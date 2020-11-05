«Прекрасная и единственная»: Богомолов в день рождения Собчак признался ей в любви

«Да, Ксения классная, неповторимая, действительно», «Какое признание!», «С днем рождения вашу любимую и несравненную с суперострым язычком и умом!», «Она гений, и вы гений. За вами наблюдать — одно удовольствие», «Вот это поздравление от любящего мужчины, я понимаю. И чтоб всю жизнь так!», «Вы лучшие», — прокомментировали подписчики режиссера.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019-го, через год после начала их романа. Как-то телеведущая рассказала, что первая их встреча произошла за несколько лет до этого, но тогда режиссер произвел на ее впечатление скучного человека.

Вторая их, как оказалось, судьбоносная встреча, изменила ее взгляды на Богомолова. В одном из интервью Ксения призналась, что влюбилась так сильно, что не смогла скрывать правду от тогда еще своего супруга Максима Виторгана. С ним она рассталась в начале 2019-года, а еще через несколько месяцев развелась.

Богомолов тоже пережил развод с Дарьей Мороз, они расстались на дружеской ноте и вместе растят дочь Аню. Собчак пытались обвинить, что она увела мужа у Дарьи, но та заявила, что разошлась с мужем задолго до того, как у него начался роман с телеведущей. «Мужчина не овца на веревке, чтобы его можно было увести», — однажды едко высказалась она.