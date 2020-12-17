Как составить стильный новогодний образ из того, что есть в гардеробе
Фото: Instagram @leoniehanne
Брючный костюм
Фото: Архивы пресс-сужб
Беспроигрышный и универсальный игрок вашего базового гардероба — безупречно скроенный брючный костюм (надеемся, вы уже успели им обзавестись). А если нет — скорее за модным трофеем! Классические брюки плюс удлиненный жакет свободного силуэта — проверенная временем формула, к которой стоит добавить лишь несколько слагаемых. В главных ролях — босоножки, которые мерцают ярче любых праздничных украшений, пара лаконичных украшений и обязательно — акцент в виде алой помады.
Мы поэкспериментировали на тему кипенного цвета, но все те же ходы можно применить практически к любому аутфиту. В доказательство — образ известной скандинавской модницы Перниль Тейсбек с ультраоблегающими брюками и «плечистым» блейзером, союз которых скрепили блестящие босоножки и пояс цвета металлик.
Трикотажное платье
Фото: Архивы пресс-служб
Платья из фактурного трикотажа заявили свое право называть главными в этом сезоне. Не согласиться невозможно: в них всегда уютно и тепло, они отлично совместимы с зимней обувью и даже самой громоздкой верхней одеждой. В нашем фокусе оказалось силуэтное платье с эффектным вырезом на спине и брутальной цепью, которое легко можно применять и днем, и вечером. Советуем внимательно исследовать свою коллекцию весенне-летней обуви и попробовать зарифмовать плотную текстуру трикотажа с минималистичными босоножками в духе нулевых. Конечный результат венчаем сумкой затейливой формы и обязательно — парой броских серег.
Классические брюки
Фото: Архивы пресс-служб
Если вы внимательно слушали советы Passion.ru, то базовые брюки-клеш уже заняли ключевые роли в вашем гардеробе. Выстраиваем look вокруг контраста черного и белого и добавляем в него немного «драматичности». Блуза О-силуэта с пышными рукавами в этом деле станет верной спутницей. Отойти от делового формата отношений помогут акцентные лодочки на шпильках дерзкой высоты. Можно выбрать абсолютно любой оттенок: от классики в красном цвете до неона, как это часто делает Виктория Бекхэм. Повышаем градус соблазнительности комплектом прозрачного белья и парой капель насыщенного аромата.
Не так давно мы рассказывали, какие наряды для вечеринок выбирают модные инфлюесеры за 50. В их арсенале оказалось бесконечное число страз, пайеток, перьев и самых насыщенных оттенков. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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