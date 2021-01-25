На светлую сторону: 3 стильных способа носить белые брюки зимой

А Перниль Тейсбек не изменяет классике, зная, что сочетание маскулинного блейзера и прямых джинсов всегда на острие моды. Венчают аутфит массивные ботинки, грубость которых компенсирует микросумка.

Не так давно мы рассказывали, как правильно сочетать юбки разных фасонов с зимней обувью. Подробнее — в модной инструкции Passion.ru.