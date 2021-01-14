3 стильных способа сочетать юбки с зимней обувью
Фото: Instagram @victoriabeckham
Мини-юбка + сапоги с широкими голенищами
Фото: Архивы пресс-служб
Вспоминаем образы главных героинь сериала «Сплетница» и берем на карандаш стиль преппи. Окинув его свежим взглядом, можно составить модный коктейль из культовой мини-юбки в клетку, бланковой рубашки oversize и актуальной безрукавки из фактурного трикотажа. В таком комплекте не помешают высокие лаконичные сапоги из гладкой кожи с широкими голенищами. Результат — визуально бесконечные ноги и ощущение себя в образе на все сто.
Кожаная мини-юбка + ботильоны
Фото: Архивы пресс-служб
Вписать кожаную юбку в образ с каждым сезоном становится проще: стилисты и инфлюенсеры в один голос заявляют о том, что сочетание брутальных и мягких текстур — самое модное. Потому мы и берем на вооружение тандем из кожаной мини с уютным свитером свободного силуэта, в объятиях которого не страшны колкости морозной погоды. Аутфит составляем по цитатам из эпохи свингующих шестидесятых — с ботильонами на устойчивых каблуках и с квадратными мысами. Дело остается за малым: минималистичной сумкой с акцентной фурнитурой и броскими серьгами в формате statement.
Миди-юбка из денима + брутальные сапоги
Фото: Архивы пресс-служб
Цвет — настоящее спасение от суровых перепадов температуры. Добровольно выходить навстречу холоду не хочется, но насыщенные оттенки дают хоть немного мотивации. Помним, что миди-юбки из плотного денима стали фаворитами последних сезонов. Поэтому уж точно не советуем прощаться с ними так быстро. Попробуйте замиксовать модель с эффектным разрезом спереди с грубыми сапогами а-ля рыболовецкий шик, ярким джемпером и «плечистым» блейзером для пущей убедительности.
Ранее мы рассказывали, как правильно сочетать юбки и платья с пуховиками, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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