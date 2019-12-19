От юбки-плиссе со свитером до джинсов с блейзером: 3 стильных образа Виктории Бекхэм, которые легко повторить
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Фото: Globallook
Юбка-плиссе + объемный свитер
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм обладает настоящей способностью прятать фигуру под одеждой oversize и при этом выглядеть максимально женственно. Образ на основе плиссированной юбки и объемного свитера – актуальный для зимы лайфхак, пожалуй, обязательный для применения на практике.
Фото: Архивы пресс-служб
Плиссированная юбка-миди в этом сезоне явно претендует на место главной в вашем wish-листе. По примеру Виктории дополняем ее объемным свитером крупной вязки, без которого трудно представить зимний гардероб. Скрепляем союз двух противоположностей сапогами горчичного цвета, кожаной сумкой в насыщенном оттенке бордо и стильными очками – настоящей визитной карточкой стиля Бекхэм.
Укороченные джинсы + блейзер oversize
Фото: Globallook
Классика уличного стиля Бекхэм – свободные джинсы высокой посадки в комплекте с базовой футболкой и пиджаком oversize. И, безусловно, каблуки максимальной высоты – без них Виктория практически не появлялась даже во время беременности.
Фото: Архивы пресс-служб
Пожалуй, самый универсальный и стильный образ, который сможет повторить каждая, имея в арсенале пару прямых джинсов или свободных бойфрендов и трикотажную белую футболку. Используйте блейзер абсолютно любой расцветки: от пастельных до сдержанных черных, но не забывайте о текстурах и принтах. Разбавить серые будни помогут яркие цвета, а в офисный дресс-код отлично впишется оксфордская полоска и клетка.
Свободные брюки + классическое пальто
Фото: Globallook
Еще один прием, который стоит взять на карандаш – сочетание темного монохромного образа с акцентными деталями. Звезда смело выходит в свет в тотальном черном, но при этом разбавляет его неоновой обувью. Мы же начнем с малого и добавим контрастное пальто в тотальный черный.
Фото: Архивы пресс-служб
Цитируем элегантность и привносим ее в расслабленные повседневные аутфиты. Выстраиваем образ вокруг широких брюк-палаццо и однотонной базовой водолазки, которая наверняка есть в вашем гардеробе. Играем на контрасте с холодной зимой, добавляя пальто теплых песочных оттенков. А в качестве финальных штрихов – ботильоны на шпильке, сумка кросс-боди из грубой кожи и крупные солнцезащитные очки.
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Фото: Eastnews, Globallook, Instagram
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