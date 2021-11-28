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Сказала «Да!»: актриса Линдси Лохан выходит замуж

35-летняя американская актриса Линдси Лохан официально помолвлена. Звезда фильмов «Чумовая пятница» и «Ловушка для родителей» выходит замуж за своего возлюбленного Бадера Шаммаса.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Линдси Лохан и Бадер Шаммас

Фото: @lindsaylohan/Instagram

Линдси Лохан приняла предложение от своего бойфренда Бадера Шаммаса, с которым она встречается около полутора лет.

Актриса опубликовала счастливые фото на своей странице в Instagram, показав помолвочное кольцо.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас

Линдси Лохан и Бадер Шаммас

Фото: @lindsaylohan/Instagram

Жених голливудской звезды имеет весьма престижную работу и является помощником вице-президента в международной компании по управлению активами.

Выпускник университета Тампы работает и живет в Дубае, как и актриса, которая переехала туда жить еще в 2014 году. Именно там и познакомились возлюбленные больше года назад. Когда точно начались отношения пары сказать сложно, так как долгое время Линдси и Бадер не афишировали свой союз. Впервые они были замечены вместе весной 2020 года на музыкальном фестивале в Дубае.

В феврале того же года актриса опубликовала фото с сестрой и молодыми людьми, подписав его: «Прекрасная ночь с моей сестрой и моим парнем Бадером. Такая волшебная ночь». Это и стало первым официальным подтверждением того, что актриса и ее возлюбленный встречаются.

Фото и видео: Instagram

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