Как подкорректировать форму ягодиц с помощью нижнего белья
Женщинам с типом фигуры «груша» подойдут трусы с низкой посадкой или шортики, подчеркивает The Sun. Лайфхак для обладательниц атлетического телосложения — стринги и бразильяна, которые правильно подчеркнут формы, смоделировав линию талии и визуально округлив бедра.
Трусы с высоким поясом а-ля ретро украсят пышные бедра, а их коллеги, французские трусики, подчеркнут аппетитные изгибы. Еще одна вариация для женщин с формами — трусы высокой посадки из эластичных материалов. Они сделают линии изгибов более плавными, а фигуру — подтянутой. Бриф-танга усилят акценты на талии и помогут скрыть гастрономические увлечения самоизоляции на животе.
Подобрать идеальный бюстгальтер — значит, учесть массу параметров: от размера и формы груди до одежды, под которой его носят. Эксперты поделились с Passion.ru действенными лайфхаками — подробнее по ссылке.
Фото: Instagram
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