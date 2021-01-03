Бузова, Бекхэм и другие звезды, чьи образы пострадали от телесных колготок

Ариана Гранде прогуляла урок стайлинга в 2011-м, потому и пришла на одну из кинопремьер в нежном «конфетном» платье, громоздких туфлях с бантами в лучших традициях тех лет и увенчала look плотными телесными колготками. Еще и с блеском!

2020 год выдался не таким богатым на светские мероприятия, как хотелось бы, но все же звездным красоткам удалось порадовать поклонников новыми образами. Вспоминаем самые эффектные выходы Светланы Бондарчук, Юлии Снигирь, Екатерины Шпицы, Ани Лорак и других селебрити.