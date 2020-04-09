Треники с толстовкой бойфренда, «канадский смокинг» и не только: образы Тины Кунаки, которые легко повторить

Выглядеть эффектно даже в широких трениках — то, чему точно стоит поучиться у модели. В главное в этом — ощущать себя максимально комфортно. В объемном свитшоте, будто позаимствованном у бойфренда, и массивных кроссовках в духе 90-х по-другому и быть не может!