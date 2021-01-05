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Костюм заключенного, брюки не по размеру и другие модные фиаско Виктории Бекхэм

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Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Виктория Бекхэм за долгие годы своей карьеры заслужила и прочно закрепила за собой статус иконы стиля. 46-летняя дизайнер, певица и многодетная мама редко дает поводы для модных расследований и критики: Викторию по праву считают эталонной модницей. Образы звезды постоянно разбирают на детали, активно цитируют, а с числом поклонников бренда Victoria Beckham может конкурировать лишь армия фанатов ее супруга-футболиста. Кажется, промахов в стиле экс-солистки Spice Girls не бывает. Однако сетевые хейтеры и зоозащитники всегда найдут, что обсудить.

Костюм заключенного

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Не так давно Виктория Бекхэм снова похвасталась пижамой собственного производства. С чем только не сравнивали домашний комплект в черно-белую полоску: и робу заключенных вспомнили, и мультипликационного персонажа Битлджуса. Возмутила фолловеров не только стоимость костюма в 385 фунтов (около 39 155 рублей — прим. ред.), но и длина брюк. «Зачем такие длинные брюки? Если их сделать короче, они упадут в цене до 285 фунтов?», «Всегда задавалась вопросом, почему она носит одежду больше своего размера. Особенно супердлинные брюки, в которых опасно ходить», «Странная длина», «Как же вы ходите в этом по дому, это же нереально», — писали в комментариях.

Брюки не по размеру

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Кстати, о брюках. Их Виктория действительно предпочитает не укорачивать и компенсирует длину запредельной высотой шпилек. Часто они волочатся по полу и становятся поводом для насмешек. «Почему брюки такие длинные? Вы же не сможете в них ходить», «Брючки лучше укоротить», «Брюки большеваты», — комментировали подписчики в Instagram. Что бы там ни говорили, ноги визуально кажутся бесконечными.

Стиль для мужа

Виктория и Дэвид Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Опубликованное Викторией фото возмутило ее супруга Дэвида Бекхэма, который оказался на снимке в не самой обычной обуви. Футболист даже обещал отомстить жене за себя в образе Кота в сапогах. «Что у него на ногах?», «Ну и ботинки!», «У моего дедушки такие сапоги», «Дэвид надел чужие сапоги?», — смеялись фолловеры.

Обвинения в отсутствии вкуса

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Микс из клетчатой рубашки с воротником по средневековым мотивам, миди-юбки и алых сапог пришелся по вкусу далеко не всем. «Каждая вещь по отдельности еще ничего, но вместе что-то не очень», «У англичан нет вкуса», «Странное сочетание. Только Сара Джессика Паркер может такое носить», «Извините, но пояс выглядит как часть костюма на Хэллоуин», — обсуждали в Сети. Не говоря уж о том, что подписчиков снова возмутила стоимость одежды и аксессуаров бренда Виктории.

«Бабушкино» платье для дочери

Виктория и Харпер Бекхэм / Instagram @victoriabeckham

В суровых реалиях 2020-го Виктория все же приняла участие в Неделе моды в Лондоне. Показ новых моделей прошел онлайн, а из зрителей в зале были только Дэвид и дети. Для 9-летней Харпер звездная мама выбрала платье из своей коллекции, за что была раскритикована: «Хотелось бы видеть ее в платье для маленькой девочки, а не для старой женщины», «Почему ребенок одет в занавеску?», «Это платье для Виктории, а не для Харпер».

Недовольство зоозащитников

Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Масштабы гардеробной комнаты Виктории Бекхэм точно неизвестны, однако, некогда в Сети появились данные, что на одни сумки звезда спустила более 140 миллионов рублей. Зоозащитники негодуют в попытках подсчитать, сколько крокодилов ушло на коллекцию сумок Birkin в модном арсенале дизайнера. А вместе с тем многие уличают миссис Бекхэм в чрезмерной расточительности: коллекция ювелирных богатств супруги футболиста оценивается в сумму, превышающую миллиард рублей. И она продолжает пополняться!

Вспомним, как менялся стиль Виктории Бекхэм на протяжении последних 20 лет. О том, как звезда превратилась из дерзкой участницы скандальной музыкальной группы в икону стиля, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @@victoriabeckham / Globallook / Dpa / Eastnews

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