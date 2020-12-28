Как правильно подбирать сумку к верхней одежде, чтобы выглядеть стильно

Стиль подружки байкера абсолютно точно совместим с капризами зимы. Нежные объятия трикотажного платья длины миди можно разбавить брутальной дубленкой с контрастной металлической фурнитурой. А к получившемуся комплекту — максимально вместительный шоппер, который в предновогодней суете актуален как никогда. Носить его можно и на плече, и свернув конвертом, на чем часто настаивают дизайнеры. Дело остается за малым — парой грубых ботинок в духе милитари и лаконичными аксессуарами-унисекс.

Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать миди-юбки замой, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть. Подробнее читайте на Passion.ru.