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Велюровые костюмы и чихуахуа в сумке: что носили иконы стиля 2000-х

Моду нулевых порой трудно принять, но уж точно невозможно забыть. Мы уже не слушаем хиты Бритни Спирс на CD-плеере (зато отрываемся под них в клубах), не запекаем свои тела в солярии и не хлопаем крышкой телефона-«раскладушки» в порыве чувств. Эстетика эпохи вновь возрождается на подиуме — на будущий год, например, Миучча Прада официально вернула ультранизкую посадку в паре с коротким верхом. Самое время заняться изучением архивов, а референсы по стилю ищите в нашей фотогалерее!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пэрис Хилтон, 2004 г.

Фото: Globallook

Пэрис Хилтон и компания

Этот выход был фееричным: Пэрис Хилтон — в бикини, мини-шортах и на каблуках, Ким Кардашьян (тогда еще малоизвестная) — в пестрой тунике. И обе — с вместительными сумками Louis Vuitton цвета металлик. Спустя 18 лет Ким вспомнит его и сделает на нем пару лишних миллионов долларов. В 2020-м бизнесвумен запустила линейку велюровых костюмов под собственным брендом и вместе с Пэрис повторила культовые образы.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян, 2006 год и 2020 год

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян, 2006 год и 2020 год

Фото: Globallook

В интервью для Vogue Кардашьян призналась, что буквально вырвала эту сумку у подруги, чтобы сохранить. А заодно раскрыла секрет Пэрис Хилтон: она всегда носит с собой много вещей и неряшливо обращается с аксессуарами.

Пэрис Хилтон и Николь Ричи, 2004 г.

Пэрис Хилтон и Николь Ричи, 2004 г.

Фото: Globallook

Пэрис была иконой нулевых — многие помнят шоу «Простая жизнь», в котором богатая наследница участвовала вместе с Николь Ричи. Ищете вдохновение для образов в духе времени? Пересмотрите пару серий, и вы найдете все вариации на тему микроюбок, велюровые костюмы в паре с уггами и джинсы ультранизкой посадки.

Ники Хилтон

Ники Хилтон, 2008 г.

Ники Хилтон, 2008 г.

Фото: Dpa

Ники Хилтон уже давно превратилась в миссис Ротшильд, но, казалось бы, еще недавно зажигала на вечеринках с сестрой. Чихуахуа — аксессуар, который дополнял образы не хуже it-bags от крупных брендов. У крошечных собачек было все: от дизайнерских комбезов и ошейников, усыпанных бриллиантами, до миниатюрных солнцезащитных очков.

Линдси Лохан

Линдси Лохан, 2005 г.

Линдси Лохан, 2005 г.

Фото: Dpa

Линдси Лохан старалась держаться в стороне от всего гламурного с приставкой «слишком» — тогда печатный глянец разбирал ее образы на цитаты. Она носила головокружительно высокие каблуки, надевала плотные колготки с джинсовыми шортами, а на красных дорожках не упускала возможности поддержать образ эффектной блондинки активными принтами и силуэтами, повторяющими изгибы фигуры.

Бритни Спирс

Бритни Спирс, 2003 г.

Бритни Спирс, 2003 г.

Фото: Globallook

Популярность Бритни Спирс не утихает даже сейчас, когда певица объявила о завершении карьеры. Повод бросить все был не из лучших: долгое время поп-дива не могла избавиться от опекунства отца, но в итоге движение Free Britney одержало победу.

Себе Бритни не изменяет и по сей день: звезда до сих пор носит модные трофеи из 2000-х. В ход идут крошечные платья, горжетки из розовых перьев и белые гольфы, будто оставшиеся после съемок клипа Hit Me Baby One More Time.

Кристина Агилера

Кристина Агилера и Шэрон Стоун, 2000 г.

Кристина Агилера и Шэрон Стоун, 2000 г.

Фото: Dpa

Кристина Агилера часто меняла амплуа, но образ Мэрилин Монро обрел статус культового. Не она одна экспериментировала на эту тему — конкуренцию составляли Мадонна и Гвен Стефани. Тем временем Агилера носила дерзкие платья в бельевом стиле, не щадила волосы завивкой и не жалела алой помады.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес, 2000 г.

Дженнифер Лопес, 2000 г.

Фото: Dpa

Дженнифер Лопес не перестает удивлять поклонников: чем старше она становится, тем моложе выглядит. Сейчас певице 52, и она все так же носит ультрамини, танцует на сцене в комбинезонах, расшитых пайетками, и надевает экстремально глубокие декольте на красные дорожки. Звезда вернула из 2000-х не только стиль, но и бойфренда: спустя 20 лет после расставания и расторгнутой помолвки их роман загорелся с новой силой.

Фото: Globallook / Dpa / GettyImages

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