Как составить стильный новогодний образ из того, что есть в гардеробе

Если вы внимательно слушали советы Passion.ru, то базовые брюки-клеш уже заняли ключевые роли в вашем гардеробе. Выстраиваем look вокруг контраста черного и белого и добавляем в него немного «драматичности». Блуза О-силуэта с пышными рукавами в этом деле станет верной спутницей. Отойти от делового формата отношений помогут акцентные лодочки на шпильках дерзкой высоты. Можно выбрать абсолютно любой оттенок: от классики в красном цвете до неона, как это часто делает Виктория Бекхэм. Повышаем градус соблазнительности комплектом прозрачного белья и парой капель насыщенного аромата.

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