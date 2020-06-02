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Как подкорректировать форму ягодиц с помощью нижнего белья

Правильное белье может изменить фигуру до неузнаваемости. Зная самые выгодные стороны своего тела, можно без труда определить, какие трусы помогут визуально подкорректировать ее.

Женщинам с типом фигуры «груша» подойдут трусы с низкой посадкой или шортики, подчеркивает The Sun. Лайфхак для обладательниц атлетического телосложения — стринги и бразильяна, которые правильно подчеркнут формы, смоделировав линию талии и визуально округлив бедра.

Эшли Грэм

Трусы с высоким поясом а-ля ретро украсят пышные бедра, а их коллеги, французские трусики, подчеркнут аппетитные изгибы. Еще одна вариация для женщин с формами — трусы высокой посадки из эластичных материалов. Они сделают линии изгибов более плавными, а фигуру — подтянутой. Бриф-танга усилят акценты на талии и помогут скрыть гастрономические увлечения самоизоляции на животе.

Подобрать идеальный бюстгальтер — значит, учесть массу параметров: от размера и формы груди до одежды, под которой его носят. Эксперты поделились с Passion.ru действенными лайфхаками — подробнее по ссылке.

Фото: Instagram

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