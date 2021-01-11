Как правильно сочетать юбки и платья с пуховиками, чтобы выглядеть стильно
Миди-юбка из денима + куртка О-силуэта
Фото: Архивы пресс-служб
Объемная дутая куртка «зефирного» цвета — абсолютный мастхэв зимы, который пригодится как в бетонных джунглях, так и для стильных фото на фоне горных пейзажей. Аргументов в ее пользу бесчисленное множество, а главный — ее универсальность. Сочетание с классическим плотным денимом всегда беспроигрышно, и мы предлагаем заменить любимые джинсы актуальной миди-юбкой с эффектным разрезом спереди. Добавляем теплый джемпер цвета лаванды, пару сапог с широкими голенищами, а для поддержания эффекта «вау» — микросумку — тренд, который не прощается с нами и в этом году.
Миди-платье + пуховик-«одеяло»
Фото: Архивы пресс-служб
Еще одно решительное «да» в пользую длинных пуховиков-«одеял» — возможность не прятать легкие платья в дальний ящик, пока морозы уверенно заявляют свои права. Ключевое преимущество — их сочетаемость с юбками и платьями абсолютно любой длины, которая не выходит за их пределы. Экспериментируйте с летящим шифоновым платьем с асимметричным низом, которое абсолютно точно стоит замиксовать с брутальными жокейскими сапогами.
Мини-юбка + объемная куртка
Фото: Архивы пресс-служб
Карамельно-шоколадный коктейль лидирует по популярности: ореховые, кофейные, молочные цвета возглавили палитру сезона. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает не думать о сложносочиненных сочетаниях, — движение от одного родственного оттенка к другому. Вдохновляемся образами икон стиля шестидесятых и добавляем клетчатые мини-юбки в свои образы с лаконичными анкл бутс. Дело остается за малым: базовой водолазкой и главным героем сезона холодов — «плечистым» пуховиком О-силуэта длиной до середины бедра.
Не так давно мы рассказывали, как правильно подбирать сумки к верхней одежде, чтобы даже зимой выглядеть на все сто. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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