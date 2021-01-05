Костюм заключенного, брюки не по размеру и другие модные фиаско Виктории Бекхэм

Масштабы гардеробной комнаты Виктории Бекхэм точно неизвестны, однако, некогда в Сети появились данные, что на одни сумки звезда спустила более 140 миллионов рублей. Зоозащитники негодуют в попытках подсчитать, сколько крокодилов ушло на коллекцию сумок Birkin в модном арсенале дизайнера. А вместе с тем многие уличают миссис Бекхэм в чрезмерной расточительности: коллекция ювелирных богатств супруги футболиста оценивается в сумму, превышающую миллиард рублей. И она продолжает пополняться!

Вспомним, как менялся стиль Виктории Бекхэм на протяжении последних 20 лет. О том, как звезда превратилась из дерзкой участницы скандальной музыкальной группы в икону стиля, читайте на Passion.ru.