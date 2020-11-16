Модный образ Ксении Собчак с объемным жакетом и авоськой высмеяли в Сети

Фолловеры не упустили возможности высказаться по поводу образа Собчак. «Бабка Ксения с авоськой на местный рынок почесала», «Мне только ботинки нравятся, а остальное не советовала бы вам надевать — не к лицу, увы», «Сапоги, как у солдата-срочника», «Внучка из 2000-х приехала к деду, а он отправил за молоком», — не унимаются хейтеры. Поклонники компенсировали критику комплиментами: «Вы как всегда прекрасны, Ксения Анатольевна», «Очень гармоничный образ», «Стильная, красивая, независимая», «Стиляга Ксю», «Ваш любимый муж на вас очень позитивно влияет», «Похорошела-то как!», — пишут в комментариях.