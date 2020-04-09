Треники с толстовкой бойфренда, «канадский смокинг» и не только: образы Тины Кунаки, которые легко повторить
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Фото: Instagram
Канадский смокинг + водолазка
Фото: Instagram
Кунаки обнаружила идеальный дуэт для базовой водолазки — в ее образе для прогулки ей вторят свободные прямые джинсы и укороченная дутая куртка из денима. А вместе с ними — ботильоны на блочном каблуке, стильные солнцезащитные очи и сумка-кисет в лучших традициях логомании.
Фото: Архивы пресс-служб
В ожидании теплой погоды и весенних прогулок со стаканчиком айс-латте вооружаемся любимыми джинсами и не стесняемся одеваться в деним с ног до головы. Объемная укороченная джинсовка гармонично сыграет в тандеме с мягкой трикотажной водолазкой, а миниатюрный кисет контрастного цвета вместит маленькие секреты.
Спортивные брюки + объемный свитшот
Фото: Instagram
Выглядеть эффектно даже в широких трениках — то, чему точно стоит поучиться у модели. В главное в этом — ощущать себя максимально комфортно. В объемном свитшоте, будто позаимствованном у бойфренда, и массивных кроссовках в духе 90-х по-другому и быть не может!
Фото: Архивы пресс-служб
Пришло время любимых спортивных брюк, которым мы так редко даем шанс в образах для города. Лаконичный спортивный свитшот или толстовка в кремовых тонах дополнят повседневный шик, а завершат аутфит кроссовки на массивной подошве, спортивная бейсболка темного оливкового оттенка и сумка кросс-боди.
Свободный джемпер + тренч
Фото: Instagram
Ничего лишнего: классический тренч, фактурный джемпер oversize в оттенке кофе с молоком и базовые джинсы. В этом образе Тина Кунаки ставит на яркие акценты и не проигрывает: пламенно-красные сапоги гармонично вписались в минималистичный casual.
Фото: Архивы пресс-служб
Настало время остромодных тренчей из кожи, которые демонстрируют стопроцентную совместимость с базовым трикотажем. Уютный джемпер навыпуск, любимый деним и сапоги глубокого винного оттенка легко рифмуются с любыми планами на день.
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Фото: Instagram
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