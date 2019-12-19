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От юбки-плиссе со свитером до джинсов с блейзером: 3 стильных образа Виктории Бекхэм, которые легко повторить

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Фото: Globallook

Виктория Бекхэм – признанная икона стиля, которая не перестает доказывать свой статус. И делает это не только своими аутфитами, но и коллекциями собственного бренда. С эпохи Spice Girls, взрывавшей танцполы в 90-х, в стиле Виктории произошли тотальные изменения: микротопы и брюки ультранизкой посадки заменили строгие костюмы и платья-миди. Некоторые модные лайфхаки звезды мы настоятельно рекомендуем взять на заметку – о них читайте в материале Passion.ru.

Юбка-плиссе + объемный свитер

Фото: Globallook

Виктория Бекхэм обладает настоящей способностью прятать фигуру под одеждой oversize и при этом выглядеть максимально женственно. Образ на основе плиссированной юбки и объемного свитера – актуальный для зимы лайфхак, пожалуй, обязательный для применения на практике.

  1. Сапоги Santoni, 85 050 руб. 2. Сумка Coach 1941, 60 200 руб. 3. Очки Ray-Ban, 11 200 руб. 4. Юбка Guess, цена по запросу. 5. Свитер H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Плиссированная юбка-миди в этом сезоне явно претендует на место главной в вашем wish-листе. По примеру Виктории дополняем ее объемным свитером крупной вязки, без которого трудно представить зимний гардероб. Скрепляем союз двух противоположностей сапогами горчичного цвета, кожаной сумкой в насыщенном оттенке бордо и стильными очками – настоящей визитной карточкой стиля Бекхэм.

Укороченные джинсы + блейзер oversize

Фото: Globallook

Классика уличного стиля Бекхэм – свободные джинсы высокой посадки в комплекте с базовой футболкой и пиджаком oversize. И, безусловно, каблуки максимальной высоты – без них Виктория практически не появлялась даже во время беременности.

  1. Ботинки Ekonika, цена по запросу. 2. Футболка H&M, 399 руб. 3. Пиджак Sessun (yoox.com), 13 750 руб. 4. Очки Ray-Ban, 17 100 руб. 5. Джинсы Springfield, 3 199 руб. 6. Сумка Santoni, 71 705 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пожалуй, самый универсальный и стильный образ, который сможет повторить каждая, имея в арсенале пару прямых джинсов или свободных бойфрендов и трикотажную белую футболку. Используйте блейзер абсолютно любой расцветки: от пастельных до сдержанных черных, но не забывайте о текстурах и принтах. Разбавить серые будни помогут яркие цвета, а в офисный дресс-код отлично впишется оксфордская полоска и клетка.

Свободные брюки + классическое пальто

Фото: Globallook

Еще один прием, который стоит взять на карандаш – сочетание темного монохромного образа с акцентными деталями. Звезда смело выходит в свет в тотальном черном, но при этом разбавляет его неоновой обувью. Мы же начнем с малого и добавим контрастное пальто в тотальный черный.

  1. Сумка Springfield, 2 399 руб. 2. Ботильоны Ekonika, цена по запросу. 3. Водолазка Calvin Klein, 10 200 руб. 4. Пальто H&M, 6 999 руб. 5. Очки Stradivarius, 999 руб. 6. Брюки 8 by Yoox, 8 930 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Цитируем элегантность и привносим ее в расслабленные повседневные аутфиты. Выстраиваем образ вокруг широких брюк-палаццо и однотонной базовой водолазки, которая наверняка есть в вашем гардеробе. Играем на контрасте с холодной зимой, добавляя пальто теплых песочных оттенков. А в качестве финальных штрихов – ботильоны на шпильке, сумка кросс-боди из грубой кожи и крупные солнцезащитные очки.

Больше стильных лайфхаков звезд и королевских особ – на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook, Instagram

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