Гибкая подошва, стелька «с памятью» и не только: на что обратить внимание при выборе обуви на каблуке
Как определить удобство обуви?
Каждая пара имеет свои индикаторы удобства. Первое, на что мы обращаем внимание, — ее совместимость с нашим гардеробом. А надо бы — на материал стельки и гибкость подошвы. Комфорт и правильная поддержка стопы важна, особенно тем, кто проводит в движении весь свой день. Иначе на ринг выходят враги хорошего самочувствия и настроения — варикозное расширение вен и боли в спине.
Во многом за счет стельки ноги не устают в течение дня. Например, мы используем специальную технологию Soft Foam — слой мягкой пены из гранул между подошвой и стелькой, обеспечивающий эффект памяти. Так, обувь подстраивается под вас, принимает анатомическую форму стопы и обеспечивает комфорт и безопасность при ходьбе. Материал подошвы должен быть упругим, чтобы при интенсивном движении снизить ударную нагрузку, а также нагрузку на суставы.
Фото: Архивы пресс-служб
Подошва может преподнести неприятные сюрпризы, особенно та, что сделана из кожи. Этот материал крайне деликатный, требует к себе немало внимания и уж точно не подойдет как вариант на каждый день. Кожаная подошва боится влаги, жестких и неровных поверхностей. Ей нужно давать отдых после каждого выхода, чтобы она успела высохнуть и восстановить форму. Но это не значит, что такая обувь предназначена только для красной дорожки — да так, чтобы вас донесли до нее на руках.
Лучшее решение — сразу сделать профилактику. Эту услугу оказывают все обувные мастерские. Профилактика поможет уберечь подошву от влаги и износа, а при ходьбе она практически не заметна. Даже если ваши туфли уже испорчены — не беда: мастер сможет поставить накладку поверх изношенного участка. Некоторые производители сразу ставят тонкую резиновую профилактику на центральной части. Если вы планируете носить обувь только в помещении, то такой «встроенной» защиты будет вполне достаточно.
Какая высота каблука безопасна?
Идя по неровному асфальту на шпильках, можно ощутить всю шаткость своего положения. Но порой жертв требует не только красота, но и дресс-код, который, как ни крути, приходится соблюдать. Балансировать весь день на площади в 1 квадратный сантиметр — настоящая суперспособность женщин, но стоит ли? По мнению эксперта, идеальный каблук повседневной обуви — до 4 сантиметров, при этом чем шире, тем лучше.
Фото: Архивы пресс-служб
Важна разница высоты между носком и пяткой. Постоянное ношение высоких и неудобных каблуков может привести к деформации пальцев, сплющиванию поперечного свода стопы и росту вальгуса. Обувь без подъема еще более опасна: она нагружает пятку, растягивает подошвенный апоневроз и грозит появлением пяточной шпоры. Независимо от модели, нужно следить, чтобы задник сохранял свою форму. И не забывать, что обувь должна быть по размеру.
Как выбрать идеальные вечерние туфли?
Несмотря на конкуренцию со стороны остромодных мюли, классические лодочки продолжают удерживать за собой статус базового must have. Инвестиция в такую пару станет самой выгодной, ведь лодочки — настоящий модный актив, который не теряет актуальность десятилетиями. Даже если вы планируете чаще ими любоваться, чем носить, возьмите на карандаш несколько советов, которые помогут выбрать удобную модель.
Если вы не привыкли ходить на 12-сантиметровых каблуках — не стоит приобретать их даже для единичного выхода. Спасает модниц тренд на kitten heel («рюмочка») высотой не более 5 сантиметров. Увеличивайте высоту постепенно: с 5 на 7, а затем и до 10 сантиметров. Самая удобная форма шпильки — та, у которой основание расположено строго по центру пятки. Это позволяет распределить вес равномерно и обеспечить поддержку стопы.
Фото: Архивы пресс-служб
Базовые лодочки на все случаи жизни — черные или нейтральные бежевые, в коже или замше. Эксперт утверждает, что эти материалы максимально подстраиваются под форму ноги и уменьшают вероятность натирания. Чего не скажешь более жестких материалах — кожзаме или лакированной коже. В этом случае обращайте внимание на подкладку — она должна быть выполнена мягкой.
Стелька из натуральных материалов и с подушечками в районе свода стопы может превратить даже самые неудобные туфли в комфортные. А чтобы понять, выдержите ли вы мероприятие в выбранной паре, просто «погуляйте» по магазину 2 – 3 минуты: пройдитесь быстрым шагом, затем перейдите на медленный темп, подвигайтесь у зеркала.
Фото: Архивы пресс-служб
Начинать охоту за идеальной парой советуем уже сейчас. А облегчить задачу поможет подборка базовых лодочек на любой бюджет от Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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