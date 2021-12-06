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Велюровые костюмы и чихуахуа в сумке: что носили иконы стиля 2000-х

Моду нулевых порой трудно принять, но уж точно невозможно забыть. Мы уже не слушаем хиты Бритни Спирс на CD-плеере (зато отрываемся под них в клубах), не запекаем свои тела в солярии и не хлопаем крышкой телефона-«раскладушки» в порыве чувств. Эстетика эпохи вновь возрождается на подиуме — на будущий год, например, Миучча Прада официально вернула ультранизкую посадку в паре с коротким верхом. Самое время заняться изучением архивов, а референсы по стилю ищите в нашей фотогалерее!