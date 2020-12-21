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Как носить и с чем сочетать миди-юбки зимой: 3 стильных способа

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Фото: Instagram @rikkekrefting

Безразмерные треники и джинсы а-ля винтаж заметно потеснили юбки на модном ринге. Еще один удар нанесла зима с ее суровыми переменами в настроении: оно то падает далеко за отметку «0», то беспощадно топит осадками. А мы все же рекомендуем не прятать юбки в дальний ящик и попробовать поэкспериментировать на тему длины миди. Эти детали модного конструктора демонстрируют абсолютную совместимость с любимыми предметами зимней экипировки: от гиперобъемных дубленок до уютных пуловеров в духе оксфордских студентов. Перейдем от теории к практике: рассказываем, как носить и с чем сочетать!

Прямая юбка на запах + косуха

  1. Сапоги Portal x 2Mood, 15 990 руб. 2. Серьги UNOde50 Equal, 8 190 руб. 3. Водолазка Uniqlo, 1 999 руб. 4. Куртка Yves Salomon, цена по запросу. 5. Сумка Fetiche, 26 500 руб. 6. Юбка Mango, 3 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Самоизоляция научила нас ценить уют, который теперь наполняет и образы на выход. Утопаем в текстурах тонкой шерсти и кутаемся в клетчатые принты, напоминающие любимый плед. А вместе с тем — вспоминаем уроки по составлению безупречной базы. Юбку в клетку «принц» Уэльский» рифмуем с однотонной водолазкой, оттенок которой повторяет элемент принта. Добавляем дубленку oversize, пару сапог на каблуках комфортной высоты и отправляемся на редкие, зато желанные сегодня встречи.

Джинсовая миди-юбка + пуловер

  1. Пуловер Sandro, цена по запросу. 2. Сапоги Ras (yoox.com), 13 740 руб. 3. Оптические оправы Andy Wolf, цена по запросу. 4. Рубашка Mango, 2 499 руб. 5. Юбка Zara, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Носить белый зимой опасно, но очень хочется. Как только погода даст шанс — смело надевайте остромодные сапоги цвета мела, миксуя их с не менее актуальной юбкой миди из темного денима. На место в топе претендуют модели с разрезами, асимметрией и фактурными швами. Сочетать их можно с объемными свитерами крупной вязки, а можно — с союзом плотной бланковой рубашки и пуловера. Сверху — длинное пальто «плечистого» силуэта и лаконичную сумку кросс-боди.

Юбка-плиссе + объемный блейзер

  1. Сапоги Geox, 16 990 руб. 2. Водолазка 12Storeez, цена по запросу. 3. Юбка H&M, 2 799 руб. 4. Оптические оправы Ray-Ban, цена по запросу. 5. Блейзер Diesel, цена по запросу. 6. Сумка Ekonika, 8 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Водолазки разных цветов и фактур никогда не будут лишними. Следуя этой установке, отправляйтесь на поиски идеальной базы. А если она уже есть в вашем арсенале — обратите внимание на пастельный фисташковый оттенок и его совместимость с темным малахитовым. И вот отличный повод выгулять забытую плиссированную юбку! На рандеву по городу советуем отправляться, накинув под пальто блейзер свободного силуэта, пару классических замшевых сапог на kitten heel с присборенными голенищами. Вооружаетесь к свиданию? Роль верной подружки торжественно отдайте фигурной сумке формата «мини».

Кстати, миди-юбку можно использовать как основу для создания эффектного образа для новогодней вечеринки. Не так давно мы рассказывали, как подготовить look на вечер из того, что есть в гардеробе. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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