15 стильных моделей юбок миди, которые вам подойдут

В 20-30-е годы под влиянием нового духа эмансипации модернизируется женский гардероб: девушки перестали прятать под грудой одежды изгибы своего тела — так появилась популярная юбка миди. Она отвечала духу времени: юбка легко вписывалась в каноны рабочего дресс-кода, в ней было удобно танцевать на вечеринках и даже играть в теннис. Мало что изменилось и сейчас: юбка миди в комбинациях с разными нарядами подходит практически для любого события.

Для создания нежного образа юбку миди лучше сочетать с легкой блузой нюдового оттенка и аккуратными лодочками. Если для вас главный принцип в выборе одежды — удобство, то юбка миди и здесь пригодится: в тандеме с кедами она тоже выглядит ничуть не хуже! Жакет, топ, блуза, байкерская куртка — миди выигрышно смотрится во всех вариациях.

Кроме того, юбка миди подходит практически всем девушкам. Главное — правильно выбрать фасон! Так, юбка-карандаш такой длины визуально удлиняет фигуру, но обладательницам пышных форм ее носить не рекомендуется. Зато модель А-силуэта подойдет всем: это универсальный фасон, способный скрыть почти все недостатки женской фигуры. Пышные юбки миди подойдут высоким представительницам женского пола, а вот с более миниатюрными девушками они могут сыграть злую шутку — утяжелить и приземлить фигуру. Но отказываться от этой длины совсем не стоит: она может визуально добавить вам пару сантиметров роста. Всего-навсего примерьте юбку с завышенной талией или объемным поясом.

Если вы являетесь обладательницей привлекательных бедер, то выбирайте юбки контрастных цветов или с яркими принтами (кстати, цветочный принт сейчас на пике популярности) — они очень элегантно будут акцентировать внимание на достоинствах вашей фигуры.

Остерегайтесь юбок миди, выполненных из трикотажа. Это очень опасный материал! Он подчеркивает любые недостатки и не всегда выглядит выигрышно даже на самых стройных барышнях.

Если вам кажется такая длина слишком аскетичной, то можно выбрать юбку с соблазнительным разрезом или асимметрией — такие фасоны смотрятся очень свежо и необычно.

Если в вашем гардеробе еще нет универсальной юбки миди, то стоит задуматься. Неслучайно эта юбка не сдает своих позиций почти сто лет!

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб