12 модных свитшотов на все случаи жизни и идеи образов с ними

Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск готовится стать мамой, а заодно — демонстрирует образы, ставшие для нее униформой на время беременности. Вне конкуренции остались спортивные костюмы из джоггеров и объемных свитшотов, которые модель сочетает с массивными кроссовками и фактурным блейзером «плечистого» силуэта.

Ранее мы рассказывали, какие образы предпочитают селебрити, когда температура за окном уверенно отдаляется от отметки «0». Среди любительниц одеться «капустой» оказались Ксения Собчак, Наталья Водянова, Анна Нетребко и другие звезды. Подробнее читайте на Passion.ru.