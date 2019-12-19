От юбки-плиссе со свитером до джинсов с блейзером: 3 стильных образа Виктории Бекхэм, которые легко повторить

Виктория Бекхэм – признанная икона стиля, которая не перестает доказывать свой статус. И делает это не только своими аутфитами, но и коллекциями собственного бренда. С эпохи Spice Girls, взрывавшей танцполы в 90-х, в стиле Виктории произошли тотальные изменения: микротопы и брюки ультранизкой посадки заменили строгие костюмы и платья-миди. Некоторые модные лайфхаки звезды мы настоятельно рекомендуем взять на заметку – о них читайте в материале Passion.ru.