Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

5 веских причин, почему вам не обойтись без мюли этим летом

Мюли — летняя женская обувь без задника и ремешков. И если вы еще не обзавелись этой популярной моделью, то вам непременно стоит ее купить. Passion.ru предлагает вам самые веские причины для покупки.

Горячий тренд сезона

Этот летний must-have из 90-х вернулся в строй и явно не намерен сдавать позиции. На полках магазинов вы можете встретить разнообразие моделей: кожа и экокожа, лакированные и с вышивкой, атласные и бархатные, инкрустированные стразами и камнями. Широкий выбор означает, что вы без труда найдете мюли, подходящие именно вам.

Zara, 5599 руб.

Комфорт

Большинство моделей имеют совсем небольшой каблук. Для жаркого лета, когда носить обувь даже на среднем каблуке совершенно невыносимо (а туфли на шпильке и вовсе пылятся в дальнем углу шкафа), мюли станут идеальным вариантом. Согласитесь, что отекшие и уставшие ноги — самая частая летняя неприятность. По комфорту мюли напоминают домашние тапочки, поэтому болезненные ощущения будут сведены к нулю.

1 / 9

Елена Перминова

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Универсальность

Вы действительно сможете сочетать мюли со всем своим гардеробом, а значит вам не придется дополнительно искать одежду, подходящую исключительно к определенной модели обуви. Любые брюки и джинсы (желательно укороченные), платья и юбки, а также ваш офисный гардероб подойдут под мюли, и вам не придется переживать, что образ выглядит нелепо. Для вечерних выходов можно использовать модель на каблуке или шпильке — отличная альтернатива привычным туфлям.

Mascotte, 7899 руб.

Оригинальность

Попробуйте заменить босоножки на мюли в вашем привычном look’е, и вы сразу заметите разницу в образе. Часто ходите в кроссовках? Поменяйте их на мюли. Самый простой аутфит из джинсов, мюли и совершенно любого верха будет выглядеть невероятно стильно, даже если вы просто отправились в торговый центр за покупками.

Rochas, цена по запросу.

Невысокая цена

Мюли есть в любом магазине с разной ценовой категорией. Разница лишь в материале и качестве. Более дешевые модели прослужат вам, вероятнее всего, один-два сезона, хотя, конечно, все индивидуально, но зато вы сможете купить несколько разных пар. Тем более если мюли в итоге вам не понравятся (а мы прогнозируем совершенно иной результат), то с недорогой моделью будет не так сложно расстаться.

Mango, 5499 руб.

Текст: Мария Махова

Фото: архивы пресс-служб, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Анжелика Варум засветила лишнее в коротких шортиках и раскрыла все секреты идеальной фигуры
Что случилось с лицом Розы Сябитовой: поклонники не узнают телеведущую
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики