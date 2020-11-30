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3 стильных способа носить кожаные брюки зимой

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Фото: Instagram @hoskelsa

Брюки из кожи (и ее альтернатив) стали модной константой базового гардероба, заняв свое место в сердцах эталонных модниц. На их основе можно замиксовать не только гранжевые вариации и образы в духе подружки байкера, но и аутфиты для романтических встреч и офисных будней. It-girls не боятся рифмовать их с брутальными ботинками в лучших традициях милитари, добавляют массивные кроссовки из 90-х, остромодные казаки. При этом выглядят максимально женственно. Миссия номер один — выбрать правильную модель. В числе фаворитов — прямые брюки свободного силуэта и с высокой посадкой. Обязательное условие — плотная матовая кожа. А теперь рассказываем, как их носить и с чем сочетать!

В карамельных тонах

  1. Ботильоны Alla Pugachova,15 990 руб. 2. Серьги «Ювелирочка», цена по запросу. 3. Свитер H&M, 2 399 руб. 4. Брюки Mango, 2 849 руб. 5. Пальто Emme Marella (stockmann.ru), 28 990 руб. 6. Сумка DKNY, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Насыщенный цвет карамели — новый черный, и конкуренцию классике он составил заметную. Рекомендуем поэкспериментировать с близкородственными оттенками и текстурами. Одно из сочетаний-фаворитов фэшионисток — микс из гладкой кожи со свитерами крупной вязки и мягкими кашемировыми джемперами. Идеальная формула — прямые кожаные брюки плюс безразмерный свитер фактурной вязки, нарочито небрежно заправленный за пояс спереди. Дополняем комплект ботильонами на миниатюрных kitten heel, уютным пальто в крупную клетку и вооружаемся миниатюрной сумкой кросс-боди.

Мотивы вестерн

  1. Казаки Sandro, цена по запросу. 2. Блейзер Topshop, 3 350 руб. 3. Брюки Sandro, цена по запросу. 4. Джемпер H&M, 959 руб. 5. Сумка CODE 28, 29 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Создаем эффектный аутфит, вдохновляясь лучшими традициями power dressing и образами героинь остросюжетного вестерна. Брюки свободного силуэта образуют крепкий союз с брутальными казаками на фигурном каблуке. Обрамляем базой: лаконичным джемпером с контрастным принтом и безупречно скроенным блейзером. Идею можно смело брать на вооружение и для деловых встреч, и для романтических. В первом случае можно смело добавлять шоппер, который вместит и ноутбук, и пару обуви на шпильках для свидания после офиса.

Спортшик

  1. Кроссовки Skechers, 4 999 руб. 2. Жилет H&M, 1 279 руб. 3. Брюки Trussardi x IleniaDurazzi, 42 400 руб. 4. Рубашка Calvin Klein Jeans, цена по запросу. 5. Сумка Fetiche, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаные брюки демонстрируют идеальную совместимость с массивными кроссовками в духе девяностых. Спортшик-микс разбавляем свободной бланковой рубашкой, которую носим навыпуск вместе с уютной вязаной безрукавкой, — однозначный тренд и стильный союзник в противостоянии суровым капризам погоды. Расслабленный аутфит вмиг может настроить на деловые отношения: достаточно заменить кроссовки лаконичными ботильонами на каблуках комфортной высоты.

Ранее мы предлагали сразу 3 нескучных способа обыграть базовое черное пальто, создавать вариации на тему классики и спортшик. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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