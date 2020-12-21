Как носить и с чем сочетать миди-юбки зимой: 3 стильных способа
Фото: Instagram @rikkekrefting
Прямая юбка на запах + косуха
Фото: Архивы пресс-служб
Самоизоляция научила нас ценить уют, который теперь наполняет и образы на выход. Утопаем в текстурах тонкой шерсти и кутаемся в клетчатые принты, напоминающие любимый плед. А вместе с тем — вспоминаем уроки по составлению безупречной базы. Юбку в клетку «принц» Уэльский» рифмуем с однотонной водолазкой, оттенок которой повторяет элемент принта. Добавляем дубленку oversize, пару сапог на каблуках комфортной высоты и отправляемся на редкие, зато желанные сегодня встречи.
Джинсовая миди-юбка + пуловер
Фото: Архивы пресс-служб
Носить белый зимой опасно, но очень хочется. Как только погода даст шанс — смело надевайте остромодные сапоги цвета мела, миксуя их с не менее актуальной юбкой миди из темного денима. На место в топе претендуют модели с разрезами, асимметрией и фактурными швами. Сочетать их можно с объемными свитерами крупной вязки, а можно — с союзом плотной бланковой рубашки и пуловера. Сверху — длинное пальто «плечистого» силуэта и лаконичную сумку кросс-боди.
Юбка-плиссе + объемный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Водолазки разных цветов и фактур никогда не будут лишними. Следуя этой установке, отправляйтесь на поиски идеальной базы. А если она уже есть в вашем арсенале — обратите внимание на пастельный фисташковый оттенок и его совместимость с темным малахитовым. И вот отличный повод выгулять забытую плиссированную юбку! На рандеву по городу советуем отправляться, накинув под пальто блейзер свободного силуэта, пару классических замшевых сапог на kitten heel с присборенными голенищами. Вооружаетесь к свиданию? Роль верной подружки торжественно отдайте фигурной сумке формата «мини».
Кстати, миди-юбку можно использовать как основу для создания эффектного образа для новогодней вечеринки. Не так давно мы рассказывали, как подготовить look на вечер из того, что есть в гардеробе. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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