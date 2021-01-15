3 эффектных образа Виктории Лопыревой, которые легко повторить

Комплект из жакета и юбки решает вечную дилемму под названием «нечего надеть». Более того, каждая вещь по отдельности может стать основной для десятков других сочетаний. По примеру Виктории рекомендуем ставить на беспроигрышную классику — контрастная клетка, которая легко совмещается с однотонной базой зимнего гардероба и практически с любой обувью. Сверху накидываем прямое пальто «плечистого» силуэта и вооружаемся главным атрибутом деловых женщин — вместительной сумкой.

Ошибки в стиле допускают даже признанные фэшионистки и трендсеттеры. Так, Викторию Бекхэм уже не раз уличали в модных фиаско. Каких? Читайте на Passion.ru.