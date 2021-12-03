Дутики, угги и не только: 10 самых удобных (и модных) пар обуви для холодной зимы

Триумфальное возращение уггам предрекали еще в прошлом году, когда в них то и дело дефилировали Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и другие звездные фэшиониста. Сбылось: теперь в них снова ходят самые модные девушки во главе с Эльзой Хоск и Софией Коэльо. К слову, София их почти не снимает. А носит со свободными джинсами и кожаными бомберами, с классическими брюками и объемным пальто.