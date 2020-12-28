Как правильно подбирать сумку к верхней одежде, чтобы выглядеть стильно
Фото: Instagram @lissyroddyy
Объемный пуховик + винтажная сумка-багет
Фото: Архивы пресс-служб
В образах фэшионисток сумки-багеты в лучших традициях 2000-х и всеобъемлющие пуховики находят друг друга и образуют прочные союзы. Любительницы винтажа торжествуют: выгуливать миниатюрные модные трофеи можно и тогда, когда температура уверенно отдаляется от отметки «0». Для экстремальных зимних условий — экстремально модные и удобные решения: свитшот цвета капучино, брюки расслабленного силуэта, балансирующие между классикой и casual. Венчаем аутфит парой массивных кроссовок, цитирующих обувную гигантоманию девяностых.
Шуба-«Чебурашка» + миниатюрная кросс-боди
Фото: Архивы пресс-служб
В переходе на светлую сторону обязательно захватите с собой уютное пальто с фактурой teddy bear. Пальму первенства инфлюенсеры передают гамме молочно-карамельных оттенков совсем не зря: они универсальны и готовы выполнять роль лекарства от хандры. А главное — отлично сочетаются практически с любыми аксессуарами. Наш фокус сместился на крошечную сумку квадратной формы с длинным плечевым ремнем, который без труда обнимет «плечистое» пальто. Как только поймаете торжество сухой погоды — надевайте кипенно-белые ботильоны на фигурном kitten heel к прямым джинсам свободного силуэта и скорее гулять!
Дубленка + шоппер-гигант
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль подружки байкера абсолютно точно совместим с капризами зимы. Нежные объятия трикотажного платья длины миди можно разбавить брутальной дубленкой с контрастной металлической фурнитурой. А к получившемуся комплекту — максимально вместительный шоппер, который в предновогодней суете актуален как никогда. Носить его можно и на плече, и свернув конвертом, на чем часто настаивают дизайнеры. Дело остается за малым — парой грубых ботинок в духе милитари и лаконичными аксессуарами-унисекс.
Ранее мы рассказывали, как носить и с чем сочетать миди-юбки замой, чтобы выглядеть стильно и не замерзнуть. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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