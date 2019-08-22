Массивные украшения, мини-юбки, ботфорты и другие тренды 60-х, которые актуальны и сегодня

Этот период – время расцвета Парижа как модной столицы, где творили легендарные кутюрье – Мэри Куант, Ив Сен-Лоран, Эмилио Пуччи. Благодаря им во многом произошло переосмысление роли женщины в обществе, появились новые «стандарты» красоты, а вместе с ними – новая мода. Одежда стала продолжением кожи, а демонстрирование открытого тела перестало быть чем-то зазорным. Последнее поначалу было настоящим шоком: устоявшиеся за долгие годы нормы продолжали бороться с экстремально короткими юбками и брючными костюмами на хрупких женских плечах.

То, что раньше считалось проявлением острой реакции, сегодня мы смело надеваем на деловые встречи, в офис, носим на вечеринки и театральные премьеры. Чем же мы обязаны «свингующим шестидесятым»?

Акцентные серьги