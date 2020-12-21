Как носить и с чем сочетать миди-юбки зимой: 3 стильных способа

Водолазки разных цветов и фактур никогда не будут лишними. Следуя этой установке, отправляйтесь на поиски идеальной базы. А если она уже есть в вашем арсенале — обратите внимание на пастельный фисташковый оттенок и его совместимость с темным малахитовым. И вот отличный повод выгулять забытую плиссированную юбку! На рандеву по городу советуем отправляться, накинув под пальто блейзер свободного силуэта, пару классических замшевых сапог на kitten heel с присборенными голенищами. Вооружаетесь к свиданию? Роль верной подружки торжественно отдайте фигурной сумке формата «мини».

Кстати, миди-юбку можно использовать как основу для создания эффектного образа для новогодней вечеринки. Не так давно мы рассказывали, как подготовить look на вечер из того, что есть в гардеробе. Подробнее читайте на Passion.ru.