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Как составить стильный новогодний образ из того, что есть в гардеробе

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Леони Ханн

Фото: Instagram @leoniehanne

Декабрьский марафон в самом разгаре: миссия — успеть все и не разориться. Пускай 2021-й мы и встретим дома, но сделать это точно стоит во всеоружии. Вечеринки в кругу близких требуют не менее ответственного подхода к выбору образа — этим мы сегодня и займемся. А чтобы избавить себя от предновогоднего забега по магазинам в поиске подходящего наряда, советуем тщательно разобрать гардероб. Кто знает, что он таит, и что появилось в нем во время всеобщего помешательства на онлайн-шопинге на самоизоляции. Это упростит задачу или вовсе поможет вычеркнуть ее из списка планов. Проведем ревизию вместе!

Брючный костюм

  1. Босоножки Rene Caovilla, цена по запросу. 2. Колье Wanna? Be!, 3 500 руб. 3. Оптические оправы Andy Wolf, 25 900 руб. 4. Брюки «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 4 990 руб. 5. Блеск для губ с эффектом объема Dolce & Gabbana, 4 200 руб. 6. Бра Le Journal Intime, 2 345 руб. 7. Блейзер «Снежная Королева» x Lina Dembikova, 7 490 руб.

Фото: Архивы пресс-сужб

Беспроигрышный и универсальный игрок вашего базового гардероба — безупречно скроенный брючный костюм (надеемся, вы уже успели им обзавестись). А если нет — скорее за модным трофеем! Классические брюки плюс удлиненный жакет свободного силуэта — проверенная временем формула, к которой стоит добавить лишь несколько слагаемых. В главных ролях — босоножки, которые мерцают ярче любых праздничных украшений, пара лаконичных украшений и обязательно — акцент в виде алой помады.

Перниль Тейсбек / Instagram @pernilleteisbaek

Мы поэкспериментировали на тему кипенного цвета, но все те же ходы можно применить практически к любому аутфиту. В доказательство — образ известной скандинавской модницы Перниль Тейсбек с ультраоблегающими брюками и «плечистым» блейзером, союз которых скрепили блестящие босоножки и пояс цвета металлик.

Трикотажное платье

  1. Босоножки Dorothee Schumacher, цена по запросу. 2. Серьги Eshvi (poisondrop.ru), 21 600 руб. 3. Платье You Wanna, 8 950 руб. 4. Палетка теней для век Tom Ford, 7100 руб. 5. Сумка Ekonika, 9 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Платья из фактурного трикотажа заявили свое право называть главными в этом сезоне. Не согласиться невозможно: в них всегда уютно и тепло, они отлично совместимы с зимней обувью и даже самой громоздкой верхней одеждой. В нашем фокусе оказалось силуэтное платье с эффектным вырезом на спине и брутальной цепью, которое легко можно применять и днем, и вечером. Советуем внимательно исследовать свою коллекцию весенне-летней обуви и попробовать зарифмовать плотную текстуру трикотажа с минималистичными босоножками в духе нулевых. Конечный результат венчаем сумкой затейливой формы и обязательно — парой броских серег.

Классические брюки

  1. Туфли Elisabetta Franchi, цена по запросу. 2. Рубашка H&M, 4 999 руб. 5. Бра Weekday, цена по запросу. 4. Брюки Dorothee Schumacher, цена по запросу. 5. Трусы Weekday, цена по запросу. 6. Аромат Carolina Herrera (212)RED VIP Rosé, 9 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если вы внимательно слушали советы Passion.ru, то базовые брюки-клеш уже заняли ключевые роли в вашем гардеробе. Выстраиваем look вокруг контраста черного и белого и добавляем в него немного «драматичности». Блуза О-силуэта с пышными рукавами в этом деле станет верной спутницей. Отойти от делового формата отношений помогут акцентные лодочки на шпильках дерзкой высоты. Можно выбрать абсолютно любой оттенок: от классики в красном цвете до неона, как это часто делает Виктория Бекхэм. Повышаем градус соблазнительности комплектом прозрачного белья и парой капель насыщенного аромата.

Не так давно мы рассказывали, какие наряды для вечеринок выбирают модные инфлюесеры за 50. В их арсенале оказалось бесконечное число страз, пайеток, перьев и самых насыщенных оттенков. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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