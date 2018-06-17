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Самые популярные модели солнцезащитных очков, которые вам пригодятся этим летом

Если несмотря на разгар лета вы все еще не подумали о защите глаз от солнца, то наша свежая подборка трендовых очков вам обязательно пригодится! Изучайте модные тенденции и выбирайте своих фаворитов.

Цветные стекла

Увидеть мир в розовом, красном или желтом цвете стало очень даже реально. Вам теперь всего-то нужно приобрести солнцезащитные очки с необычными стеклами. Не волнуйтесь, защищают глаза они точно так же, как простые коричневые или черные. А вот выглядят намного интереснее, да и не прячут ваш взгляд от собеседника, а значит не придется их снимать при разговоре.

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Очки Dolce & Gabbana I love Maiolica, цена по запросу

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Очки-кошечки

Популярная в 80-х форма очков вновь вернулась в строй, даже несмотря на небольшую модификацию. Очки-кошачий глаз стали немного уже, чем раньше, а также приобрели более раскосый разрез. В тренде оправы диких расцветок: леопард, черепаха, зебра и питон. А также цветной, белый или прозрачный пластик.

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Очки Monki, 900 руб.

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Кстати, зауженные очки идут практически всем, ведь они подчеркивают скулы и вытягивают лицо. Однако обладательницам лица квадратной формы все же стоит быть осторожными с этим типов очков.

Ретрофутуризм

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Очки Zara, 1799 руб.

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Самый горячий тренд сезона, который, впрочем, вряд ли проживет особо долго, — суперузкие очки в стиле ретрофутуризма. Они слегка напоминают те, что носил Нео в фильме «Матрица». Впрочем, идут они вовсе не каждой. Весь образ должен быть продуман. Они абсолютно точно не сочетаются с классической одеждой, но интересно смотрятся в паре с образами из денима, кожи, а также играют на контрасте в комплекте, например, с цветочным платьем в пол.

Геометрия

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Очки Reserved, 799 руб.

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Вслед за узкими очками в моду вернулись и оправы четкой геометрической формы. Этим летом приветствуются и квадратные, и круглые, и овальные, и прямоугольные, и даже ромбовидные очки!

Оправы делятся на два типа: тонкие, обычно окрашенные в цвета драгметаллов, и широкие, чаще всего выполненные из пластика и напоминающие очки сварщиков или геймеров. Сплошные оправы без перемычки выглядят слишком футуристично и больше подходят для молодежи из рейв-тусовки, а для женственных дам дизайнеры разработали облегченную версию с вырезом между бровями.

Кстати, отдавая предпочтение геометричным очкам, не забывайте и о тренде на цветные стекла. Это будет уже двойное попадание!

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock

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