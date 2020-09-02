Модницы объявили «дедушкину» безрукавку самым горячим трендом осени

С помощью этого приема можно обыграть и чайное платье из летящего шифона, сформировав образ в духе бохо-шик. Подробнее о модной униформе лета, которая перешла в осенний гардероб, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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