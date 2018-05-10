Серьги-кольца
Такие серьги популярны не только в своем привычном варианте — в золоте или серебре, но и в более необычном исполнении: инкрустированные камнями или дополненные декоративными элементами.
Обладательницам короткой шеи желательно носить узкие круглые серьги небольшого диаметра, так как более крупные модели могут значительно уменьшить и так короткую шею.
Непарные серьги
Непарные серьги (моносерьги) способны разбавить образ. Популярны модели с пусетом на одной мочке и серьгой-подвеской на другой. Чтобы следовать тренду, вовсе не обязательно покупать непарные серьги в магазине, достаточно подобрать их из своих собственных запасов бижутерии. Главное — выбрать серьги в одинаковом стиле, но разной формы. Моносерьги также можно носить по отдельности.
Пусеты
Пусеты самые удобные в использовании, к тому же они не мешают во время ношения. Они подходят под любой образ и стиль, более того, правильно подобранные камни в пусетах отлично подчеркивают цвет глаз. Серьги-гвоздики могут иметь разнообразную форму, но лучше всего смотрятся минималистические модели в виде геометрических фигур или цветов.
Серьги с подвесками
Составляющие сережек с подвесками могут быть разными, но они должны быть выдержаны в одном стиле. Наиболее популярны варианты в этническом стиле. Очень важно правильно сочетать такие модели с другими аксессуарами, например, дуэт из сережек с подвесками и массивным колье будет смотреться не особо гармонично.
Серьги-кисточки
Серьги-кисточки являются востребованным вариантом на лето. Такие модели можно сочетать и с повседневной одеждой, особенно если выбирать контрастные цвета. Серьги-кисточки вовсе не обязательно должны быть выполнены из бахромы, подойдут модели из стразов или бисера. Необходимо помнить, что цвет таких сережек не должен быть подобен цвету волос, иначе серьги могут с ними слиться.
Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб