки
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак однажды призналась, что чувствует себя «волком в овечьей шкуре» в женственной одежде. А заодно — продемонстрировала аутфит со свободным «детским» платьем цвета неба с забавным воротником. Костюм Снегурочки не всем поклонникам пришелся по душе, зато супруг телеведущей Константин Богомолов подчеркнул, что возлюбленная нравится ему в любой одежде.
Костюм шейха
Фото: Instagram @xenia_sobchak
В чем вчем, а на активном использовании ретуши пользователи Сети часто ловят Ксению Анатольевну. В злоупотреблении фотошопом звезду обвинили и на одном из ярких селфи, на котором журналистка примерила образ с ярко-красной арабской куфией и темными очками. «Мои правила просты: в Дубае веди себя, как просят дубайцы. В Европе — как европейцы», — прокомментировала пост Собчак, чем снова бросила вызов фолловерам. Ответ от них был получен традиционный: «Ксения, перебор с фотошопом», «Зачем так сильно лицо замылили?», «Губы алые — не по-дубайски».
Боди с эффектом «показалось»
Фото: Instagram @xenia_sobchak
«Все приблизили фотку?», — шуточно прокомментировала одну из публикаций с отдыха Собчак. Для прогулки на яхте ведущая выбрала многослойную юбку с принтом и базовую трикотажную майку свободного силуэта, которую зарифмовала с телесным топом. На фото Ксения подняла руки и создала эффект голого тела. Зато поклонников снимок повеселил от души.
Не так давно мы вспоминали о самых громких модных фиаско Наташи Королевой, которые вызвали шквал критики в Сети. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!