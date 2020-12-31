12 модных свитшотов на все случаи жизни и идеи образов с ними
Фото: Instagram @lissyroddyy
В нашем фокусе оказались модели, которые зададут настроение на предстоящие выходные. Среди фаворитов — конфетные оттенки, надписи и эмблемы в духе преппи-стиля, затейливые паттерны и принты по мотивам современного искусства. В ключевых ролях — ультрамягкий флис и уютный трикотаж на основе хлопка.
Фото: Архивы пресс-служб
С пайетками
Свитшоты демонстрируют отличную совместимость с коктейльными деталями. Пускай все вечеринки переносятся на дом, но традицию наряжаться с головы до ног никто не отменял! Берем пример с фэшионисток: например, немецкая модница Вики Рэйдер добавила к свитшоту канареечного цвета миди-юбку, расшитую крупными пайетками. А для большей убедительности увенчала look босоножками цвета металлик. Для шумных посиделок в кругу близких — то, что нужно. Берем на вооружение и на будущее открытие танцплощадок!
А пышнотелая модель Луиза О’Райли доказала, что сочетание свитшотов и мерцающих юбок применимо к красоте абсолютно любого формата. В свой аутфит модный блогер добавила тематический зимний принт и пару кипенно-белых ботильонов на устойчивых каблуках.
С денимом
Классика жанра — максимально расслабленные образы на основе джинсов бойфренда и объемных свитшотов. Чтобы такой casual-коктейль не выглядел скучно, предлагаем добавить цвет или взять пример со скандинавской фэшионистки Перниль Тейсбек. Модница превратила повседневное сочетание синего свитшота, темного денима и горчичных хайкеров в забавный family-образ.
Спортшик + классика
Подсмотреть десятки остромодных сочетаний можно у Алисии Родди, которая не раз признавалась в любви оверсайзу в своем Instagram. Инфлюенсер обожает молочные и нежные бежевые оттенки и часто собирает их в монохромные образы. Советуем обратить внимание на уже ставшую классикой комбинацию объемного свитшота и бланковой рубашки из плотного хлопка, которые отлично смотрятся вместе с широкими брюками и свободным пальто.
Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск готовится стать мамой, а заодно — демонстрирует образы, ставшие для нее униформой на время беременности. Вне конкуренции остались спортивные костюмы из джоггеров и объемных свитшотов, которые модель сочетает с массивными кроссовками и фактурным блейзером «плечистого» силуэта.
Ранее мы рассказывали, какие образы предпочитают селебрити, когда температура за окном уверенно отдаляется от отметки «0». Среди любительниц одеться «капустой» оказались Ксения Собчак, Наталья Водянова, Анна Нетребко и другие звезды. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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