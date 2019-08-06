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Открытые плечи, джинсы и неподходящая обувь: 9 королевских правил, которые нарушила Меган Маркл

Меган Маркл регулярно пренебрегает королевским протоколом, идя против всех официальных и негласных правил. Герцогиня Сассекская свободно обнимается с поклонниками, держит мужа за руку на публике и позволяет себе вольности в одежде даже на важных мероприятиях. Вспоминаем главные модные «нарушения» Маркл.

«Голые» ноги

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На премьере мюзикла «Гамильтон», 2018 г.

Фото: Eastnews

Ношение колготок – часть дворцового этикета и традиция, которой десятилетиями следуют женщины из королевской семьи. Вы вряд ли увидите королеву Елизавету II или Кейт Миддлтон без них, но Меган свободно демонстрирует открытые ноги.

Брюки

Эдинбург (Шотландия), февраль 2018 г.

Фото: Dpa

Брюки не являются табу для королевских особ (за исключением публичных мероприятий), однако, примеру королевы и неофициальным правилам все стараются следовать. Но не Маркл! Герцогиня часто надевает брюки, причем не только классические палаццо, но и модели по фигуре.

Брючный костюм

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Дублин (Ирландия), июль 2018 г.

Фото: Globallook

Последний раз Елизавета II появилась в брючном костюме на мероприятии в 1970 году. С тех пор королева отдает предпочтение двойкам из юбки и жакета, нередко подбирая к ним легкое пальто в тон. Меган Маркл не готова отказаться от элегантных комплектов, поэтому смело надевает их и на ужин, и на баскетбольный матч.

Сумка через плечо

Эдинбург (Шотландия), февраль 2018 г.

Фото: Globallook

Клатч – маленькая хитрость представительниц королевских семей и отличный повод не отвечать на рукопожатия. Собственный комфорт герцогиня Сассекская снова поставила выше традиций, надев сумку через плечо.

Открытые плечи

92-летие корлевы Елизаветы II

Фото: Globallook

Главные правила королевского дресс-кода на официальных мероприятиях – скромность и лаконичность. Платья должны максимально закрывать тело, особенно если речь идет о дневных выходах. Об этом явно не подумала Маркл, надев на день рождения Елизаветы II нежное пудрвое платье с открытыми плечами.

Обувь без каблука...

Тур по Австралии, 2018 г.

Фото: Eastnews

Казалось бы, пляж – вполне свободное от строгих правил место. Но не тогда, когда это локация официального мероприятия! Согласно протоколу, даже по песчаному берегу королевские особы должны ходить в закрытой обуви на невысоком каблуке. Снова мимо: на пляжном мероприятии в рамках тура по Австралии Меган появилась в балетках на плоском ходу.

... или отсутствие обуви

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Тур по Австралии, 2018 г.

Фото: Eastnews

Меган и принц Гарри не стесняются показывать свои чувства на глазах у всех, держаться за руки и обниматься, что также противоречит правилам этикета. Но во время австралийского турне эксперты заметили еще одно нарушение. Бунтарка Маркл снова дала о себе знать, публично сняв неудобную обувь на пляже.

Черный цвет

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На премьере фильма «Король Лев», 2019 г.

Фото: Globallook

Елизавета II не носит черный цвет и не любит, когда черную одежду надевают члены монаршей семьи (за исключением траура). Однако герцогиня снова верна своему вкусу – образы в формате total black встречаются в ее выходах с максимальной частотой.

Джинсы

Фото: Globallook

Гости теннисного чемпионата Уимблдон, располагающиеся в королевском секторе, должны соблюдать дресс-код. Стиль одежды – официальный, а главное – никакого денима. Неудивительно, что аутфит Маркл в этом году вызвал осуждение со стороны общественности.

Меган Маркл показывает себя как настоящая бунтарка, регулярно нарушая правила королевского протокола. А как вы считаете, допустимы ли подобные «промахи» для герцогини?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Globallook, Eastnews, Dpa, Globallook

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