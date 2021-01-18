Как носить и с чем сочетать теплые шапки, чтобы выглядеть стильно
Фото: Instagram @annabelrosendahl
Утепленные кепки
Открывает топ любимиц инфлюенсеров зимняя вариация на тему спортивной бейсболки. Место плотного хлопка и остромодного нейлона, который бил рекорды популярности летом, занимают модели с фактурой Teddy Bear. Актуальные «Чебурашки» часто использует в своих образах модный блогер Алисия Родди, которая обзавелась бейсболкой из шерсти цвета капучино.
Аннабель Розендаль встречает зимнюю прохладу с объемной бейсболкой в оттенке navy. А не заскучать от базовых цветов помогает сумка в оттенке золотистого лайма — она же служит напоминанием, что половина зимы позади и совсем скоро нас ждет солнце.
Бини
Раньше эти круглые вязаные шапочки носили рабочие, а теперь модницы видят в них настоящее спасение. Применение шапке-бини быстро нашла скандинавская блогер Перниль Тейсбек, вооружившись гламурной моделью от Chanel, которую трудно не узнать. Ее она добавила к актуальному свитеру на молнии, базовым леггинсам и брутальным «рыболовецким» сапогам.
Аннабель Розендаль уверенно взяла курс на монохром и не прогадала: карамельные оттенки и расслабленные силуэты смотрятся максимально уютно. А шапка-бини демонстрирует отличную совместимость не только со спортшиком.
Панамы
Свое место под солнцем заняли панамы, которые все чаще появляются в коже, шерсти, овчине. Перниль Тейсбек замиксовала две родственные текстуры в один look, который выстроила вокруг куртки-рубашки и базового сочетания свободных треников и футболки.
Алисия Родди знает о спортшике все, а еще больше — о том, как стильно носить гиперобъемные куртки. Инфлюенсер разбавляет монохромный черный кипенно-белым контрастном и не забывает о главной детали сезона — брутальной панаме из лакированной кожи с отделкой из овечьей шерсти.
Дутые платки и капоры
Бланка Миро не боится повредить укладку, доказывая, что капор — пожалуй, одно из самых удобных модных изобретений. Ему не страшны даже самые сильные порывы ветра, с ним не нужен шарф, а еще он стильно сочетается с крупными солнцезащитными очками. Вердикт однозначен: носить! А эксперимента ради — примерить дутую косынку, желательно самого смелого цвета.
В разгар зимы советуем радовать себя чаще, и одно можем сказать точно — подходящих головных уборов много не бывает. Мы собрали несколько вариантов, которые претендуют на место в вашем списке желаний — берите на карандаш!
Фото: Архивы пресс-служб
Не забывают о головных уборах и селебрити, многие из которых кутаются в объемные пуховики, шубы и теплые комбинезоны. Ранее мы рассказывали о звездах, которые смело одеваются «капустой» зимой. Среди них — Елена Перминова, Наталья Водянова, Юлия Барановская, Ксения Собчак и другие. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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