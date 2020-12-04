3 стильных способа носить теплую «дедушкину» безрукавку

Богемный шик снова разобран на цитаты: летящие платья длины миди, сумки а-ля седло и микс из текстур разной плотности заслуживают повышенного внимания. Даем весенним нарядам второй шанс зимой и расширяем возможности гардероба. Утепляем легкие шифоновые платья с помощью удлиненных безрукавок свободного силуэта с высокой горловиной. Нежный кашемир или трикотажные модели фактурной вязки покажут абсолютную совместимость с воздушными тканями. Вдохновляемся стилем героинь вестерна и венчаем аутфит парой высоких ковбойских сапог и кутаемся в брутальное пальто в лучших традициях деконструктивизма.

Ранее мы рассказывали, как носить кожаные брюки — дерзких фаворитов сезона, которые нашли свое место не только в базовом гардеробе, но и в сердцах модниц. Подробнее читайте на Passion.ru.