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3 эффектных образа Виктории Лопыревой, которые легко повторить

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Виктория Лопырева

Фото: Instagram @lopyrevavika

Из Instagram Виктории Лопыревой смело можно взять на вооружение множество стильных идей, которые точно будут актуальны на редких вечеринках и в долгожданном отпуске. Гардероб ведущей ассоциируется с непрекращающимся праздником. В нем — обилие неона, зефирных оттенков, блеска, переливов шелка и перьев. Звезда знает, как подчеркнуть изгибы с самых выгодных ракурсов, и всегда делает это с особым шармом. Попробуем повторить сразу три эффектных образа, которые подойдут и на каждый день, и для особых случаев.

Платье с акцентом на талии

Фото: Instagram @lopyrevavika

Сдержанный, но соблазнительный образ Виктория Лопырева составила, процитировав мотивы ретро. Стиль первых леди звезде определенно к лицу: вне яхтенных прогулок и вечеринок ведущая часто экспериментирует с длиной миди и мидакси, лаконичным дизайном и минимумом деталей. Контрастный горошек, объемные рукава и акцент на точеной талии — всегда выигрышная тактика. Берем на вооружение!

  1. Трусы Le Journal Intime, цена по запросу. 2. Бра Le Journal Intime, цена по запросу. 3. Серьги Herald Percy (poisondrop.ru), 8 800 руб. 4. Платье Mango, 2 999 руб. 5. Сумка Topshop, 3 000 руб. 6. Ботильоны Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Предлагаем поддаваться нежным объятиям шелка и невесомого шифона не только весной. Миди-платье с «драматичными» рукавами будет одинаково выигрышно смотреться как с мюли на kitten heel во время прогулок вдоль побережья, так и с брутальными зимними берцами. Выбираем золотую середину между классикой и бунтарским шиком и делаем выбор в пользу кипенно-белых ботильонов на каблуках комфортной высоты. Не забываем о деталях — тех, что ближе к телу. Эффектный комплект белья — обязательное условие для поднятия настроения.

Классические брюки + контрастная блуза

Фото: Instagram @lopyrevavika

Этим вечерним образом Виктория снова доказала, что самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. Когда нужно выглядеть на все сто, спасает классика: идеальные черные брюки с завышенной линией талии плюс контраст из шелка цвета жгучего перца. Скрепляют союз туфли «Золушки» — лодочки, усыпанные мерцающими кристаллами.

  1. Ботильоны Karl Lagerfeld, цена по запросу. 2. Блуза H&M, 2 299 руб. 3. Серьги Tous, 8 700 руб. 4. Брюки «Снежная Королева», цена по запросу. 5. Сумка Ekonika, 8 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классические брюки — инструмент для мгновенной визуальной трансформации. Поэтому мы советуем отправляться за безупречно скроенным трофеем как можно быстрее. Обращаться к нему определенно стоит тогда, когда необходимо составить вечерний образ из того, что есть в гардеробе. Тогда блузы цвета острого перца, пары обуви на шпильке и микросумки будет достаточно.

Костюм с юбкой

Фото: Instagram @lopyrevavika

Вариации на тему power dressing с типичными атрибутами стиля часто появляются в хронике образов Виктории Лопыревой. Простое сочетание — масса комплиментов: двойка из мини-юбки и жакета до середины бедра в союзе с облегающим топом и дерзкими ботфортами делают свое дело.

  1. Сапоги Portal, 8 490 руб. 2. Сумка Arny Praht, 4 490 руб. 3. Жакет H&M, 3 499 руб. 4. Джемпер Uniqlo, 2 999 руб. 5. Юбка H&M, 1 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Комплект из жакета и юбки решает вечную дилемму под названием «нечего надеть». Более того, каждая вещь по отдельности может стать основной для десятков других сочетаний. По примеру Виктории рекомендуем ставить на беспроигрышную классику — контрастная клетка, которая легко совмещается с однотонной базой зимнего гардероба и практически с любой обувью. Сверху накидываем прямое пальто «плечистого» силуэта и вооружаемся главным атрибутом деловых женщин — вместительной сумкой.

Ошибки в стиле допускают даже признанные фэшионистки и трендсеттеры. Так, Викторию Бекхэм уже не раз уличали в модных фиаско. Каких? Читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lopyrevavika

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