5 стильных образов-трансформеров, в которых точно не будет жарко

Эта формула известна скорее вашей дочери или младшим подругам, но это вовсе не означает, что вы должны ее игнорировать! Однотонный сарафан на узких бретелях может прижиться в офисе с не самым жестким дресс-кодом. Вам нужно только выбрать модель, закрывающую колени, а под сам сарафан надеть футболку. Мы предлагаем вам очень патриотичный вариант от Levi's из лимитировнной коллекции, посвященной чемпионату мира по футболу — 2018. Можно прямо с работы отправляться в фан-зоны, бары или даже на стадион поддерживать сборную. Кстати, часть средств, вырученных от продаж таких футболок, перейдет в благотворительный фонд «Город спорта» на строительство футбольного поля для воспитанников школы-интерната №1 г. Кирова. Дополнить look можно модными туфлями на каблуке kitten-heels и массивными сережками.

Платье вместо рубашки