От трансформеров до богемного шика: актуальные джинсы этого сезона

Силуэты в лучших традициях семидесятых вернулись в повседневные аутфиты. На место укороченных вариантов, которые били все рекорды популярности несколько лет подряд, выступают модели с длинными низами. Отличная новость: подбирать обувь к джинсам в период холодов станет в разы проще. Широкие прямые джинсы беспроигрышно смотрятся и с массивными берцами, и с анкл бутсами на изящных фигурных каблуках.

Современные парижанки обожают микс джинсов высокой посадки с укороченными кардиганами О-силуэта. О том, как носить трендовую деталь и не выглядеть скучно, читайте на Passion.ru.