passion.ru

3 стильных способа носить теплую «дедушкину» безрукавку

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Алисия Родди

Фото: Instagram @lissyroddyy

Однозначными фаворитами осенне-зимней истории стали теплые жилеты, напоминающие то ли безрукавки из дедушкиного шкафа, то ли часть униформы британских колледжей. Какими бы ни были ассоциации, вердикт однозначен — носить! На место в вашем теплом гардеробе претендуют модели из ультрамягкого кашемира, шерсти, фактурного трикотажа и смесовых материалов. А они, в свою очередь, требуют верных союзников — брутальной кожи, вельвета, плотного хлопка и воздушного шифона. Берем на карандаш три стильных варианта сочетаний!

С бланковой рубашкой и широкими брюками

  1. Кроссовки Geox, 10 990 руб. 2. Рубашка H&M, 1 599 руб. 3. Серьги Avgvst (poisondrop.ru), 8 000 руб. 4. Брюки Studio 29, 5 900 руб. 5. Жилет Sandro, цена по запросу. 6. Сумка Coccinelle, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Ход номер один в нашей модной игре — расслабленный образ для города, в котором можно не бояться резкой смены планов. На шоппинг, завтрак с подругами и даже в офис без строгого дресс-кода — легко! Миксуем друг с другом свободные брюки высокой посадки и классическую бланковую рубашку, которую носим навыпуск. Утепляемся с помощью жилета с V-образным вырезом и пробуем экспериментировать с принтом. Всегда беспроигрышны вариации на тему клетки, особенно узнаваемый университетский аргайл (ромбовидный паттерн). В завершение — пара удобных кроссовок массивного силуэта и вместительный шоппер.

С «драматичной» блузой и кожей

  1. Сумка Guess, цена по запросу. 2. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Рубашка Stradivarius, 1 799 руб. 4. Брюки Mango, 2 849 руб. 5. Жилет 12 Storeez, 9 980 руб. 6. Ботильоны Vagabond, 10 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Карамельно-шоколадный коктейль невозможно не полюбить, особенно тогда, когда он настолько актуален. Любительниц total black тоже касается! Вместо покупки брутальных черных брюк из экокожи можно перейти на светлую сторону и присмотреться к рыжевато-коричневым оттенкам. Идеальную пару вы узнаете сразу: завышенная линия талии, свободный силуэт, плотный материал. Добавляем «драматичную» блузу с объемными рукавами, а к ней — жилет с асимметричным низом. Финальные штрихи — минималистичные ботильоны на фигурных каблуках, остромодная сумка-багет и акцентные серьги.

С шифоновыми миди-платьем и казаками

  1. Сумка Pinko, 39 710 руб. 2. Жилет H&M, 4 999 руб. 3. Платье Mango, 6 499 руб. 4. Пальто «Снежная Королева» x Ruban, цена по запросу. 5. Сапоги Portal, 15 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Богемный шик снова разобран на цитаты: летящие платья длины миди, сумки а-ля седло и микс из текстур разной плотности заслуживают повышенного внимания. Даем весенним нарядам второй шанс зимой и расширяем возможности гардероба. Утепляем легкие шифоновые платья с помощью удлиненных безрукавок свободного силуэта с высокой горловиной. Нежный кашемир или трикотажные модели фактурной вязки покажут абсолютную совместимость с воздушными тканями. Вдохновляемся стилем героинь вестерна и венчаем аутфит парой высоких ковбойских сапог и кутаемся в брутальное пальто в лучших традициях деконструктивизма.

Ранее мы рассказывали, как носить кожаные брюки — дерзких фаворитов сезона, которые нашли свое место не только в базовом гардеробе, но и в сердцах модниц. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!