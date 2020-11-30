3 стильных способа носить кожаные брюки зимой

Кожаные брюки демонстрируют идеальную совместимость с массивными кроссовками в духе девяностых. Спортшик-микс разбавляем свободной бланковой рубашкой, которую носим навыпуск вместе с уютной вязаной безрукавкой, — однозначный тренд и стильный союзник в противостоянии суровым капризам погоды. Расслабленный аутфит вмиг может настроить на деловые отношения: достаточно заменить кроссовки лаконичными ботильонами на каблуках комфортной высоты.

Ранее мы предлагали сразу 3 нескучных способа обыграть базовое черное пальто, создавать вариации на тему классики и спортшик. Подробнее читайте на Passion.ru.