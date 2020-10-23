От трансформеров до богемного шика: актуальные джинсы этого сезона
Фото: Vogue.com
Джинсы-франкенштейны
Фото: Vogue.com
Джинсы-конструкторы завоевали любовь фэшионисток, и это идеальный вариант для тех, кто хочет вдохнуть новую жизнь в классику. Такие модели-франкенштейны напоминают hand made, актуальный в период всеобщего увлечения осознанным шопингом ради благородной миссии по спасению окружающей среды. Светлый деним в них сочетается с темным, вареный — с классическим однотонным. Среди фасонов-фаворитов — свободные клеши низкой посадки и прямые в духе 70-х, будто сделанные из нескольких пар джинсов.
Рисунки на дениме
Фото: Vogue.com
Если идеальные базовые джинсы в вашем арсенале уже есть, рекомендуем сфокусироваться на поиске действительно трендовой пары. Не заскучать от «громоздких» повседневных образов с теплыми парками и объемными пуховиками помогут контрастные паттерны. На подиуме блистали рисунки с растительными мотивами, архитектурные зарисовки и логомания. А вместе с тем — совершенно неожиданные для базового голубого денима решения с аквариумными рыбками, как на показе Priscavera.
Широкие oversize
Фото: Vogue.com
Джинсы уверенно шагают в сторону power dressing, и одно можно сказать точно: образ деловой леди с нотками спортшик смотрится максимально соблазнительно. Поэтому советуем заострить внимание на широких от бедер моделях с низами, частично закрывающими обувь. Сочетаем с джемперами крупной вязки, безупречно скроенными жакетами и массивными кроссовками. А для холодной погоды — с брутальными кожаными бомберами, дубленками, фланелевыми рубашками и ботинками на тракторной подошве.
Классические прямые
Фото: Архивы пресс-служб
Силуэты в лучших традициях семидесятых вернулись в повседневные аутфиты. На место укороченных вариантов, которые били все рекорды популярности несколько лет подряд, выступают модели с длинными низами. Отличная новость: подбирать обувь к джинсам в период холодов станет в разы проще. Широкие прямые джинсы беспроигрышно смотрятся и с массивными берцами, и с анкл бутсами на изящных фигурных каблуках.
Современные парижанки обожают микс джинсов высокой посадки с укороченными кардиганами О-силуэта. О том, как носить трендовую деталь и не выглядеть скучно, читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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