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Как правильно сочетать юбки и платья с пуховиками, чтобы выглядеть стильно

Разрешаем очередную модную дилемму: как сочетать юбки и платья с объемными пуховиками, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть. На вооружение было взято легкое миди-платье (добро пожаловать в весенне-летние запасы), остромодная юбка из денима и дерзкая мини на запах. Претендентами на место в союзе с ними стали дутые куртки О-силуэта и ультратеплые пуховики-«одеяла», в объятиях которых не страшны даже самые суровые морозы. Переходим от теории к практике!

Миди-юбка из денима + куртка О-силуэта

  1. Сапоги 8 by Yoox, 17 310 руб. 2. Водолазка Uniqlo, 2 999 руб. 3. Портмоне Fetiche, 8 000 руб. 4. Юбка Mango, 2 499 руб. 5. Куртка Calvin Klein Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Объемная дутая куртка «зефирного» цвета — абсолютный мастхэв зимы, который пригодится как в бетонных джунглях, так и для стильных фото на фоне горных пейзажей. Аргументов в ее пользу бесчисленное множество, а главный — ее универсальность. Сочетание с классическим плотным денимом всегда беспроигрышно, и мы предлагаем заменить любимые джинсы актуальной миди-юбкой с эффектным разрезом спереди. Добавляем теплый джемпер цвета лаванды, пару сапог с широкими голенищами, а для поддержания эффекта «вау» — микросумку — тренд, который не прощается с нами и в этом году.

Миди-платье + пуховик-«одеяло»

  1. Сапоги Portal, 11 990 руб. 2. Пуховик «Снежная Королева», 12 490 руб. 3. Очки Prada, цена по запросу. 4. Сумка Alla Pugachova, 8 990 руб. 5. Платье Mango, 3 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одно решительное «да» в пользую длинных пуховиков-«одеял» — возможность не прятать легкие платья в дальний ящик, пока морозы уверенно заявляют свои права. Ключевое преимущество — их сочетаемость с юбками и платьями абсолютно любой длины, которая не выходит за их пределы. Экспериментируйте с летящим шифоновым платьем с асимметричным низом, которое абсолютно точно стоит замиксовать с брутальными жокейскими сапогами.

Мини-юбка + объемная куртка

  1. Ботильоны Alla Pugachova, 9 990 руб. 2. Водолазка Uniqlo, 1 999 руб. 3. Сумка Pinko, 37 610 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Куртка 12 Storeez, 22 980 руб. 6. Юбка Sandro, 13 740 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Карамельно-шоколадный коктейль лидирует по популярности: ореховые, кофейные, молочные цвета возглавили палитру сезона. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает не думать о сложносочиненных сочетаниях, — движение от одного родственного оттенка к другому. Вдохновляемся образами икон стиля шестидесятых и добавляем клетчатые мини-юбки в свои образы с лаконичными анкл бутс. Дело остается за малым: базовой водолазкой и главным героем сезона холодов — «плечистым» пуховиком О-силуэта длиной до середины бедра.

Не так давно мы рассказывали, как правильно подбирать сумки к верхней одежде, чтобы даже зимой выглядеть на все сто. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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