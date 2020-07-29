Ксению Собчак раскритиковали за модный образ с «цветочным» платьем: «Бабка на завалинке»
Фото: Instagram @xenia_sobchak
38-летняя телеведущая снова подогревает слухи о беременности, выстраивая аутфиты вокруг свободных силуэтов. На этот раз звезда выбрала легкое платье-комбинацию длины мидакси с нежным флористическим принтом в сиренево-голубых тонах. Зарифмована деталь с гиперобъемным блейзером нейтрального бежевого цвета, будто снятым с чужого плеча. Оттенки на манжетах перекликаются с тоном платья, а тотальный oversize полностью прячет фигуру. Дополнили образ замшевые ботинки в духе вестерн и миниатюрная сумка с длинным плечевым ремнем и многоярусным декором из цветных помпонов. Завершающий штрих — акцентные украшения во главе с броским колье.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Фолловеры модный образ Ксении не оценили и тут же принялись его критиковать, причем весьма эмоционально. «Раньше так колхозники ходили в фильмах: халат в цветочек, пиджачок с мужского плеча… Платок забыли», «Столько денег иметь и так плохо одеваться», «Чем страшнее, тем моднее», «Это же ужасно», «Бабка на завалинке» — пишут в комментариях. Отстаивать стиль звезды взялись поклонники, защищая ее комплиментами: «Крутой прикид!», «Как всегда шикарна», «Действительно очень стильный лук», «Классный образ».
Фото: Instagram @xenia_sobchak
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