3 стильных способа носить теплую «дедушкину» безрукавку
Фото: Instagram @lissyroddyy
С бланковой рубашкой и широкими брюками
Фото: Архивы пресс-служб
Ход номер один в нашей модной игре — расслабленный образ для города, в котором можно не бояться резкой смены планов. На шоппинг, завтрак с подругами и даже в офис без строгого дресс-кода — легко! Миксуем друг с другом свободные брюки высокой посадки и классическую бланковую рубашку, которую носим навыпуск. Утепляемся с помощью жилета с V-образным вырезом и пробуем экспериментировать с принтом. Всегда беспроигрышны вариации на тему клетки, особенно узнаваемый университетский аргайл (ромбовидный паттерн). В завершение — пара удобных кроссовок массивного силуэта и вместительный шоппер.
С «драматичной» блузой и кожей
Фото: Архивы пресс-служб
Карамельно-шоколадный коктейль невозможно не полюбить, особенно тогда, когда он настолько актуален. Любительниц total black тоже касается! Вместо покупки брутальных черных брюк из экокожи можно перейти на светлую сторону и присмотреться к рыжевато-коричневым оттенкам. Идеальную пару вы узнаете сразу: завышенная линия талии, свободный силуэт, плотный материал. Добавляем «драматичную» блузу с объемными рукавами, а к ней — жилет с асимметричным низом. Финальные штрихи — минималистичные ботильоны на фигурных каблуках, остромодная сумка-багет и акцентные серьги.
С шифоновыми миди-платьем и казаками
Фото: Архивы пресс-служб
Богемный шик снова разобран на цитаты: летящие платья длины миди, сумки а-ля седло и микс из текстур разной плотности заслуживают повышенного внимания. Даем весенним нарядам второй шанс зимой и расширяем возможности гардероба. Утепляем легкие шифоновые платья с помощью удлиненных безрукавок свободного силуэта с высокой горловиной. Нежный кашемир или трикотажные модели фактурной вязки покажут абсолютную совместимость с воздушными тканями. Вдохновляемся стилем героинь вестерна и венчаем аутфит парой высоких ковбойских сапог и кутаемся в брутальное пальто в лучших традициях деконструктивизма.
Ранее мы рассказывали, как носить кожаные брюки — дерзких фаворитов сезона, которые нашли свое место не только в базовом гардеробе, но и в сердцах модниц. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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