Ксению Собчак раскритиковали за модный образ с «цветочным» платьем: «Бабка на завалинке»

38-летняя телеведущая снова подогревает слухи о беременности, выстраивая аутфиты вокруг свободных силуэтов. На этот раз звезда выбрала легкое платье-комбинацию длины мидакси с нежным флористическим принтом в сиренево-голубых тонах. Зарифмована деталь с гиперобъемным блейзером нейтрального бежевого цвета, будто снятым с чужого плеча. Оттенки на манжетах перекликаются с тоном платья, а тотальный oversize полностью прячет фигуру. Дополнили образ замшевые ботинки в духе вестерн и миниатюрная сумка с длинным плечевым ремнем и многоярусным декором из цветных помпонов. Завершающий штрих — акцентные украшения во главе с броским колье.