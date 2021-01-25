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На светлую сторону: 3 стильных способа носить белые брюки зимой

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Кьяра Ферраньи

Фото: Instagram @chiaraferragni

В переходе на светлую сторону не забудьте о паре белых брюк, которые могут предстать в любой вариации: от классических моделей до треников и трикотажных клешей. Самые стильные девушки считают, что белый — вне сезона. Мы же подстраивает образы под погодные реалии. Если выдался благоприятный день для дефиле в total white — используйте эту возможность. Рассказываем, как обстоят дела с молочным цветом на модном фронте!

Классические брюки + лоферы из замши

  1. Лоферы 12 Storeez, 11 980 руб. 2. Рубашка Mango, 1 199 руб. 3. Колье Lisa Smith (poisondrop.ru), 4 800 руб. 4. Пальто Lacoste, цена по запросу. 5. Брюки «Снежная Королева», цена по запросу. 6. Сумка Akhmadullina Dreams, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Стильная инструкция для деловых переговоров и свиданий после офиса: зауженные брюки цвета мела плюс рубашка из плотного хлопка, нарочито небрежно заправленная в них. Утеплить образ можно с помощью вязаного жилета, без которого в этом сезоне никак, и вердикт ему однозначен — носить. А вот каблук рекомендуем заменить чем-то более удобным, пока осадки не дают уверенно стоять на ногах. В нашем фокусе оказались лоферы, которые решат массу дилемм делового стиля зимой.

Прямые джинсы + брутальные казаки

  1. Сумка Trussardi, цена по запросу. 2. Жакет Maje, цена по запросу. 3. Бра Hunkemoller, цена по запросу. 4. Джинсы H&M, 1 999 руб. 5. Казаки Alla Pugachova, 6 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Без казаков снова не обойтись: чем брутальнее, чем лучше. Они давно доказали свою абсолютную совместимость с прямыми джинсами, которые мы советуем не откладывать в дальний ящик до весны. В пару к ним отлично впишутся фактурные жакеты и кардиганы в духе классики Chanel — попробуйте поэкспериментировать с леденцовыми оттенками (от лавандового до мятного).

Трикотажные брюки-палаццо + хайтопы

  1. Кроссовки Reebok, 5 999 руб. 2. Куртка Geox, цена по запросу. 3. Серьги Lisa Smith (poisondrop.ru), 4 600 руб. 4. Панама MATÜ, 4 900 руб. 5. Брюки H&M, 1 599 руб. 6. Джемпер H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Предмет охоты — удобный и уютный комплект из трикотажа, за которым стоит отправиться как можно скорее. В числе фаворитов — нежные молочные оттенки, которые подходят абсолютно ко всему. Самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. А именно — в сочетании брюк-палаццо с кроссовками-хайтопами и объемной дутой курткой. Добавляйте акцентные серьги и эффектные головные уборы, чтобы не заскучать!

Модная практика

София Коэльо / Instagram @sofiamcoelho

Подсмотреть стильный и максимально расслабленный look можно у блогера Софии Коэльо. Фэшионистка миксует кипенно-белые брюки-клеш с массивными кроссовками из 90-х и «плечистым» пальто цвета крем-брюле. Финальный штрих — мягкие объятия теплого шарфа, с которыми не страшны холода.

Каролайн Даур / Instagram @carodaur

Гамбургская модница Каролайн Даур делает ставку на комфорт и не проигрывает: белые джинсы а-ля винтаж инфлюенсер рифмует с джемпером-поло и добавляет мини-угги цвета шоколада. Обувь, которая еще недавно перешла на модные задворки, в этом сезоне возвращается снова. В уггах уже дефилируют эталонные фэшионистки и селебрити: от Ирины Шейк до Эмили Ратажковски.

Перниль Тейсбек / Instagram @pernilleteisbaek

А Перниль Тейсбек не изменяет классике, зная, что сочетание маскулинного блейзера и прямых джинсов всегда на острие моды. Венчают аутфит массивные ботинки, грубость которых компенсирует микросумка.

Не так давно мы рассказывали, как правильно сочетать юбки разных фасонов с зимней обувью. Подробнее — в модной инструкции Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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