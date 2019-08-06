Открытые плечи, джинсы и неподходящая обувь: 9 королевских правил, которые нарушила Меган Маркл

Гости теннисного чемпионата Уимблдон, располагающиеся в королевском секторе, должны соблюдать дресс-код. Стиль одежды – официальный, а главное – никакого денима. Неудивительно, что аутфит Маркл в этом году вызвал осуждение со стороны общественности.

Меган Маркл показывает себя как настоящая бунтарка, регулярно нарушая правила королевского протокола. А как вы считаете, допустимы ли подобные «промахи» для герцогини?