Как носить и с чем сочетать теплые шапки, чтобы выглядеть стильно

Бетонные джунгли охватили морозы, и противостоять им мы предлагаем максимально стильно. Идеальный вариант — когда есть возможность переждать суровые погодные условия под пледом и с какао. В противном случае стоит вооружиться целым арсеналом теплых аксессуаров. Мы провели fashion-расследование на тему того, как сделать зимнюю шапку стильным дополнением к любым образам. Берите на заметку гид по модным идеям от главных модниц Instagram!