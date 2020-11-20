Бритни Спирс исполнила зажигательный танец и едва не потеряла шорты

Бритни отплясывает в своей любимой униформе, которая постоянно становится предметом бурных обсуждений в Сети. На ней — кроп-топ с глубоким декольте и объемными рукавами-фонариками, замиксованный с крошечными цветными шортами. Последние были спущены экстремально низко — настолько, что создавалось ощущение, что они вот-вот спадут с бедер. Состояние артистки уже давно беспокоит поклонников, однако, она заверяет, что с ней все в порядке и она счастлива.