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Босоножки Mango, 6499 руб.
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В этом сезоне дизайнеры советуют отказаться от шпилек, но не от элегантных туфелек. В тренде kitten-heels — маленький аккуратный каблук. Самые актуальные модели такой обуви мы собрали в одном материале.

Вслед за домом моды Christian Dior не только масс-маркет-бренды ринулись выпускать туфли kitten-heels с открытым задником и эластичным бантом. Такие модели сейчас — самый тренд. Причем бант может быть заменен на просто резинку, а сами ремешки могут быть сделаны и из ткани, и из кожи, и даже из прозрачного пластика. Кстати, на ноге такие туфли смотрятся идеально. Несмотря на традиционно острый мысок, они не удлиняют ступню, ведь за счет банта нога кажется миниатюрнее, чем она есть на самом деле.

Другой мастхэв сезона — сатиновые мюли. Плюсы: удобны в носке и быстро надеваются, минусы: их можно потерять, впрочем, благодаря низкому каблуку сделать это сложнее, чем если выбирать модели на плоском ходу или на высоком каблуке.

Советуем вам также не игнорировать тренд на белую обувь. Белые босоножки и туфли на шпильке смотрятся слишком свадебно, а вот модели на 2-5-сантиметровом каблучке выглядят casual, при этом они разбавляют аутфит и расставляют акценты. Подберите в пару белую сумку или ремень — и даже проcтой образ из рубашки и скинни заиграет по-новому.

Кстати, об акцентах. Черный — конечно, отличный цвет, и, безусловно, универсальный, но весной все же стоит присмотреться к алому, розовому, оранжевому, зеленому или голубому. По крайней мере, хотя бы одни яркие туфельки на каблуке kitten-heels приобрести нужно. И не забудьте захватить их с собой в отпуск! Ведь на высоких каблуках прогуливаться вдоль набережной бывает тяжело, а с такими туфлями вы даже макси-платье сможете надеть.

Текст: Лина Рубинштейн

Фото: архивы пресс-служб

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