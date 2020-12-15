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Платье-«ската», «тесный» корсет и другие модные фиаско Наташи Королевой

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Наташа Королева

Фото: Instagram @koroleva__star

Чего-чего, а таланта удивлять у Наташи Королевой хоть отбавляй: артистка не боится смелых сочетаний, обожает неоновые оттенки и следует установке «чем ярче, тем лучше». 2020 год выдался для певицы и ее семьи непростым, и она часто оказывалась в центре бурных обсуждений. Причем не только ее личная жизнь, но и образы. Поклонники критиковали звезду за чрезмерную эпатажность, сочетание несочетаемых деталей, а среди комментариев-фаворитов оказалось обвинение в выборе одежды не по возрасту. Смотрим, какие look’и Наташи Королевой в Сети были признаны провальными!

Платье-скат

Фото: Instagram @koroleva__star

Однажды на отдых у моря Наташа Королева прихватила необычный наряд, который сама же назвала костюмом «женщины-ската». Сходство с упомянутым представителем океанической фауны определенно есть, что крайне позабавило фанатов. А неоновое платье артистке не только к лицу, но и по фигуре: талия в нем выглядит безупречно тонкой, а изгибы — еще более соблазнительными.

Вытеснивший бюст корсет

Фото: Instagram @koroleva__star

Одна из любимых деталей Королевой — корсеты, которые нередко встают во главу сценических образов. Некоторые модели из коллекции певицы оставляют совсем мало места для фантазии — как, например, этот фактурный корсет с декором из дерзкого кружева. Градус соблазнительности повышен настолько, что пышный бюст исполнительницы так и норовит выпрыгнуть на свободу.

Фото: Instagram @koroleva__star

На совместном фото со Стасом Михайловым в Instagram Наташи Королевой подписчиков волновал вопрос не только вопрос «странных» очков шансонье, но и декольте артистки. Звезда составила мерцающий total-образ с бахромой и дополнила его корсетом с крайне тесным лифом. «По-моему, чашечки маловаты», «Лиф должен поддерживать, а он давит, плющит — мал!», «Вот это декольте!» — писали в комментариях.

Всеобъемлющий мех

Фото: Instagram @koroleva__star

К путешествию во Владивосток Наталья явно подготовилась, вооружившись удобными и теплыми вещами. Звезда надела спортивный look, выстроенный вокруг темных цветов, а в качестве акцента выбрала пальто с пышной меховой отделкой в оттенке синий электрик. Помимо комплиментов аутфит собрал и критику, связанную с ношением артисткой натурального меха.

Розовый парик и ультрамини

Instagram @koroleva__star

Провокационный образ, которым Королева поделилась в честь своего 46-летия, вызвал восхищение поклонников и негодование хейтеров. Звезда исполнила соблазнительный танец в ультракоротком неоновом платье-блейзере, которое замиксовала с ярким розовым париком с прической каре. Одни осыпали певицу комплиментами, другие возмущались, что такие наряды не стоит носить женщинам за 40.

Total-образ с подсолнухами

Фото: Instagram @koroleva__star

Своим образом исполнительница процитировала один из главных хитов своего репертуара — «Подсолнухи». И крупных желтых цветов действительно было много: они красовались на мини-платье, еще и в союзе с фатиновыми рукавами. А дополнила look, построенный по принципу «все лучшее сразу», затейливая шляпка с цветочным принтом.

Не так давно мы вспоминали самые странные образы Дженнифер Лопес, которые будоражили Сеть в разные годы. Подробнее о выходах поп-дивы в костюме новогоднего белья и провокационных микроскопических платьях читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @koroleva__star / Екатерина Ширинкина

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