Платье-«ската», «тесный» корсет и другие модные фиаско Наташи Королевой

Своим образом исполнительница процитировала один из главных хитов своего репертуара — «Подсолнухи». И крупных желтых цветов действительно было много: они красовались на мини-платье, еще и в союзе с фатиновыми рукавами. А дополнила look, построенный по принципу «все лучшее сразу», затейливая шляпка с цветочным принтом.

Не так давно мы вспоминали самые странные образы Дженнифер Лопес, которые будоражили Сеть в разные годы. Подробнее о выходах поп-дивы в костюме новогоднего белья и провокационных микроскопических платьях читайте на Passion.ru.