Беременная Эмили Ратажковски умилила Сеть фото с мужем в одинаковых костюмах

Правда, и без критики не обошлось. Подписчики заметили, что губы Ратажковски асимметричны, и заподозрили модель в злоупотреблении филлерами. «У вас аллергия на губах?», «Что случилось с верхней губой?», «Кажется, здесь поработал шмель», «Больше филлеров, пожалуйста», — не унимались хейтеры.

Вспомним, какими модными лайфхаками пользуется Эмили Ратажковски в своем гардеробе. Как звезда одевается на прогулку с собакой, вечеринки и свидания с мужем — читайте на Passion.ru.