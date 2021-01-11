Как правильно сочетать юбки и платья с пуховиками, чтобы выглядеть стильно

Карамельно-шоколадный коктейль лидирует по популярности: ореховые, кофейные, молочные цвета возглавили палитру сезона. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает не думать о сложносочиненных сочетаниях, — движение от одного родственного оттенка к другому. Вдохновляемся образами икон стиля шестидесятых и добавляем клетчатые мини-юбки в свои образы с лаконичными анкл бутс. Дело остается за малым: базовой водолазкой и главным героем сезона холодов — «плечистым» пуховиком О-силуэта длиной до середины бедра.

Не так давно мы рассказывали, как правильно подбирать сумки к верхней одежде, чтобы даже зимой выглядеть на все сто. Подробнее читайте на Passion.ru.