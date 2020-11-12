Ирина Шейк позабавила фанатов «неприбранным» фото в уггах и микрошортах
Фото: Globallook
Шейк блеснула в белой футболке с контрастной надписью, которую превратила в короткий топ, и показала подтянутый пресс и тонкую талию. В комплекте — облегающие микрошорты, которые подчеркнули бесконечно длинные и стройные ноги звезды подиума. Дополнением наряда стали уютные угги цвета капучино, которые позабавили подписчиков. На фото Ирина выглядит максимально естественно, с распущенными и нарочито небрежными волосами.
Фото: Instagram @irinashayk
Пока часть фолловеров пытались разглядеть, какой парфюм предпочитает Ирина Шейк, другие осыпали модель комплиментами и восхищались неожиданным образом. «Вот, что называется «русская девушка»: хоть и звезда, но валенки наши не забыла», «Шикарные ноги, Ирина», «Просто прекрасна!», «Самая красивая женщина в мире!», «Такая вдохновляющая!», «Какая же бомбическая девочка!», «Ирина прекрасна!», — пишут в комментариях.
Фото: Globallook / Instagram @irinashayk
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