Пусеты самые удобные в использовании, к тому же они не мешают во время ношения. Они подходят под любой образ и стиль, более того, правильно подобранные камни в пусетах отлично подчеркивают цвет глаз. Серьги-гвоздики могут иметь разнообразную форму, но лучше всего смотрятся минималистические модели в виде геометрических фигур или цветов.

Серьги с подвесками