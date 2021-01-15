3 эффектных образа Виктории Лопыревой, которые легко повторить
Фото: Instagram @lopyrevavika
Платье с акцентом на талии
Фото: Instagram @lopyrevavika
Сдержанный, но соблазнительный образ Виктория Лопырева составила, процитировав мотивы ретро. Стиль первых леди звезде определенно к лицу: вне яхтенных прогулок и вечеринок ведущая часто экспериментирует с длиной миди и мидакси, лаконичным дизайном и минимумом деталей. Контрастный горошек, объемные рукава и акцент на точеной талии — всегда выигрышная тактика. Берем на вооружение!
Фото: Архивы пресс-служб
Предлагаем поддаваться нежным объятиям шелка и невесомого шифона не только весной. Миди-платье с «драматичными» рукавами будет одинаково выигрышно смотреться как с мюли на kitten heel во время прогулок вдоль побережья, так и с брутальными зимними берцами. Выбираем золотую середину между классикой и бунтарским шиком и делаем выбор в пользу кипенно-белых ботильонов на каблуках комфортной высоты. Не забываем о деталях — тех, что ближе к телу. Эффектный комплект белья — обязательное условие для поднятия настроения.
Классические брюки + контрастная блуза
Фото: Instagram @lopyrevavika
Этим вечерним образом Виктория снова доказала, что самые стильные идеи всегда лежат на поверхности. Когда нужно выглядеть на все сто, спасает классика: идеальные черные брюки с завышенной линией талии плюс контраст из шелка цвета жгучего перца. Скрепляют союз туфли «Золушки» — лодочки, усыпанные мерцающими кристаллами.
Фото: Архивы пресс-служб
Классические брюки — инструмент для мгновенной визуальной трансформации. Поэтому мы советуем отправляться за безупречно скроенным трофеем как можно быстрее. Обращаться к нему определенно стоит тогда, когда необходимо составить вечерний образ из того, что есть в гардеробе. Тогда блузы цвета острого перца, пары обуви на шпильке и микросумки будет достаточно.
Костюм с юбкой
Фото: Instagram @lopyrevavika
Вариации на тему power dressing с типичными атрибутами стиля часто появляются в хронике образов Виктории Лопыревой. Простое сочетание — масса комплиментов: двойка из мини-юбки и жакета до середины бедра в союзе с облегающим топом и дерзкими ботфортами делают свое дело.
Фото: Архивы пресс-служб
Комплект из жакета и юбки решает вечную дилемму под названием «нечего надеть». Более того, каждая вещь по отдельности может стать основной для десятков других сочетаний. По примеру Виктории рекомендуем ставить на беспроигрышную классику — контрастная клетка, которая легко совмещается с однотонной базой зимнего гардероба и практически с любой обувью. Сверху накидываем прямое пальто «плечистого» силуэта и вооружаемся главным атрибутом деловых женщин — вместительной сумкой.
Ошибки в стиле допускают даже признанные фэшионистки и трендсеттеры. Так, Викторию Бекхэм уже не раз уличали в модных фиаско. Каких? Читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!