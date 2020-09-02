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Модницы объявили «дедушкину» безрукавку самым горячим трендом осени

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Грэйс-Кэролайн Ларкейд

Фото: Instagram @signedgc

«Мамины» джинсы и «папины» кроссовки из 90-х надежно укрепили свои права на статус самых модных. Пришло время расширять родственные связи, и на этот раз из дальнего ящика в первые ряды выбираются «дедушкины» безрукавки — их модницы назвали самым горячим трендом осени.

Вязаные жилетки всех мастей мелькают в ленте Instagram с завидной частотой: с полей для гольфа они переместились на улицы городов. Реинкарнацию тренда объявили копенгагенские фэшионистки еще в 2019-м, после чего он буквально разлетелся по миру.

Пуловеры без рукавов — отличная модная тактика для межсезонья. Придерживается ее шведская красотка Матильда Джерф, которая миксует модную деталь со свободными рубашками, широкими льняными брюками и мини-юбками. Кристи Тайлер, блогер из Нью-Йорка, предлагает расслабленный образ с лаконичными черными брюками и остромодными вьетнамками, а солнечная Грэйс-Кэролайн Ларкейд подтверждает, что вязаную жилетку можно использовать и вместо топа. Обязательное условие — миниатюрная сумка-багет, инвестиция в которую в этом году будет самой выгодной.

С помощью этого приема можно обыграть и чайное платье из летящего шифона, сформировав образ в духе бохо-шик. Подробнее о модной униформе лета, которая перешла в осенний гардероб, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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