Дутики, угги и не только: 10 самых удобных (и модных) пар обуви для холодной зимы
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Фото: Globallook
Выбор Passion.ru
Балансировать даже на миниатюрных каблуках становится все труднее: улицы застилает снегом. Самое время принять новые правила игры! Карты в руки: прислушавшись к дизайнерам, мы собрали десять актуальных пар обуви. А если вам все еще кажется, что дутики и валенки не впишутся в гардероб, присмотритесь к коллекциям Miu Miu, Chanel и Chloé — в них вы точно найдете вдохновение.
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Фото: Архивы пресс-служб
Практика
Фото: Instagram @negin_mirsalehi
Негин Мирсалехи показывает (и доказывает), что мунбуты вполне жизнеспособны и за пределами снежных склонов и уютных шале. Встречать зиму в Амстердаме инфлюенсер вышла со всеми почестями — в свободных белых джинсах, необъятной дутой куртке жемчужно-серого цвета и луноходах монструозного, но при этом забавного вида. Осторожно: обувь настолько мягкая и теплая, что вызывает привыкание! Перейти на сторону элегантности будет трудно, хотя в метель эта миссия порой и так невыполнима.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Забираем свои слова обратно! На этот раз дутики могут поспорить даже с остромодными жокейскими сапогами. Пример — образ Перниль Тейсбек, вооружившейся стегаными Chanel, за которыми охотятся все. Разумеется, они такие одни, но уверены, что сегментом ниже можно приобрести альтернативу. Отправляться на поиски рекомендуем прямо сейчас!
Фото: Instagram @sofiamcoelho
Триумфальное возращение уггам предрекали еще в прошлом году, когда в них то и дело дефилировали Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и другие звездные фэшиониста. Сбылось: теперь в них снова ходят самые модные девушки во главе с Эльзой Хоск и Софией Коэльо. К слову, София их почти не снимает. А носит со свободными джинсами и кожаными бомберами, с классическими брюками и объемным пальто.
Фото: Instagram @sofiamcoelho
Инфлюенсеры в один голос заявляют, что классические короткие валенки цвета каштана и шоколада — самые модные. Спорить не будем. Пожалуй, добавим пару в список желаний.
Мы уже успели составить вишлист на зимний сезон. Спойлер: будет стильно! В гиде по главным покупкам на сезон холодов — ультраяркие пуховики, брутальные дубленки, цветной трикотаж и многое другое. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Vogue.com / Instagram / архивы пресс-служб