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Дутики, угги и не только: 10 самых удобных (и модных) пар обуви для холодной зимы

На случай, если вы не едете на горнолыжный курорт, он перемещается к вам. Стиль аprès-ski спускается с заснеженных трасс со скоростью уверенного райдера. Хорошо, когда самые модные вещи сезона еще и удобные. Поэтому мы смело носим самые объемные пуховики, вязаные шапки бини (рассказать бы об этом себе в детстве), валенки и дутые ботинки. На последних остановимся подробнее!
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Miu Miu Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Globallook

Выбор Passion.ru

Балансировать даже на миниатюрных каблуках становится все труднее: улицы застилает снегом. Самое время принять новые правила игры! Карты в руки: прислушавшись к дизайнерам, мы собрали десять актуальных пар обуви. А если вам все еще кажется, что дутики и валенки не впишутся в гардероб, присмотритесь к коллекциям Miu Miu, Chanel и Chloé — в них вы точно найдете вдохновение.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Jog Dog, 10 590 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Практика

Негин Мирсалехи

Негин Мирсалехи

Фото: Instagram @negin_mirsalehi

Негин Мирсалехи показывает (и доказывает), что мунбуты вполне жизнеспособны и за пределами снежных склонов и уютных шале. Встречать зиму в Амстердаме инфлюенсер вышла со всеми почестями — в свободных белых джинсах, необъятной дутой куртке жемчужно-серого цвета и луноходах монструозного, но при этом забавного вида. Осторожно: обувь настолько мягкая и теплая, что вызывает привыкание! Перейти на сторону элегантности будет трудно, хотя в метель эта миссия порой и так невыполнима.

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Забираем свои слова обратно! На этот раз дутики могут поспорить даже с остромодными жокейскими сапогами. Пример — образ Перниль Тейсбек, вооружившейся стегаными Chanel, за которыми охотятся все. Разумеется, они такие одни, но уверены, что сегментом ниже можно приобрести альтернативу. Отправляться на поиски рекомендуем прямо сейчас!

София Коэльо

София Коэльо

Фото: Instagram @sofiamcoelho

Триумфальное возращение уггам предрекали еще в прошлом году, когда в них то и дело дефилировали Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и другие звездные фэшиониста. Сбылось: теперь в них снова ходят самые модные девушки во главе с Эльзой Хоск и Софией Коэльо. К слову, София их почти не снимает. А носит со свободными джинсами и кожаными бомберами, с классическими брюками и объемным пальто.

София Коэльо

София Коэльо

Фото: Instagram @sofiamcoelho

Инфлюенсеры в один голос заявляют, что классические короткие валенки цвета каштана и шоколада — самые модные. Спорить не будем. Пожалуй, добавим пару в список желаний.

Мы уже успели составить вишлист на зимний сезон. Спойлер: будет стильно! В гиде по главным покупкам на сезон холодов — ультраяркие пуховики, брутальные дубленки, цветной трикотаж и многое другое. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Vogue.com / Instagram / архивы пресс-служб

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