Ирина Шейк позабавила фанатов «неприбранным» фото в уггах и микрошортах

Пока часть фолловеров пытались разглядеть, какой парфюм предпочитает Ирина Шейк, другие осыпали модель комплиментами и восхищались неожиданным образом. «Вот, что называется «русская девушка»: хоть и звезда, но валенки наши не забыла», «Шикарные ноги, Ирина», «Просто прекрасна!», «Самая красивая женщина в мире!», «Такая вдохновляющая!», «Какая же бомбическая девочка!», «Ирина прекрасна!», — пишут в комментариях.