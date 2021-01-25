На светлую сторону: 3 стильных способа носить белые брюки зимой
Фото: Instagram @chiaraferragni
Классические брюки + лоферы из замши
Фото: Архивы пресс-служб
Стильная инструкция для деловых переговоров и свиданий после офиса: зауженные брюки цвета мела плюс рубашка из плотного хлопка, нарочито небрежно заправленная в них. Утеплить образ можно с помощью вязаного жилета, без которого в этом сезоне никак, и вердикт ему однозначен — носить. А вот каблук рекомендуем заменить чем-то более удобным, пока осадки не дают уверенно стоять на ногах. В нашем фокусе оказались лоферы, которые решат массу дилемм делового стиля зимой.
Прямые джинсы + брутальные казаки
Фото: Архивы пресс-служб
Без казаков снова не обойтись: чем брутальнее, чем лучше. Они давно доказали свою абсолютную совместимость с прямыми джинсами, которые мы советуем не откладывать в дальний ящик до весны. В пару к ним отлично впишутся фактурные жакеты и кардиганы в духе классики Chanel — попробуйте поэкспериментировать с леденцовыми оттенками (от лавандового до мятного).
Трикотажные брюки-палаццо + хайтопы
Фото: Архивы пресс-служб
Предмет охоты — удобный и уютный комплект из трикотажа, за которым стоит отправиться как можно скорее. В числе фаворитов — нежные молочные оттенки, которые подходят абсолютно ко всему. Самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. А именно — в сочетании брюк-палаццо с кроссовками-хайтопами и объемной дутой курткой. Добавляйте акцентные серьги и эффектные головные уборы, чтобы не заскучать!
Модная практика
Подсмотреть стильный и максимально расслабленный look можно у блогера Софии Коэльо. Фэшионистка миксует кипенно-белые брюки-клеш с массивными кроссовками из 90-х и «плечистым» пальто цвета крем-брюле. Финальный штрих — мягкие объятия теплого шарфа, с которыми не страшны холода.
Гамбургская модница Каролайн Даур делает ставку на комфорт и не проигрывает: белые джинсы а-ля винтаж инфлюенсер рифмует с джемпером-поло и добавляет мини-угги цвета шоколада. Обувь, которая еще недавно перешла на модные задворки, в этом сезоне возвращается снова. В уггах уже дефилируют эталонные фэшионистки и селебрити: от Ирины Шейк до Эмили Ратажковски.
А Перниль Тейсбек не изменяет классике, зная, что сочетание маскулинного блейзера и прямых джинсов всегда на острие моды. Венчают аутфит массивные ботинки, грубость которых компенсирует микросумка.
Не так давно мы рассказывали, как правильно сочетать юбки разных фасонов с зимней обувью. Подробнее — в модной инструкции Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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