Бузова, Бекхэм и другие звезды, чьи образы пострадали от телесных колготок
Фото: Dpa
Решительное «нет» стилисты говорят колготкам с блеском и в один голос твердят, что капрон должен идеально совпадать с тоном кожи. Видимо, в далеком 2007 году Виктория Бекхэм не знала об этом, поэтому на церемонию Glamour Women в Лондоне пришла в корсете, микроскопических шортах и колготках с дерзкими стрелками сзади. Кто еще из знаменитостей имел неосторожность провалить модный урок? Ведем расследование вместе!
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
На премьере фильма «Стрельцов» Ольга Бузова дефилировала по красной дорожке в дерзком силуэтном мини-платье с нескромным декольте и акцентной фурнитурой. Вторили ему замшевые лодочки с золотистыми деталями, а в модную дискуссию с образом вступили телесные колготки. Подобраны они были в тон кожи, с верным значением den, но с блеском, от которого модницы бегут, как от огня.
Меган Маркл
Фото: Dpa
Сколько критики обрушилось на Меган Маркл в период ее королевской жизни. Обсуждали герцогиню Сассекскую не за неправильно подобранные колготки, а наоборот — за их отсутствие. Выйти в свет с голыми ногами королевский протокол рассматривает как моветон, что чаще всего совершенно не беспокоило миссис Маркл. Хотя на вечеринке в Букингемском дворце по случаю 70-летия принца Уэльского Меган все же удовлетворила требования монаршего этикета. Правда, колготки оказались заметно светлее кожи.
Маша Распутина
Фото: Globallook
Маша Распутина — преданная поклонница телесных колготок в сеточку. Образ певицы представить без них, как и без «драматичных» мини с пышными юбками и корсетами, крайне трудно. Кажется, эта деталь так прочно укрепилась в ДНК стиля артистки, что это модное прегрешение можно отпустить.
Бритни Спирс
Фото: Eastnews
Сегодня Бритни Спирс отплясывает на камеру в своей гостиной, а ведь еще недавно звезда взрывала концертные залы одним своим появлением. Так, на церемонии MTV Video Music Awards в 2016-м поп-дива произвела фурор в дерзких ботфортах, усыпанных золотыми кристаллами, и крошечном боди, не оставившим места для фантазии. Обязательным условием этого образа, как и многих других, стали блестящие колготки, резинку которых было не спрятать на талии.
Мэрайя Кэри
Фото: Eastnews
Миссия Мэрайи Кэри — блистать всегда и везде. Этого курса певица придерживается даже в деталях. На одной из закрытых вечеринок в Лас-Вегасе в 2016 году певица появилась в миниатюрном платье с декольте, усыпанном бахромой из пайеток, к нему подобрала лодочки со стразами, а скрепила союз телесными колготками-сеточками с нитями люрекса.
Пэрис Хилтон
Фото: Eastnews
Пэрис Хилтон определенно можно все. Во всяком случае, даже самые странные образы публика прощает ей уже не первый год. В 2013-м Кейт Хадсон собрала звездных друзей на вечеринке в честь Хэллоуина, для которой мисс Хилтон выбрала «костюм Майли Сайрус». Велюровое боди с плюшевым медведем дополнили блестящие колготки, от текстуры которых стилисты сегодня берутся за сердце.
Меган Фокс
Фото: Eastnews
На церемонии вручения премии «Золотой глобус» известная красотка Меган Фокс потерпела явное fashion-поражение. Легкое платье с растительным принтом и лакированные туфли с открытыми мысами звезда «Трансформеров» замиксовала с явно выбивающимися из ансамбля плотными колготками.
Бейонсе
Фото: Globallook
Как и Бритни, Бейонсе на сцене всегда была одета ослепительно, причем в прямом смысле. Тысячи кристаллов, нескромные декольте и боди футуристичных силуэтов подчеркивали аппетитные формы артистки, которые не испортить никакими антитрендами.
Ариана Гранде
Фото: Globallook
Ариана Гранде прогуляла урок стайлинга в 2011-м, потому и пришла на одну из кинопремьер в нежном «конфетном» платье, громоздких туфлях с бантами в лучших традициях тех лет и увенчала look плотными телесными колготками. Еще и с блеском!
2020 год выдался не таким богатым на светские мероприятия, как хотелось бы, но все же звездным красоткам удалось порадовать поклонников новыми образами. Вспоминаем самые эффектные выходы Светланы Бондарчук, Юлии Снигирь, Екатерины Шпицы, Ани Лорак и других селебрити.
Фото: Eastnews, Dpa, Globallook, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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