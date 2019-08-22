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Массивные украшения, мини-юбки, ботфорты и другие тренды 60-х, которые актуальны и сегодня

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Твигги

Фото: Eastnews

Рок-н-рольные шестидесятые не просто дали современной моде многое, а заложили ее фундамент. Благодаря бунтарской эпохе мы носим мини-юбки, заменяем вечерние платья брючными костюмами и следуем всеобщему буму на флуоресцентные цвета.

Этот период – время расцвета Парижа как модной столицы, где творили легендарные кутюрье – Мэри Куант, Ив Сен-Лоран, Эмилио Пуччи. Благодаря им во многом произошло переосмысление роли женщины в обществе, появились новые «стандарты» красоты, а вместе с ними – новая мода. Одежда стала продолжением кожи, а демонстрирование открытого тела перестало быть чем-то зазорным. Последнее поначалу было настоящим шоком: устоявшиеся за долгие годы нормы продолжали бороться с экстремально короткими юбками и брючными костюмами на хрупких женских плечах.

То, что раньше считалось проявлением острой реакции, сегодня мы смело надеваем на деловые встречи, в офис, носим на вечеринки и театральные премьеры. Чем же мы обязаны «свингующим шестидесятым»?

Акцентные серьги

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Gloria Jeans, 179 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивные серьги и клипсы из металла и пластика остаются абсолютными мастхэвами и в этом сезоне. В шестидесятых их носили и на вечеринки, и в повседневных образах. Вспомнить только знаменитую американскую модель, музу художника Энди Уорхола и светскую львицу Эди Седжвик, которая считается законодательницей моды на акцентные украшения! Мальчишеская стрижка «гарсон», яркий макияж со стрелками (известно, что Седжвик никогда не умывалась – только обновляла подводку новыми слоями) и настоящие серьги-гиганты, касающиеся плеч.

Мини-юбки

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Longchamp, цена по запросу.

Изобретение, которым мы обязаны шестидесятым, – мини-юбка. Его автором снова стал француз – легендарный кутюрье Андре Курреж. В те годы становится популярным новый типаж женщины, олицетворением которого по сей день считается модель Лесли Лоусон, известная как Твигги (в переводе – «тростинка»). Подростковая фигура, хрупкость, мальчишеские стрижки и выразительный взгляд, подчеркнутый вытянутыми ресницами и стрелками – именно с Твигги начался всепоглощающий тренд на худобу, подчеркнутую миниатюрными «детскими» юбками.

Прямые платья и А-силуэт

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Elisabetta Franchi, 75 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С введением в моду мальчишеского стиля («гарсон») и экстремального мини, появляются короткие платья А-силуэта, а также платья-футболки. Эти модели действительно стоит иметь на вооружении, ведь они отлично вписываются в любые планы: от будней в офисе до вечернего коктейля. Винтажные модели в духе шестидесятых отличает лаконичный фасон, который компенсируют принты – классическая клетка, горошек, морская полоска и колор-блокинг.

Обувь цвета металлик

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Elisabetta Franchi, 39 130 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

С освоением космоса и интересом к межгалактическим приключениям в моду входят футуристические мотивы. Важное место занимают глянцевые материалы с характерным металлическим блеском, который так полюбится модницам через несколько десятилетий, в эпоху диско 80-х. Туфли Мэри Джейн на блочном каблуке, классические лодочки и остромодные казаки с переливами драгметаллов мы смело добавляем в свой гардероб. Правда, в отличие от бунтарских шестидесятых, сочетаем их с лаконичной одеждой и аксессуарами без конкурирующих фактур.

Замысловатые принты

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RICHARD ALLAN х H&M, 2 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Важным этапом развитии индустрии в шестидесятых стало массовое производство и процветание текстильной промышленности. Фабрики получили возможность шить одежду из синтетических тканей, которые отличались эластичностью, износоустойчивостью и давали возможность экспериментировать с цветом и абстрактными принтами. В культуре хиппи появляется мода на тай-дай (tie-dye) – цветовые «разводы» на ткани, которые достигались при помощи техники скручивания и завязывания материала и дальнейшего погружения ее в краску. Еще один тренд родом из шестидесятых – колор-блокинг. Представляет собой комбинацию крупных геометрических форм разных цветов.

Анималистические мотивы

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Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Леопард, питон, зебра – излюбленные принты модниц из шестидесятых (снова цитируем стиль Эди Седжвик, которая регулярно появлялась на светских мероприятиях в леопардовой шубе). Хищники опасны не только в дикой природе – этот тренд не теряет актуальность, однако, применять его следует осторожно. Акцент в виде анималистического принта в образе должен быть один. Разбавьте им сдержанный черный или бежевый total look, а если речь идет о леопардовом платье – добавьте лаконичные аксессуары базовых цветов.

Джинсы-клеш

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Boohoo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Тренд, который ассоциируется с эпохой восьмидесятых, появился на два десятилетия раньше. Законодателями новой моды стали «дети цветов», которые носили брюки-клеш с футболками кислотных расцветок и грубой кожаной обувью. В этом сезоне мы снова наблюдаем триумфальное возвращение клешей и продолжаем любить их за «визуальные эффекты» – по части моментальной коррекции фигуры им сложно найти равных.

Брючные костюмы

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Boohoo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще одно революционное изобретение шестидесятых – женский брючный костюм. К этому все шло еще с времен Первой мировой войны, когда женщины отказались от платьев в пользу удобных брюк. Сегодня, на волне не менее острых социальных движений, брючный костюм – первая ассоциация с образом power women («сильной женщины»).

Очки в массивной оправе

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Andy Wolf, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Винтажные очки в белой оправе, контрастирующей с затемненными линзами, переполняют не только страницы старых журналов, но и коллекции современных брендов. Шестидесятые ввели моду на нестандартные формы, черепаховые оправы и очки, закрывающие половину лица. Отправляться навстречу солнцу в вариациях на тему ретро становится еще приятнее!

Практически в каждой сезонной новинке есть корни, уходящие в «хорошо забытое старое». Вспоминать их занимательно, но еще интереснее – привносить в свой гардероб!

Текст: Полина Гераскина

Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages, архивы пресс-служб

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