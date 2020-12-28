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Как правильно подбирать сумку к верхней одежде, чтобы выглядеть стильно

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Алисия Родди

Фото: Instagram @lissyroddyy

Продолжаем разрешать модные дилеммы, и на повестке дня — сразу три способа сочетать зимнюю верхнюю одежду с сумками. Начнем с образов главных модниц Instagram, которые рекомендуют не увиливать от трендов даже в самые суровые морозы. Например, Алисия Родди смело миксует узнаваемые классические it-bags с объемными шубами-«Чебурашками», а Джесси Буш защищается от непогоды в Лондоне громоздкими пуховиками, дополняя их яркими наносумками. Берем на вооружение идеи инфлюенсеров и переносим их в свой гардероб!

Объемный пуховик + винтажная сумка-багет

  1. Кроссовки Skechers, 4 999 руб. 2. Куртка Geox, 19 990 руб. 3. Брюки Mango, 2 499 руб. 4. Свитшот Sandro, цена по запросу. 5. Винтажная сумка Gucci (Vintage Kapsula), 24 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В образах фэшионисток сумки-багеты в лучших традициях 2000-х и всеобъемлющие пуховики находят друг друга и образуют прочные союзы. Любительницы винтажа торжествуют: выгуливать миниатюрные модные трофеи можно и тогда, когда температура уверенно отдаляется от отметки «0». Для экстремальных зимних условий — экстремально модные и удобные решения: свитшот цвета капучино, брюки расслабленного силуэта, балансирующие между классикой и casual. Венчаем аутфит парой массивных кроссовок, цитирующих обувную гигантоманию девяностых.

Шуба-«Чебурашка» + миниатюрная кросс-боди

  1. Fetiche, цена по запросу. 2. Джинсы H&M, 2 999 руб. 3. Кольцо Jemae, 28 000 руб. 4. Пальто из натуральной шерсти «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 25 190 руб. 5. Джемпер Coach, цена по запросу. 6. Ботильоны Vagabond, 10 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В переходе на светлую сторону обязательно захватите с собой уютное пальто с фактурой teddy bear. Пальму первенства инфлюенсеры передают гамме молочно-карамельных оттенков совсем не зря: они универсальны и готовы выполнять роль лекарства от хандры. А главное — отлично сочетаются практически с любыми аксессуарами. Наш фокус сместился на крошечную сумку квадратной формы с длинным плечевым ремнем, который без труда обнимет «плечистое» пальто. Как только поймаете торжество сухой погоды — надевайте кипенно-белые ботильоны на фигурном kitten heel к прямым джинсам свободного силуэта и скорее гулять!

Дубленка + шоппер-гигант

  1. Ботинки S.Oliver, цена по запросу. 2. Сумка Mango, 2 999 руб. 3. Оптические оправы Andy Wolf, цена по запросу. 4. Часы TAG Heuer, цена по запросу. 5. Платье H&M, 2 999 руб. 6. Дубленка «Снежная Королева», 32 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль подружки байкера абсолютно точно совместим с капризами зимы. Нежные объятия трикотажного платья длины миди можно разбавить брутальной дубленкой с контрастной металлической фурнитурой. А к получившемуся комплекту — максимально вместительный шоппер, который в предновогодней суете актуален как никогда. Носить его можно и на плече, и свернув конвертом, на чем часто настаивают дизайнеры. Дело остается за малым — парой грубых ботинок в духе милитари и лаконичными аксессуарами-унисекс.

Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать миди-юбки замой, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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