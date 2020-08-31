Гибкая подошва, стелька «с памятью» и не только: на что обратить внимание при выборе обуви на каблуке

Подошва может преподнести неприятные сюрпризы, особенно та, что сделана из кожи. Этот материал крайне деликатный, требует к себе немало внимания и уж точно не подойдет как вариант на каждый день. Кожаная подошва боится влаги, жестких и неровных поверхностей. Ей нужно давать отдых после каждого выхода, чтобы она успела высохнуть и восстановить форму. Но это не значит, что такая обувь предназначена только для красной дорожки — да так, чтобы вас донесли до нее на руках.