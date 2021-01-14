3 стильных способа сочетать юбки с зимней обувью

Цвет — настоящее спасение от суровых перепадов температуры. Добровольно выходить навстречу холоду не хочется, но насыщенные оттенки дают хоть немного мотивации. Помним, что миди-юбки из плотного денима стали фаворитами последних сезонов. Поэтому уж точно не советуем прощаться с ними так быстро. Попробуйте замиксовать модель с эффектным разрезом спереди с грубыми сапогами а-ля рыболовецкий шик, ярким джемпером и «плечистым» блейзером для пущей убедительности.

Ранее мы рассказывали, как правильно сочетать юбки и платья с пуховиками, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть. Подробнее читайте на Passion.ru.