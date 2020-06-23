От дерзких боди с чулками до ярких макси-платьев: как менялся стиль Мэрайи Кэри с 90-х годов и до наших дней

Пышные формы и женственные изгибы — то, к чему Кэри каждый раз привлекает внимание. Любимая модная деталь вечернего гардероба артистки — силуэтные платья-макси со смелыми разрезами и вырезами, обилием блеска и полупрозрачных материалов. Певица продолжает восхищать многочисленную армию поклонников роскошным внешним видом и аппетитной фигурой.

В числе знаменитостей, которые уже достигли возраста 50 лет и продолжают удивлять молодостью, и Кайли Миноуг. Поп-диву называют королевой перевоплощения: за свою карьеру она поменяла десятки образов. Подробнее о том, как менялся стиль звезды — на Passion.ru.