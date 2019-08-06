Открытые плечи, джинсы и неподходящая обувь: 9 королевских правил, которые нарушила Меган Маркл

«Голые» ноги
Ношение колготок – часть дворцового этикета и традиция, которой десятилетиями следуют женщины из королевской семьи. Вы вряд ли увидите королеву Елизавету II или Кейт Миддлтон без них, но Меган свободно демонстрирует открытые ноги.
Брюки
Фото: Dpa
Брюки не являются табу для королевских особ (за исключением публичных мероприятий), однако, примеру королевы и неофициальным правилам все стараются следовать. Но не Маркл! Герцогиня часто надевает брюки, причем не только классические палаццо, но и модели по фигуре.
Брючный костюм
Последний раз Елизавета II появилась в брючном костюме на мероприятии в 1970 году. С тех пор королева отдает предпочтение двойкам из юбки и жакета, нередко подбирая к ним легкое пальто в тон. Меган Маркл не готова отказаться от элегантных комплектов, поэтому смело надевает их и на ужин, и на баскетбольный матч.
Сумка через плечо
Фото: Globallook
Клатч – маленькая хитрость представительниц королевских семей и отличный повод не отвечать на рукопожатия. Собственный комфорт герцогиня Сассекская снова поставила выше традиций, надев сумку через плечо.
Открытые плечи
Фото: Globallook
Главные правила королевского дресс-кода на официальных мероприятиях – скромность и лаконичность. Платья должны максимально закрывать тело, особенно если речь идет о дневных выходах. Об этом явно не подумала Маркл, надев на день рождения Елизаветы II нежное пудрвое платье с открытыми плечами.
Обувь без каблука...
Фото: Eastnews
Казалось бы, пляж – вполне свободное от строгих правил место. Но не тогда, когда это локация официального мероприятия! Согласно протоколу, даже по песчаному берегу королевские особы должны ходить в закрытой обуви на невысоком каблуке. Снова мимо: на пляжном мероприятии в рамках тура по Австралии Меган появилась в балетках на плоском ходу.
... или отсутствие обуви
Меган и принц Гарри не стесняются показывать свои чувства на глазах у всех, держаться за руки и обниматься, что также противоречит правилам этикета. Но во время австралийского турне эксперты заметили еще одно нарушение. Бунтарка Маркл снова дала о себе знать, публично сняв неудобную обувь на пляже.
Черный цвет
Елизавета II не носит черный цвет и не любит, когда черную одежду надевают члены монаршей семьи (за исключением траура). Однако герцогиня снова верна своему вкусу – образы в формате total black встречаются в ее выходах с максимальной частотой.
Джинсы
Фото: Globallook
Гости теннисного чемпионата Уимблдон, располагающиеся в королевском секторе, должны соблюдать дресс-код. Стиль одежды – официальный, а главное – никакого денима. Неудивительно, что аутфит Маркл в этом году вызвал осуждение со стороны общественности.
Меган Маркл показывает себя как настоящая бунтарка, регулярно нарушая правила королевского протокола. А как вы считаете, допустимы ли подобные «промахи» для герцогини?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook, Eastnews, Dpa, Globallook
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