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Треники с толстовкой бойфренда, «канадский смокинг» и не только: образы Тины Кунаки, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Стиль Тины Кунаки часто разбирают на детали. 23-летняя возлюбленная Венсана Касселя регулярно подтверждает свой статус первой модницы, делая ставку на расслабленные аутфиты и сезонные тренды. Что из гардероба молодой мамы стоит взять на заметку? Разобрался Passion.ru.

Канадский смокинг + водолазка

Фото: Instagram

Кунаки обнаружила идеальный дуэт для базовой водолазки — в ее образе для прогулки ей вторят свободные прямые джинсы и укороченная дутая куртка из денима. А вместе с ними — ботильоны на блочном каблуке, стильные солнцезащитные очи и сумка-кисет в лучших традициях логомании.

  1. Сумка Vagabond, 4 700 руб. 2. Джинсовая куртка 8 by Yoox, 11 180 руб. 3. Водолазка H&M, 1 199 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Джинсы Mango, 3 299 руб. 6. Ботильоны Portal, 10 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В ожидании теплой погоды и весенних прогулок со стаканчиком айс-латте вооружаемся любимыми джинсами и не стесняемся одеваться в деним с ног до головы. Объемная укороченная джинсовка гармонично сыграет в тандеме с мягкой трикотажной водолазкой, а миниатюрный кисет контрастного цвета вместит маленькие секреты.

Спортивные брюки + объемный свитшот

Фото: Instagram

Выглядеть эффектно даже в широких трениках — то, чему точно стоит поучиться у модели. В главное в этом — ощущать себя максимально комфортно. В объемном свитшоте, будто позаимствованном у бойфренда, и массивных кроссовках в духе 90-х по-другому и быть не может!

  1. Брюки Lacoste, 9 980 руб. 2. Бейсболка Herschel Supply Co. (yoox.com), 3220 руб. 3. Сумка Lacoste, 14 980 руб. 4. Кроссовки Vagabond, цена по запросу. 5. Свитшот Carhartt WIP (street-beat.ru), 4 190 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пришло время любимых спортивных брюк, которым мы так редко даем шанс в образах для города. Лаконичный спортивный свитшот или толстовка в кремовых тонах дополнят повседневный шик, а завершат аутфит кроссовки на массивной подошве, спортивная бейсболка темного оливкового оттенка и сумка кросс-боди.

Свободный джемпер + тренч

Фото: Instagram

Ничего лишнего: классический тренч, фактурный джемпер oversize в оттенке кофе с молоком и базовые джинсы. В этом образе Тина Кунаки ставит на яркие акценты и не проигрывает: пламенно-красные сапоги гармонично вписались в минималистичный casual.

  1. Сапоги Francesco Russo, 44 189 руб. 2. Джинсы Marc O'Polo, 10 590 руб. 3. Тренч «Снежная Королева» х Lina Dembikova, 27 990 руб. 4. Сумка Guess, 8 390 руб. 5. Джемпер Laroom, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Настало время остромодных тренчей из кожи, которые демонстрируют стопроцентную совместимость с базовым трикотажем. Уютный джемпер навыпуск, любимый деним и сапоги глубокого винного оттенка легко рифмуются с любыми планами на день.

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Фото: Instagram

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