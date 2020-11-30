3 стильных способа носить кожаные брюки зимой
Фото: Instagram @hoskelsa
В карамельных тонах
Фото: Архивы пресс-служб
Насыщенный цвет карамели — новый черный, и конкуренцию классике он составил заметную. Рекомендуем поэкспериментировать с близкородственными оттенками и текстурами. Одно из сочетаний-фаворитов фэшионисток — микс из гладкой кожи со свитерами крупной вязки и мягкими кашемировыми джемперами. Идеальная формула — прямые кожаные брюки плюс безразмерный свитер фактурной вязки, нарочито небрежно заправленный за пояс спереди. Дополняем комплект ботильонами на миниатюрных kitten heel, уютным пальто в крупную клетку и вооружаемся миниатюрной сумкой кросс-боди.
Мотивы вестерн
Фото: Архивы пресс-служб
Создаем эффектный аутфит, вдохновляясь лучшими традициями power dressing и образами героинь остросюжетного вестерна. Брюки свободного силуэта образуют крепкий союз с брутальными казаками на фигурном каблуке. Обрамляем базой: лаконичным джемпером с контрастным принтом и безупречно скроенным блейзером. Идею можно смело брать на вооружение и для деловых встреч, и для романтических. В первом случае можно смело добавлять шоппер, который вместит и ноутбук, и пару обуви на шпильках для свидания после офиса.
Спортшик
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные брюки демонстрируют идеальную совместимость с массивными кроссовками в духе девяностых. Спортшик-микс разбавляем свободной бланковой рубашкой, которую носим навыпуск вместе с уютной вязаной безрукавкой, — однозначный тренд и стильный союзник в противостоянии суровым капризам погоды. Расслабленный аутфит вмиг может настроить на деловые отношения: достаточно заменить кроссовки лаконичными ботильонами на каблуках комфортной высоты.
Ранее мы предлагали сразу 3 нескучных способа обыграть базовое черное пальто, создавать вариации на тему классики и спортшик. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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