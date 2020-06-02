Как подкорректировать форму ягодиц с помощью нижнего белья

Подобрать идеальный бюстгальтер — значит, учесть массу параметров: от размера и формы груди до одежды, под которой его носят. Эксперты поделились с Passion.ru действенными лайфхаками — подробнее по ссылке.

Фото: Instagram

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