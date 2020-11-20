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Бритни Спирс исполнила зажигательный танец и едва не потеряла шорты

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Бритни Спирс

Фото: Instagram @britneyspears

Бритни Спирс поделилась новым видео в Instagram, на котором исполнила зажигательный танец под любимую песню. Но не всем подписчикам движения 38-летней поп-дивы пришлись по душе — звезда чуть не потеряла шорты.

Бритни отплясывает в своей любимой униформе, которая постоянно становится предметом бурных обсуждений в Сети. На ней — кроп-топ с глубоким декольте и объемными рукавами-фонариками, замиксованный с крошечными цветными шортами. Последние были спущены экстремально низко — настолько, что создавалось ощущение, что они вот-вот спадут с бедер. Состояние артистки уже давно беспокоит поклонников, однако, она заверяет, что с ней все в порядке и она счастлива.

Бритни Спирс / Instagram @britneyspears

Хейтеры не упустили возможности обсудить очередной танец Спирс: «Натяните шорты повыше!», «Вы танцуете каждый раз одинаково», «И где вы только берете эти странные топы…», «Помню, как в детстве так же кружился, а потом меня тошнило», «Где та Бритни, которая была потрясающей танцовщицей?!». «Выглядите счастливой», «Улыбка вам к лицу», «Очень красивая девушка!», «Она вернулась!», «Королева!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @britneyspears

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