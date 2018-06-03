5 веских причин, почему вам не обойтись без мюли этим летом

Невысокая цена

Мюли есть в любом магазине с разной ценовой категорией. Разница лишь в материале и качестве. Более дешевые модели прослужат вам, вероятнее всего, один-два сезона, хотя, конечно, все индивидуально, но зато вы сможете купить несколько разных пар. Тем более если мюли в итоге вам не понравятся (а мы прогнозируем совершенно иной результат), то с недорогой моделью будет не так сложно расстаться.