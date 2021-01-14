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3 стильных способа сочетать юбки с зимней обувью

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Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Предлагаем не откладывать юбки в дальний ящик и подружиться с ними как можно скорее. Поводов скрепить союз много, и главный аргумент — безупречная совместимость с практически любой зимней обувью. Виктория Бекхэм, например, делает ставку на микс миди-юбок и ботфортов, стильный блогер Джесси Буш добавляет пару остромодных челси на тракторной подошве, а Алиссия Родди рифмует экстремальное мини с брутальными сапогами. Вдохновившись образами инфлюенсеров, мы тоже предлагаем поэкспериментировать. Что ж, время переходить от теории к практике!

Мини-юбка + сапоги с широкими голенищами

  1. Жилет H&M, 1 899 руб. 2. Юбка Sandro, 11 450 руб. 3. Рубашка Mango, 1 999 руб. 4. Сумка Guess, цена по запросу. 5. Сапоги Portal x 2Mood, 13 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вспоминаем образы главных героинь сериала «Сплетница» и берем на карандаш стиль преппи. Окинув его свежим взглядом, можно составить модный коктейль из культовой мини-юбки в клетку, бланковой рубашки oversize и актуальной безрукавки из фактурного трикотажа. В таком комплекте не помешают высокие лаконичные сапоги из гладкой кожи с широкими голенищами. Результат — визуально бесконечные ноги и ощущение себя в образе на все сто.

Кожаная мини-юбка + ботильоны

  1. Сумка Tous, 15 400 руб. 2. Юбка Maje, цена по запросу. 3. Свитер Studio 29, 6 900 руб. 4. Серьги Liya (poisondrop.ru),15 900 руб. 5. Ботильоны Vagabond, 14 100 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вписать кожаную юбку в образ с каждым сезоном становится проще: стилисты и инфлюенсеры в один голос заявляют о том, что сочетание брутальных и мягких текстур — самое модное. Потому мы и берем на вооружение тандем из кожаной мини с уютным свитером свободного силуэта, в объятиях которого не страшны колкости морозной погоды. Аутфит составляем по цитатам из эпохи свингующих шестидесятых — с ботильонами на устойчивых каблуках и с квадратными мысами. Дело остается за малым: минималистичной сумкой с акцентной фурнитурой и броскими серьгами в формате statement.

Миди-юбка из денима + брутальные сапоги

  1. Сапоги ATP Atelier, 47 732 руб. 2. Оптические оправы Andy Wolf, цена по запросу. 3. Юбка Mango, 2 499 руб. 4. Блейзер Maje, цена по запросу. 5. Водолазка Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 6. Сумка Topshop, 2 180 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Цвет — настоящее спасение от суровых перепадов температуры. Добровольно выходить навстречу холоду не хочется, но насыщенные оттенки дают хоть немного мотивации. Помним, что миди-юбки из плотного денима стали фаворитами последних сезонов. Поэтому уж точно не советуем прощаться с ними так быстро. Попробуйте замиксовать модель с эффектным разрезом спереди с грубыми сапогами а-ля рыболовецкий шик, ярким джемпером и «плечистым» блейзером для пущей убедительности.

Ранее мы рассказывали, как правильно сочетать юбки и платья с пуховиками, чтобы выглядеть стильно и не мерзнуть. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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