Самые популярные модели солнцезащитных очков, которые вам пригодятся этим летом

Вслед за узкими очками в моду вернулись и оправы четкой геометрической формы. Этим летом приветствуются и квадратные, и круглые, и овальные, и прямоугольные, и даже ромбовидные очки!

Оправы делятся на два типа: тонкие, обычно окрашенные в цвета драгметаллов, и широкие, чаще всего выполненные из пластика и напоминающие очки сварщиков или геймеров. Сплошные оправы без перемычки выглядят слишком футуристично и больше подходят для молодежи из рейв-тусовки, а для женственных дам дизайнеры разработали облегченную версию с вырезом между бровями.

Кстати, отдавая предпочтение геометричным очкам, не забывайте и о тренде на цветные стекла. Это будет уже двойное попадание!

Текст: Диана Гербер

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