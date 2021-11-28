Сказала «Да!»: актриса Линдси Лохан выходит замуж

Жених голливудской звезды имеет весьма престижную работу и является помощником вице-президента в международной компании по управлению активами.

Выпускник университета Тампы работает и живет в Дубае, как и актриса, которая переехала туда жить еще в 2014 году. Именно там и познакомились возлюбленные больше года назад. Когда точно начались отношения пары сказать сложно, так как долгое время Линдси и Бадер не афишировали свой союз. Впервые они были замечены вместе весной 2020 года на музыкальном фестивале в Дубае.

В феврале того же года актриса опубликовала фото с сестрой и молодыми людьми, подписав его: «Прекрасная ночь с моей сестрой и моим парнем Бадером. Такая волшебная ночь». Это и стало первым официальным подтверждением того, что актриса и ее возлюбленный встречаются.