Беременная Эмили Ратажковски умилила Сеть фото с мужем в одинаковых костюмах
Фото: Instagram @emrata
Эмили и Себастьян нарядились в одинаковые спортивные костюмы молочного цвета с брюками-джоггерами и принтованными свитшотами. Расслабленные двойки максимально свободных силуэтов дополнены удобными кроссовками, цветные детали которых вторят рисункам на одежде. Модель демонстрирует уже большой живот, и поклонники подчеркнули, что беременность ей к лицу. «Красивая семья», «Вы так хорошо смотритесь вместе», «Какой забавный животик», «Такие милые», — восхищаются фолловеры.
Фото: Instagram @emrata
Правда, и без критики не обошлось. Подписчики заметили, что губы Ратажковски асимметричны, и заподозрили модель в злоупотреблении филлерами. «У вас аллергия на губах?», «Что случилось с верхней губой?», «Кажется, здесь поработал шмель», «Больше филлеров, пожалуйста», — не унимались хейтеры.
Вспомним, какими модными лайфхаками пользуется Эмили Ратажковски в своем гардеробе. Как звезда одевается на прогулку с собакой, вечеринки и свидания с мужем — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @emrata / Globallook
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