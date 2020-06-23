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От дерзких боди с чулками до ярких макси-платьев: как менялся стиль Мэрайи Кэри с 90-х годов и до наших дней

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1999 г.

Фото: Dpa

27 марта Мэрайя Кэри отметила свой 50-летний юбилей, и одно можно сказать точно: звезда, на творчестве которой росло не одно поколение, выглядит блестяще. Поп-дива далеко не раз попадала в топы самых успешных артисток мира и возглавляла музыкальные чарты, меняла имидж и всегда находила стиль, отражающий эпоху. По сей день звезду не покидает дух «плохой девчонки», и она смело демонстрирует аппетитные формы самыми нескромными нарядами. Рассказываем, как менялся стиль Кэри последние 30 лет.

1990-е

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1991 г.

Фото: Eastnews

Стиль Мэрайи в девяностых — абсолютно точное отражение бунтарской эпохи. Ультракороткие комбинации с бретелями, декорированными кристаллами, дерзкие комплекты из микроскопических топов и юбок с низкой посадкой и смелыми разрезами — все это звезда использовала, вызывая вау-эффект каждым своим выходом в свет. Любопытно, но ее модные ставки практически всегда были беспроигрышны.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: Globallook

Стильная революция начала нулевых — сочетание, на первый взгляд, несочетаемых мотивов. Визитная карточка Кэри — экстремально глубокие декольте, которые в некоторых нарядах доходили буквально до середины талии. Миссия звезды — сиять, и мерцающие платья-макси, подчеркивающие силуэт, в сочетании с головокружительными шпильками всегда делали ее выполнимой.

2006 – 2011 гг.

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2006 г.

Фото: Dpa

Имидж певицы в эти пять лет безоговорочно можно назвать зрелым. В ее арсенале для красной дорожки все реже появляются нескромные мини и крошечные топы. На их место приходят элегантные макси классических, а значит и самых выигрышных цветов: полуночного черного, кипенно-белого, морского синего и пламенно-красного. Закрывая ноги юбками в пол, Кэри смещала фокус на декольте.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Один из любимых аксессуаров Мэрайи — кожаные митенки (перчатки без пальцев — прим. ред.), которые она умело вписывает в вечерние аутфиты. В 2013 году на некоторое время появляется еще одна деталь — гипс. Во время съемок клипа певица упала и травмировала руку, но твердо решила, что это — не повод прерывать череду гастролей и светских мероприятий. Поэтому неудача быстро превратилась в тренд. Гипс она то и дело декорировала самыми яркими методами: на сцене — рукавом с перьями, на светских выходах — кожей и элементами, максимально точно рифмующимися с нарядами.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Мэрайя Кэри решила не уступать статус секс-символа, и поддерживать его стала самой открытой тактикой. Только она могла выйти на публику в боди с корсетом и чулками с подвязками, накинув на плечи лишь кожаную куртку. Эпатировать публику звезда бралась при помощи запредельно коротких платьев с глубокими декольте, мерцающих тканей, кожаных монолуков, виднеющегося нижнего белья и колготок в сеточку.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Пышные формы и женственные изгибы — то, к чему Кэри каждый раз привлекает внимание. Любимая модная деталь вечернего гардероба артистки — силуэтные платья-макси со смелыми разрезами и вырезами, обилием блеска и полупрозрачных материалов. Певица продолжает восхищать многочисленную армию поклонников роскошным внешним видом и аппетитной фигурой.

В числе знаменитостей, которые уже достигли возраста 50 лет и продолжают удивлять молодостью, и Кайли Миноуг. Поп-диву называют королевой перевоплощения: за свою карьеру она поменяла десятки образов. Подробнее о том, как менялся стиль звезды — на Passion.ru.

Фото: Dpa, Globallook, Eastnews, GettyImages, Instagram @mariahcarey

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