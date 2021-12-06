Велюровые костюмы и чихуахуа в сумке: что носили иконы стиля 2000-х
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Пэрис Хилтон и компания
Этот выход был фееричным: Пэрис Хилтон — в бикини, мини-шортах и на каблуках, Ким Кардашьян (тогда еще малоизвестная) — в пестрой тунике. И обе — с вместительными сумками Louis Vuitton цвета металлик. Спустя 18 лет Ким вспомнит его и сделает на нем пару лишних миллионов долларов. В 2020-м бизнесвумен запустила линейку велюровых костюмов под собственным брендом и вместе с Пэрис повторила культовые образы.
Фото: Globallook
В интервью для Vogue Кардашьян призналась, что буквально вырвала эту сумку у подруги, чтобы сохранить. А заодно раскрыла секрет Пэрис Хилтон: она всегда носит с собой много вещей и неряшливо обращается с аксессуарами.
Фото: Globallook
Пэрис была иконой нулевых — многие помнят шоу «Простая жизнь», в котором богатая наследница участвовала вместе с Николь Ричи. Ищете вдохновение для образов в духе времени? Пересмотрите пару серий, и вы найдете все вариации на тему микроюбок, велюровые костюмы в паре с уггами и джинсы ультранизкой посадки.
Ники Хилтон
Фото: Dpa
Ники Хилтон уже давно превратилась в миссис Ротшильд, но, казалось бы, еще недавно зажигала на вечеринках с сестрой. Чихуахуа — аксессуар, который дополнял образы не хуже it-bags от крупных брендов. У крошечных собачек было все: от дизайнерских комбезов и ошейников, усыпанных бриллиантами, до миниатюрных солнцезащитных очков.
Линдси Лохан
Фото: Dpa
Линдси Лохан старалась держаться в стороне от всего гламурного с приставкой «слишком» — тогда печатный глянец разбирал ее образы на цитаты. Она носила головокружительно высокие каблуки, надевала плотные колготки с джинсовыми шортами, а на красных дорожках не упускала возможности поддержать образ эффектной блондинки активными принтами и силуэтами, повторяющими изгибы фигуры.
Бритни Спирс
Фото: Globallook
Популярность Бритни Спирс не утихает даже сейчас, когда певица объявила о завершении карьеры. Повод бросить все был не из лучших: долгое время поп-дива не могла избавиться от опекунства отца, но в итоге движение Free Britney одержало победу.
Себе Бритни не изменяет и по сей день: звезда до сих пор носит модные трофеи из 2000-х. В ход идут крошечные платья, горжетки из розовых перьев и белые гольфы, будто оставшиеся после съемок клипа Hit Me Baby One More Time.
Кристина Агилера
Фото: Dpa
Кристина Агилера часто меняла амплуа, но образ Мэрилин Монро обрел статус культового. Не она одна экспериментировала на эту тему — конкуренцию составляли Мадонна и Гвен Стефани. Тем временем Агилера носила дерзкие платья в бельевом стиле, не щадила волосы завивкой и не жалела алой помады.
Дженнифер Лопес
Фото: Dpa
Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников: чем старше она становится, тем моложе выглядит. Сейчас певице 52, и она все так же носит ультрамини, танцует на сцене в комбинезонах, расшитых пайетками, и надевает экстремально глубокие декольте на красные дорожки. Звезда вернула из 2000-х не только стиль, но и бойфренда: спустя 20 лет после расставания и расторгнутой помолвки их роман загорелся с новой силой.
Фото: Globallook / Dpa / GettyImages